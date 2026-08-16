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Erling Haaland Martin odegaardchatgpt

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Trigol Arsenal Ungkap Kesulitan Haaland dan Beri Odegaard Malam Istimewa

E. Haaland
M. Oedegaard
B. White
C. Tzolis
Arsenal vs Manchester City
Manchester City
Arsenal
FEATURES
Community Shield
Inggris
Norwegia
Yunani
Wales

Erling tersesat, Martin bersinar

Arsenal tidak butuh waktu lama untuk mengirimkan pesan pertamanya kepada para pesaing, setelah mengubah laga melawan Manchester City menjadi malam yang istimewa dan berakhir dengan kemenangan telak tiga gol tanpa balas. Dalam pertandingan itu, Erling Haaland tampil jauh dari ketajamannya yang biasa, sementara Martin Odegaard mencuri perhatian dengan penampilan menawan yang membawa Arsenal meraih gelar Community Shield Inggris untuk ke-18 kalinya sepanjang sejarah mereka.

Kemenangan Arsenal bukan sekadar merengkuh trofi kehormatan lebih dini, melainkan juga membawa indikasi kuat akan kesiapan tim menyongsong musim baru, setelah menunjukkan keunggulan atas Manchester City dan menguasai jalannya pertandingan. Di sisi lain, Haaland gagal meninggalkan sentuhan ofensifnya, sehingga menjalani malam yang ingin dilupakan di hadapan gemilangnya Odegaard dan rekan-rekannya.

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Haaland dalam malam yang ingin dilupakan

    Erling Haaland tidak tampil sesuai harapan, dan terlihat terisolasi dari ancaman ofensif, karena angka-angkanya sangat terbatas di hadapan lini pertahanan Arsenal.

    Penyerang asal Norwegia itu mencatatkan 7 sentuhan bola, dengan 5 umpan sukses dan dua tembakan, satu di antaranya mengarah ke gawang, serta hanya menyentuh bola dua kali di dalam kotak penalti Arsenal.

    Haaland juga menyia-nyiakan sebuah peluang emas, dan terjebak offside satu kali, sementara ia tidak berhasil memenangi satu pun duel, demikian menurut jaringan statistik "Squawka".

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Odegaard: Kapten yang membuat perbedaan

    Sebaliknya, Martin Odegaard tampil gemilang dan memimpin Arsenal meraih kemenangan, setelah menampilkan permainan yang lengkap baik di sektor menyerang maupun kreasi peluang.

    Pemain Norwegia itu membukukan 100% keberhasilan dalam dribel, dengan catatan 3 dari 3, serta 100% akurasi tembakan, dengan dua tembakan dari dua percobaan, di samping akurasi operannya yang mencapai 95%, dengan 55 operan sukses dari total 58.

    Odegaard menyentuh bola sebanyak 74 kali, merebut kembali penguasaan bola 9 kali, dan memenangi 5 duel, ia juga menciptakan dua peluang serta mencetak satu gol untuk menegaskan pengaruh besarnya dalam kemenangan timnya.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Tzolis: Kejutan Ofensif Arsenal

    Christos Tzolis terus mencuri perhatian dengan penampilan menyerang dan bertahan yang mengesankan, setelah menjadi sumber gangguan yang tiada henti bagi lini pertahanan Manchester City.

    Tzolis mencatatkan 42 sentuhan bola, enam di antaranya di dalam kotak penalti lawan, serta berhasil memenangi lima duel dan merebut kembali penguasaan bola sebanyak empat kali.

    Ia juga melakukan tiga tekel, dua kali memotong bola, dan menciptakan tiga peluang, dua di antaranya peluang emas, di samping dua kali dilanggar dan memberikan dua umpan kunci.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Ben White: Ketangguhan Bertahan dan Kehadiran Menyerang

    Ben White memainkan peran penting dalam menjaga gawang Arsenal tetap bersih, serta menampilkan performa pertahanan yang kuat menghadapi lini serang Manchester City.

    Bek asal Inggris itu berhasil memenangi 6 duel, merebut kembali bola sebanyak 5 kali, dan melakukan 5 tekel sukses, di samping menghalau bola dalam 3 kesempatan dan memotong bola dua kali.

    White juga melakukan dua pelanggaran dan menciptakan satu peluang, serta hadir di momen-momen krusial usai menyapu bola dari garis gawang, menegaskan nilainya sebagai salah satu elemen paling menonjol di lini belakang Arsenal.

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