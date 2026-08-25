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Transfer Bradley Barcola semakin dekat saat Liverpool menggelar pembicaraan positif dengan Paris Saint-Germain soal valuasi
Pembicaraan positif dan selisih valuasi
Menurut Sky Sports dan The Athletic, Liverpool mengadakan pembicaraan positif dengan PSG pada Selasa untuk mengamankan tanda tangan Barcola. Kedua pihak berupaya mencari titik temu karena ada selisih valuasi yang cukup besar sepanjang musim panas.
PSG saat ini meminta biaya transfer di kisaran £145 juta untuk Barcola, sementara Liverpool ingin mengeluarkan dana lebih dekat ke angka £100 juta. Terlepas dari selisih £45 juta ini, hubungan kedua klub di level tertinggi tetap kuat, dan ada optimisme nyata bahwa kompromi bisa dicapai untuk menyelesaikan situasi ini.
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Penggantian Salah dan pencarian menit
Barcola masih memiliki sisa kontrak dua tahun dalam kontraknya saat ini, tetapi siap meninggalkan ibu kota Prancis demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di tim utama. Setelah menjalani kampanye Piala Dunia yang produktif bersama Prancis, ia kini harus berada di belakang Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di PSG.
Liverpool telah menetapkan Barcola sebagai target utama untuk pada akhirnya menggantikan Mohamed Salah. Klub itu sangat ingin memperkuat lini depan Andoni Iraola, setelah sejauh musim panas ini baru mendatangkan Victor Munoz dari Osasuna sebagai rekrutan lini serang, selain bek Jeremy Jacquet. Karena itu, Liverpool sedang berupaya keras membawa Barcola ke Anfield.
Target alternatif dan sikap Gakpo
Selain Barcola, Liverpool telah menjajaki langkah untuk merekrut rekan setimnya yang berusia 18 tahun, Ibrahim Mbaye, yang beroperasi di sayap kanan dan berada dalam situasi serupa. Klub Premier League itu juga membidik Yankuba Minteh, meski Brighton baru-baru ini menolak dua tawaran, dengan bid terbaru mencapai £60 juta.
Lebih lanjut, Liverpool dengan tegas menolak menjual Cody Gakpo meski muncul minat dari Tottenham dan Manchester City. Klub kemungkinan akan membutuhkan setidaknya dua winger baru sebelum mereka bahkan mempertimbangkan untuk melepas Gakpo pada jendela transfer ini.
- Getty
Apa yang terjadi selanjutnya?
Dengan tenggat waktu transfer yang semakin dekat, Liverpool dan PSG diperkirakan akan melanjutkan negosiasi intens mereka untuk menjembatani kesenjangan finansial. Dengan Arsenal juga dikabarkan memantau situasi tersebut, Liverpool harus bergerak cepat untuk merampungkan kesepakatan itu. Beberapa hari ke depan akan sangat krusial dalam menentukan apakah Barcola akan mewujudkan kepindahannya yang sangat dinantikan ke Premier League.
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