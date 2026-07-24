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USMNT Transfers Pepi Balogun BerhatlerGetty
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Transfer Timnas AS: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter, dan para bintang Piala Dunia yang berpotensi pindah klub musim panas ini

Analysis
USA
FEATURES
S. Berhalter
F. Balogun
R. Pepi
C. Pulisic

"USMNT Transfer Notebook" memantau pergerakan pemain Amerika Serikat, termasuk perkembangan terkini mengenai para pemain yang masuk dalam daftar pemanggilan Tim Nasional AS.

Musim transfer memang tak pernah berhenti, tetapi selama Piala Dunia berlangsung, aktivitasnya memang sedikit melambat untuk sementara waktu. Selama beberapa minggu, perhatian dunia tertuju pada pertandingan sepak bola itu sendiri, bukan pada kabar-kabar rumor, namun begitu pertandingan-pertandingan besar itu usai, kabar-kabar rumor itu pun kembali beredar.

Dan, seperti biasa, hal ini juga melibatkan para pemain Tim Nasional Pria AS, terutama mereka yang turut berperan dalam turnamen besar musim panas ini.

Major League Soccer telah kembali bergulir dan, sebelum Anda menyadarinya, musim-musim di Eropa juga akan segera dimulai kembali. Saat musim-musim tersebut kembali bergulir, mungkin akan ada beberapa pemain Amerika baru yang berkarier di luar negeri dan beberapa yang berkarier di tempat baru setelah baru saja menjalani musim panas Piala Dunia yang besar bersama tim nasional mereka.

Lalu, siapa saja yang mungkin akan pindah, dan siapa yang sudah memanfaatkan kesempatan besar musim panas ini? GOAL mengulas apa yang mungkin terjadi selanjutnya bagi para veteran Piala Dunia dari USMNT...

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebastian Berhalter

    Langkah ini sudah berjalan, seiring dengan kepindahan Sebastian Berhalter ke Eropa yang memang pantas ia dapatkan.

    Langkah tersebut juga merupakan lompatan yang tepat, karena ia bergabung dengan Middlesbrough, salah satu pesaing di Championship, yang mempertemukannya kembali dengan sahabat lamanya, Aidan Morris. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Berhalter dan Middlesbrough dapat segera bekerja sama, sehingga gelandang ini bisa mempersiapkan diri untuk pramusim. Sementara itu, Vancouver Whitecaps mendapatkan $2 juta, padahal sebelumnya sepertinya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa saat kontrak Berhalter hampir berakhir tahun ini.

    Kini, tugas Berhalter selanjutnya adalah terus berjuang dan mempertahankan posisinya di lini tengah di bawah pelatih USMNT siapa pun yang akan datang. Ia tentu memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan, jika Piala Dunia kali ini bisa dijadikan acuan, Berhalter memiliki kualitas untuk membuat perbedaan nyata bagi tim Middlesbrough yang musim lalu hanya kekurangan satu atau dua pemain kunci untuk promosi ke Liga Premier.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Max Arfsten

    Berbicara soal Boro, ada satu lagi pemain jebolan Columbus Crew yang mungkin akan bergabung.

    Arfsten telah lama dikaitkan dengan klub Championship tersebut, dan ia mengatakan kepadaGOAL awal tahun ini bahwa bermain di Eropa tetap menjadi tujuannya. Pembicaraan tampaknya semakin intensif karena sang gelandang sendiri baru-baru ini mengakui adanya momentum yang meningkat.

    "Saya tidak suka memberikan jawaban yang 'politically correct', tapi saat ini saya bermain untuk Columbus Crew," kata Arfsten seperti dilansir The Columbus Dispatch. "Saya berlatih hari ini, dan saya fokus pada itu. Saya tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saat ini, saya menikmati waktu saya di sini."

    Setelah membuktikan kemampuannya di MLS dan kini dengan pengalaman Piala Dunia di bawah ikat pinggangnya, apakah sekarang saat yang tepat?

    Bahkan di usia 25 tahun, Arfsten masih perlu berkembang sebagai pemain, karena ia, seperti Berhalter, termasuk pemain yang berkembang terlambat. Ia telah berkembang menjadi pemain USMNT yang mumpuni, tetapi dengan era dan siklus baru yang akan datang, perjuangannya untuk mendapatkan menit bermain akan menjadi jauh lebih sulit di sisi kiri tim.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    Berita utamanya adalah Balogun telah bergabung dengan LeBron James, tetapi berita besarnya adalah ia telah bergabung dengan Klutch, sebuah agensi olahraga yang terkenal karena mampu mewujudkan berbagai hal baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Balogun adalah bintang yang melejit musim panas ini, dan hal itu semakin diperkuat dengan pengumuman bahwa ia telah bergabung dengan tim talenta-talenta terbaik milik Rich Paul. Penampilan sang striker di Piala Dunia membuatnya menjadi nama yang dikenal luas dalam budaya Amerika, dan Klutch kini akan berupaya mempertahankan momentum tersebut dengan membangun merek Balogun.

    Apakah itu termasuk transfer? Bisa saja. Balogun tampil mematikan untuk Monaco musim lalu dan, setelah penampilannya di Piala Dunia, klub-klub besar tentu tertarik – termasuk Juventus, tempat rekan setimnya di timnas AS, Weston McKennie, bermain, serta Dortmund, yang sebelumnya sukses dengan pemain-pemain timnas AS. Lalu ada juga Sunderland, yang secara diam-diam tampil mengesankan dengan finis di peringkat ketujuh musim lalu. Fakta bahwa Monaco hanya berlaga di Liga Konferensi tidak akan membantu posisi mereka, terutama jika salah satu klub besar tersebut memutuskan untuk mengambil risiko dengan merekrut bintang terbaru timnas AS tersebut.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Bisa dikatakan bahwa nilai pasar Pulisic tidak setinggi setahun yang lalu. Masa paceklik gol yang berkepanjangan di klub dan penampilan mengecewakan di Piala Dunia tentu berdampak pada hal itu. Meski demikian, minat terhadapnya tetap ada, dan situasi kontraknya membuat minat tersebut semakin menarik.

    Pulisic kini berada di tahun terakhir kontraknya bersama AC Milan, dan hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian. Jika Milan ingin mendapatkan sesuatu dari Pulisic, mereka harus menjualnya sekarang. Jika mereka ingin mempertahankannya, mereka harus segera menandatangani kontrak baru dengannya. Lalu ada skenario ketiga: membiarkannya hengkang di akhir tahun, kemungkinan setelah ia menyetujui prakontrak pada Januari.

    Telah beredar rumor mengenai NYCFC, yang CEO-nya, Brad Sims, mengakui minat serius klub tersebut terhadap sang penyerang. Selain itu, Liverpool, Tottenham, dan Manchester United juga pernah dikaitkan dengannya di masa lalu, namun untuk saat ini semuanya masih sebatas rumor. Namun, semakin lama waktu berlalu, semakin dekat pula kontrak tersebut berakhir, dan dari situ, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Sudah ada beberapa kesempatan untuk merampungkan transfer ini, dan pada suatu saat, Pepi kemungkinan besar akan pindah ke klub besar.

    Sepertinya hal itu akan terjadi pada musim dingin. Fulham hampir merekrut bintang PSV tersebut, namun kesepakatan itu gagal di menit-menit akhir karena pihak klub Belanda tidak mampu menemukan penggantinya. Meskipun Pepi memulai musim di Belanda, kemungkinan besar ia akan mencetak banyak gol, yang akan semakin memperkuat rumor transfer yang telah beredar selama bertahun-tahun.

    Apakah tahun ini Pepi akhirnya akan pindah ke klub besar? Jika ya, ke mana langkah tersebut akan membawanya? Ini merupakan cerita besar bagi Pepi dan sepak bola Amerika, saat ia bersiap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi—sesuatu yang memang pantas ia dapatkan—cepat atau lambat.

  • Matt Turner New England Revolution 2026Getty

    Matt Turner

    Kabar ini sudah resmi. Turner kembali ke New England Revolution untuk beberapa waktu ke depan.

    Revs mengumumkan bahwa Turner akan tetap bertahan melalui status pinjaman dari Lyon dengan opsi pembelian. Hal ini membuat Turner tetap di New England sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemain inti, sementara ia berupaya mempertahankan tempatnya di timnas AS. Di usia 32 tahun, Turner masih memiliki masa-masa produktif yang tersisa, terutama sebagai penjaga gawang, dan ia tetap berada di lingkungan yang bersedia dan mampu memberinya waktu bermain yang dibutuhkan untuk mempertahankan atau meningkatkan performanya.

    Persaingan di posisi kiper tetap menarik menjelang siklus 2030. Langkah ini memungkinkan Turner untuk tetap menjadi bagian darinya.