Menurut Sky Sports dan The Athletic, Liverpool mengadakan pembicaraan positif dengan PSG pada Selasa untuk mengamankan tanda tangan Barcola. Kedua pihak berupaya mencari titik temu karena ada selisih valuasi yang cukup besar sepanjang musim panas.

PSG saat ini meminta biaya transfer di kisaran £145 juta untuk Barcola, sementara Liverpool ingin mengeluarkan dana lebih dekat ke angka £100 juta. Terlepas dari selisih £45 juta ini, hubungan kedua klub di level tertinggi tetap kuat, dan ada optimisme nyata bahwa kompromi bisa dicapai untuk menyelesaikan situasi ini.