Arsenal tidak butuh waktu lama untuk mengirimkan pesan pertamanya kepada para pesaing, setelah mengubah laga melawan Manchester City menjadi malam yang istimewa dan berakhir dengan kemenangan telak tiga gol tanpa balas. Dalam pertandingan itu, Erling Haaland tampil jauh dari ketajamannya yang biasa, sementara Martin Odegaard mencuri perhatian dengan penampilan menawan yang membawa Arsenal meraih gelar Community Shield Inggris untuk ke-18 kalinya sepanjang sejarah mereka.

Kemenangan Arsenal bukan sekadar merengkuh trofi kehormatan lebih dini, melainkan juga membawa indikasi kuat akan kesiapan tim menyongsong musim baru, setelah menunjukkan keunggulan atas Manchester City dan menguasai jalannya pertandingan. Di sisi lain, Haaland gagal meninggalkan sentuhan ofensifnya, sehingga menjalani malam yang ingin dilupakan di hadapan gemilangnya Odegaard dan rekan-rekannya.