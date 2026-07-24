Musim transfer memang tak pernah berhenti, tetapi selama Piala Dunia berlangsung, aktivitasnya memang sedikit melambat untuk sementara waktu. Selama beberapa minggu, perhatian dunia tertuju pada pertandingan sepak bola itu sendiri, bukan pada kabar-kabar rumor, namun begitu pertandingan-pertandingan besar itu usai, kabar-kabar rumor itu pun kembali beredar.

Dan, seperti biasa, hal ini juga melibatkan para pemain Tim Nasional Pria AS, terutama mereka yang turut berperan dalam turnamen besar musim panas ini.

Major League Soccer telah kembali bergulir dan, sebelum Anda menyadarinya, musim-musim di Eropa juga akan segera dimulai kembali. Saat musim-musim tersebut kembali bergulir, mungkin akan ada beberapa pemain Amerika baru yang berkarier di luar negeri dan beberapa yang berkarier di tempat baru setelah baru saja menjalani musim panas Piala Dunia yang besar bersama tim nasional mereka.

Lalu, siapa saja yang mungkin akan pindah, dan siapa yang sudah memanfaatkan kesempatan besar musim panas ini? GOAL mengulas apa yang mungkin terjadi selanjutnya bagi para veteran Piala Dunia dari USMNT...