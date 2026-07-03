Transfer spektakuler tampaknya sudah pasti! Marc-Andre ter Stegen telah menemukan klub baru

Ter Stegen, yang sering mengalami cedera—beberapa di antaranya cukup parah—telah kehilangan posisinya sebagai kiper utama di klub Catalan tersebut setidaknya sejak kedatangan Joan Garcia musim panas lalu, dan bahkan telah diturunkan statusnya menjadi kiper ketiga. Meskipun demikian, kiper tim nasional Jerman ini—yang absen di Piala Dunia akibat cedera otot parah dan kurangnya pengalaman bertanding—tidak ingin meninggalkan klub tempat ia pernah menjabat sebagai kapten tim.

Namun, karena Barca ingin menghemat gaji ter Stegen yang sangat besar untuk perekrutan dan pendaftaran pemain baru, muncullah perselisihan yang sebagian diumbar ke publik dan bahkan intimidasi dari pihak klub. Ter Stegen seharusnya dicopot dari jabatan kapten dalam waktu singkat, tetapi tim menolak hal tersebut. Selain itu, ia kadang-kadang dipaksa berlatih sendiri jauh dari tim untuk memaksanya pindah klub.

Ter Stegen menanggapi pemecatannya dengan menjalani operasi punggung yang sudah lama tertunda, yang semakin memperparah situasi. Barca memulai proses disiplin terhadap ter Stegen, dan surat kabar Marca kemudian menyebutnya sebagai “perang terbuka”. Ter Stegen tampaknya lama menolak menandatangani surat persetujuan yang memungkinkan Barca meneruskan laporan cedera dan operasi tersebut kepada Komisi Medis Liga Spanyol.

Latar belakang: Kiper yang diturunkan statusnya oleh klub tersebut memperkirakan masa absennya akibat operasi tersebut “sekitar tiga bulan”. Dengan demikian, ia tampaknya juga ingin mengirimkan pesan terkait kebijakan klub: Barcelona hanya akan menggunakan 80 persen gajinya untuk pendaftaran pemain baru jika ia absen setidaknya selama empat bulan.