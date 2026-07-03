Seperti dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano, peminjaman selama satu tahun pemain berusia 34 tahun tersebut ke Ajax Amsterdam telah disepakati dan detail-detail terakhir antara kedua klub telah diselesaikan. Ter Stegen pun akan segera menjalani pemeriksaan medis di Amsterdam.
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Transfer spektakuler tampaknya sudah pasti! Marc-Andre ter Stegen telah menemukan klub baru
Menurut Romano, klub papan atas Belanda tersebut juga akan menanggung sebagian besar gaji ter Stegen di Barca sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman. Sebelumnya, Marca melaporkan bahwa Ajax hanya menanggung sepuluh persen dari 20 juta euro per tahun. Kabarnya, kesepakatan peminjaman ini tidak mencakup opsi pembelian.
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Ter Stegen dan Barca terlibat dalam "perang terbuka" musim panas lalu
Ter Stegen, yang sering mengalami cedera—beberapa di antaranya cukup parah—telah kehilangan posisinya sebagai kiper utama di klub Catalan tersebut setidaknya sejak kedatangan Joan Garcia musim panas lalu, dan bahkan telah diturunkan statusnya menjadi kiper ketiga. Meskipun demikian, kiper tim nasional Jerman ini—yang absen di Piala Dunia akibat cedera otot parah dan kurangnya pengalaman bertanding—tidak ingin meninggalkan klub tempat ia pernah menjabat sebagai kapten tim.
Namun, karena Barca ingin menghemat gaji ter Stegen yang sangat besar untuk perekrutan dan pendaftaran pemain baru, muncullah perselisihan yang sebagian diumbar ke publik dan bahkan intimidasi dari pihak klub. Ter Stegen seharusnya dicopot dari jabatan kapten dalam waktu singkat, tetapi tim menolak hal tersebut. Selain itu, ia kadang-kadang dipaksa berlatih sendiri jauh dari tim untuk memaksanya pindah klub.
Ter Stegen menanggapi pemecatannya dengan menjalani operasi punggung yang sudah lama tertunda, yang semakin memperparah situasi. Barca memulai proses disiplin terhadap ter Stegen, dan surat kabar Marca kemudian menyebutnya sebagai “perang terbuka”. Ter Stegen tampaknya lama menolak menandatangani surat persetujuan yang memungkinkan Barca meneruskan laporan cedera dan operasi tersebut kepada Komisi Medis Liga Spanyol.
Latar belakang: Kiper yang diturunkan statusnya oleh klub tersebut memperkirakan masa absennya akibat operasi tersebut “sekitar tiga bulan”. Dengan demikian, ia tampaknya juga ingin mengirimkan pesan terkait kebijakan klub: Barcelona hanya akan menggunakan 80 persen gajinya untuk pendaftaran pemain baru jika ia absen setidaknya selama empat bulan.
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Ter Stegen gagal tampil di Piala Dunia bersama Jerman secara tragis — Memulai babak baru bersama Ajax
Pada akhirnya, perselisihan yang berlangsung selama berminggu-minggu itu mereda, dan ter Stegen bahkan kembali berdiri di bawah mistar gawang tim Catalan pada bulan Desember setelah kembalinya ia. Di babak 16 besar Copa del Rey, ia diturunkan sebagai kiper saat timnya menang 2-0 atas Guadalajara.
Namun, sudah lama jelas bahwa ter Stegen tidak lagi memiliki masa depan di Barcelona. Agar partisipasinya di Piala Dunia tidak semakin terancam, ia bergabung dengan FC Girona dengan status pinjaman pada musim dingin. Di sana, ia tampil mengesankan dalam dua pertandingan pertamanya, sebelum kembali dilanda cedera. Pada pertandingan keduanya untuk Girona, ter Stegen mengalami cedera paha yang parah dan bahkan harus menjalani operasi.
Akhirnya, ia tidak bermain lagi sepanjang musim tersebut dan pun gagal tampil di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann telah menjanjikan kepadanya posisi starter pertamanya di turnamen besar bersama timnas Jerman. Pada akhirnya, pesaing lama ter Stegen, Manuel Neuer, kembali setelah absen selama dua tahun dan menjadi bahan perdebatan sengit, namun ia tidak mampu mencegah kegagalan memalukan di babak 16 besar melawan Paraguay.
Sementara itu, ter Stegen kini membuka babak baru dalam kariernya. Di Ajax, ia kemungkinan besar akan langsung menjadi kiper utama dan memainkan peran kunci untuk mengembalikan klub juara berprestasi yang sedang mengalami krisis ini ke jalur yang benar. Dalam beberapa tahun terakhir, Ajax telah kehilangan citranya sebagai kandidat kuat juara liga. Sejak 2022, klub bersejarah ini terus menanti kembalinya mereka ke tahta sepak bola Belanda. Pada musim lalu, Ajax hanya finis di peringkat kelima.
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