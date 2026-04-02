Deniz Undav. Berdasarkan analisis Jamestown Analytics, pemain timnas Jerman saat ini—yang kini menjadi bahan perbincangan hangat menjelang Piala Dunia—dulu pindah dari klub divisi tiga SV Meppen ke Saint-Gilloise. Kemudian ia bergabung dengan klub kedua milik Bloom, Brighton, dan selanjutnya ke VfB Stuttgart.

Pada Januari 2019, seorang pemain bernama Alexis Mac Allister pindah ke Brighton dengan biaya transfer sebesar delapan juta euro. Ia dikembangkan secara bertahap di Argentina bersama Argentinos Juniors dan Boca Juniors, sebelum bersinar selama hampir tiga setengah tahun di Brighton dan akhirnya pindah ke FC Liverpool pada 2023 sebagai juara dunia dengan biaya transfer 42 juta euro.

Pada Agustus 2021, Brighton bergerak cepat merekrut seorang bek sayap yang gagal di FC Barcelona dari FC Getafe seharga 18 juta euro. Setahun kemudian, Marc Cucurella pindah ke FC Chelsea dengan nilai transfer lebih dari tiga kali lipat (65 juta euro). Jalan yang sama juga dilalui oleh Moises Caicedo, yang didatangkan Brighton dari Kolombia pada 2021 seharga hampir 30 juta euro, dipinjamkan ke Beerschot di Belgia, dan satu setengah tahun kemudian dijual ke The Blues dengan harga luar biasa sebesar 116 juta euro.

Setidaknya ada empat contoh dari masa lalu yang baru-baru ini yang mungkin telah meninggalkan kesan mendalam bagi Said El Mala. Rute memutar melalui Brighton sebenarnya hanya akan menguntungkan karier dan nilai pasarnya sendiri. Ini hampir merupakan rencana karier yang sempurna bagi seseorang seperti pemain Jerman berusia 19 tahun ini, ketika langkah menuju klub papan atas mutlak masih terasa terlalu besar setelah musim Bundesliga pertamanya yang kuat bersama 1. FC Köln, dan waktu untuk harus mencapai terobosan akhir sama sekali belum mendesak.

El Mala seharusnya sudah lama tidak kekurangan tawaran dan minat dari klub-klub top tersebut. Namun, favorit utama dalam perburuan pemain serang berbakat ini bukanlah Arsenal, Chelsea, FC Bayern, BVB, Inter Milan, atau Paris Saint-Germain. Yang menjadi favorit adalah The Seagulls, di mana keluarga El Mala bahkan dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan. Kini, negosiasi dengan Effzeh mengenai ketentuan transfer sedang berlangsung, yang tampaknya telah menjadi cukup rumit. Seperti dilaporkan Sport Bild, pihak Köln telah menaikkan tuntutan mereka menjadi 50 juta euro, dan masih dipertanyakan apakah Brighton akan memenuhinya. Seharusnya angka 35 juta euro sudah menjadi batas akhir.

Brighton sudah mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro pada musim panas lalu - tanpa El Mala pernah bermain satu menit pun di Bundesliga. Transfer musim dingin senilai 30 juta euro juga dilaporkan telah ditolak oleh pihak Köln.