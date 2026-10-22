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Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude
Diterjemahkan oleh

"Transfer termahal mencabut kekebalan": Diomande menghancurkan takhta Vinicius di Madrid

FEATURES
Analysis
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
Spanyol
Brasil
Côte d’Ivoire
Portugal

Diomande menyusun ulang kartu-kartu Mourinho sebelum El Clasico

Bintang asal Brasil, Vinicius Junior, tidak lagi sekadar mengalami fase penurunan performa sementara bersama Real Madrid, melainkan kini tengah menjalani krisis eksistensial yang sesungguhnya dan mengancam posisinya di susunan pemain utama. Media Spanyol, dengan "AS" dan "Marca" di barisan terdepan, memperlihatkan bahwa winger Brasil itu bukan lagi "Vinicius" yang sama seperti yang biasa disaksikan para pendukung di Santiago Bernabeu.

Krisis ini datang bersamaan dengan rentetan cemoohan yang terus mengiringi sang pesulap Brasil, yang menyusul penggantiannya pada menit ke-70 melawan Leipzig di Liga Champions Eropa. Angka-angka memperlihatkan kemunduran yang mengkhawatirkan pada karakteristik ofensifnya; ia puasa gol selama 53 hari berturut-turut dengan catatan 19 tendangan meleset tanpa sebiji gol pun.

Belum lagi hilangnya senjata mematikannya berupa "dribel", yang dalam hal ini ia mencapai angka nol saat melawan Leipzig dan sebelumnya melawan Roma tanpa satu pun percobaan, hingga ia keluar dalam kesunyian dan kesedihan yang mendalam, yang ia ungkapkan melalui unggahan singkat di platform-platformnya: "Aku menikmati momen ini, dan segala sesuatu akan berlalu".

  • vinicius junior(C)Getty Images

    Kehilangan kekebalan bagi Mourinho

    Larangan bermain di kompetisi lokal selama empat laga yang menimpa Vinicius setelah kartu merahnya menghadapi Villarreal, tidak menjadi masalah bagi klub Kerajaan, melainkan lebih merupakan "ruang bernapas taktis" dan istirahat sang pejuang yang dipaksakan oleh keadaan; sebab hal itu menghilangkan beban dari pundak pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yakni rasa canggung harus mendudukkan bintang utamanya di bangku cadangan.

    Ketika Mourinho ditanya mengenai posisi Vinicius dan apakah ia dianggap sebagai pemain yang tak tersentuh, jawabannya datang dengan tegas dan lugas untuk melucuti kekebalan historis sang pemain Brasil itu, dengan berkata: "Satu-satunya hal yang tak tersentuh di klub ini adalah lambangnya. Saya tidak menyukai konsep pemain yang tak tersentuh; yang membuat seorang pemain tak tersentuh hanyalah penampilan dan pengaruhnya di atas lapangan."

    Pernyataan ini benar-benar terwujud dalam kenyataan bahwa Vinicius menjalani 6 pertandingan beruntun tanpa menuntaskan satu pun di antaranya hingga menit ke-90.

  • DiomandeGetty Images

    Transfer senilai 125 juta menggambar ulang keseimbangan El Clasico

    Di sisi lain, transfer termahal dalam sejarah klub, pemain asal Pantai Gading Yan Diomande, berubah dari sekadar taruhan masa depan menjadi penyelamat taktik bagi Mourinho, serta pemilik solusi ajaib yang menenun keunggulan jelas atas Vinicius. Diomande membuktikan keunggulan statistiknya dengan menuntaskan 7 dribel sukses lebih banyak dibandingkan pemain Brasil itu, meski bermain jauh lebih sedikit, hingga mengakhiri laga melawan Leipzig dengan tendangan roket luar angkasa yang menawan dan semakin memperdalam luka sang pemain Brasil di bangku cadangan.

    Namun pengaruh terbesar Diomande tidak berhenti pada kilau serangan, melainkan melampauinya untuk mengatasi cacat taktik struktural yang selama ini mengganggu tidur Madrid bersama Vinicius. Sistem Madrid mengalami bahaya terbukanya sisi kiri secara defensif saat Vinicius bermain berdampingan dengan Kylian Mbappe, mengingat menurunnya kontribusi defensif dari duet tersebut.

    Diomande datang untuk menjadi pelampung penyelamat bagi Mourinho menjelang pertempuran El Clasico yang dinanti. Pemain itu menunjukkan semangat pengorbanan defensif yang luar biasa, perebutan bola yang terus-menerus, serta komitmen untuk kembali menutup ruang di belakang bek sayap.

    Keseimbangan taktik ini memberi Mourinho kebebasan untuk menata ulang lini depan dengan menempatkan Diomande di sayap kiri dan Federico Valverde di sayap kanan, sehingga membuka ruang dan kebebasan bagi Arda Guler untuk bergerak di samping Aurelien Tchouameni di lini tengah.

    Dan sementara Real Madrid bersiap menjalani pertempuran El Clasico dengan rencana taktik yang seimbang di bawah komando Diomande, Vinicius akan menyaksikan laga itu dari tribun karena skorsing, pada malam yang bisa jadi secara resmi menandai dimulainya era baru yang mengakhiri masa seorang pemain yang tak tersentuh.

  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    Bahasa angka mempermalukan sang pemain Brasil

    Berbeda dengan kemandulan gol berkepanjangan yang dialami pemain Brasil itu, catatan angka Diomande justru meledakkan perbandingan statistik yang mencolok menguntungkan pemain yang disebut terakhir. Ketika Vinicius tak mampu menjebol gawang atau menciptakan gol selama berminggu-minggu, Diomande meledak menjadi penentu nomor satu dalam sistem Jose Mourinho:

    Laga Sevilla: Diomande tampil luar biasa dengan mencetak satu gol dan memberikan 3 assist penuh dalam satu malam, membuat perbedaan seorang diri.

    Laga Villarreal: bintang asal Pantai Gading itu melanjutkan ketajamannya dengan mencetak gol indah yang menjungkirkan keunggulan ke pihak tim Kerajaan sebelum Vinicius diusir keluar lapangan.

    Laga Leipzig: ia tak hanya memberikan satu assist, tetapi dengan masuknya sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 menggantikan Vinicius sendiri, ia melepaskan tembakan roket luar angkasa yang memukau dan mencetak gol keempat, mengukuhkan keunggulan dalam hal mencetak dan menciptakan gol pada laga yang ditinggalkan pemain Brasil itu dengan nol percobaan dribel.

    Secara keseluruhan, Diomande mencetak 3 gol dan membuat 4 assist sejak awal musim, sementara Vinicius hanya mencetak satu gol dan membuat 3 assist, dengan catatan bahwa ia bermain dengan jumlah menit yang jauh lebih banyak dibandingkan Diomande.

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