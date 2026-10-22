Bintang asal Brasil, Vinicius Junior, tidak lagi sekadar mengalami fase penurunan performa sementara bersama Real Madrid, melainkan kini tengah menjalani krisis eksistensial yang sesungguhnya dan mengancam posisinya di susunan pemain utama. Media Spanyol, dengan "AS" dan "Marca" di barisan terdepan, memperlihatkan bahwa winger Brasil itu bukan lagi "Vinicius" yang sama seperti yang biasa disaksikan para pendukung di Santiago Bernabeu.

Krisis ini datang bersamaan dengan rentetan cemoohan yang terus mengiringi sang pesulap Brasil, yang menyusul penggantiannya pada menit ke-70 melawan Leipzig di Liga Champions Eropa. Angka-angka memperlihatkan kemunduran yang mengkhawatirkan pada karakteristik ofensifnya; ia puasa gol selama 53 hari berturut-turut dengan catatan 19 tendangan meleset tanpa sebiji gol pun.

Belum lagi hilangnya senjata mematikannya berupa "dribel", yang dalam hal ini ia mencapai angka nol saat melawan Leipzig dan sebelumnya melawan Roma tanpa satu pun percobaan, hingga ia keluar dalam kesunyian dan kesedihan yang mendalam, yang ia ungkapkan melalui unggahan singkat di platform-platformnya: "Aku menikmati momen ini, dan segala sesuatu akan berlalu".