Transfer besar-besaran di musim panas? Said El Mala punya contoh peringatan yang nyata di hadapannya

Apa kesamaan antara Brighton & Hove Albion dan jaringan restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken? Keduanya telah lama menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah resep yang sangat diinginkan oleh semua orang, terutama para pesaingnya. Di KFC, rahasia itu adalah campuran rempah-rempah dan bumbu yang terkenal itu, yang konon membuat potongan ayam gorengnya terasa begitu lezat bagi pelanggan. Di Brighton, bahan rahasia yang kini tidak lagi sepenuhnya tersembunyi, namun semakin diminati, bernama Jamestown Analytics.
Perusahaan analisis data ini merupakan anak perusahaan dari Starlizard milik Tony Bloom, pemilik Brighton. Dengan bantuan perusahaan tersebut, klub-klubnya memilih pemain dan pelatih berdasarkan parameter statistik. Selain Brighton, klub-klub lain seperti Union Saint-Gilloise dari Belgia, Heart of Midlothian dari Skotlandia, dan Melbourne Victory dari Australia juga mendapatkan data pemantauan pemain.
Bloom memiliki saham yang cukup signifikan di semua klub tersebut, dan di semua klub tersebut tercipta kesuksesan bersejarah baik dalam jangka panjang maupun bahkan jangka pendek. Brighton berhasil naik dari Divisi 3 ke Piala Eropa dengan kecepatan yang luar biasa, Saint-Gilloise merayakan gelar juara pertama mereka dalam 90 tahun pada musim lalu, dan Hearts berpotensi mengikuti jejak mereka serta menjadi juara Skotlandia untuk pertama kalinya dalam 86 tahun.
Namun, berkat kerja perusahaan ini, Brighton khususnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir sebagai pelopor dalam pemantauan pemain berbasis data, yang direkrut klub dengan biaya terjangkau menurut standar Liga Premier dan kemudian dijual kembali dengan keuntungan besar. Ingin contoh yang menonjol?
Deniz Undav. Berdasarkan analisis Jamestown Analytics, pemain timnas Jerman saat ini—yang kini menjadi bahan perbincangan hangat menjelang Piala Dunia—dulu pindah dari klub divisi tiga SV Meppen ke Saint-Gilloise. Kemudian ia bergabung dengan klub kedua milik Bloom, Brighton, dan selanjutnya ke VfB Stuttgart.
Pada Januari 2019, seorang pemain bernama Alexis Mac Allister pindah ke Brighton dengan biaya transfer sebesar delapan juta euro. Ia dikembangkan secara bertahap di Argentina bersama Argentinos Juniors dan Boca Juniors, sebelum bersinar selama hampir tiga setengah tahun di Brighton dan akhirnya pindah ke FC Liverpool pada 2023 sebagai juara dunia dengan biaya transfer 42 juta euro.
Pada Agustus 2021, Brighton bergerak cepat merekrut seorang bek sayap yang gagal di FC Barcelona dari FC Getafe seharga 18 juta euro. Setahun kemudian, Marc Cucurella pindah ke FC Chelsea dengan nilai transfer lebih dari tiga kali lipat (65 juta euro). Jalan yang sama juga dilalui oleh Moises Caicedo, yang didatangkan Brighton dari Kolombia pada 2021 seharga hampir 30 juta euro, dipinjamkan ke Beerschot di Belgia, dan satu setengah tahun kemudian dijual ke The Blues dengan harga luar biasa sebesar 116 juta euro.
Setidaknya ada empat contoh dari masa lalu yang baru-baru ini yang mungkin telah meninggalkan kesan mendalam bagi Said El Mala. Rute memutar melalui Brighton sebenarnya hanya akan menguntungkan karier dan nilai pasarnya sendiri. Ini hampir merupakan rencana karier yang sempurna bagi seseorang seperti pemain Jerman berusia 19 tahun ini, ketika langkah menuju klub papan atas mutlak masih terasa terlalu besar setelah musim Bundesliga pertamanya yang kuat bersama 1. FC Köln, dan waktu untuk harus mencapai terobosan akhir sama sekali belum mendesak.
El Mala seharusnya sudah lama tidak kekurangan tawaran dan minat dari klub-klub top tersebut. Namun, favorit utama dalam perburuan pemain serang berbakat ini bukanlah Arsenal, Chelsea, FC Bayern, BVB, Inter Milan, atau Paris Saint-Germain. Yang menjadi favorit adalah The Seagulls, di mana keluarga El Mala bahkan dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan. Kini, negosiasi dengan Effzeh mengenai ketentuan transfer sedang berlangsung, yang tampaknya telah menjadi cukup rumit. Seperti dilaporkan Sport Bild, pihak Köln telah menaikkan tuntutan mereka menjadi 50 juta euro, dan masih dipertanyakan apakah Brighton akan memenuhinya. Seharusnya angka 35 juta euro sudah menjadi batas akhir.
Brighton sudah mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro pada musim panas lalu - tanpa El Mala pernah bermain satu menit pun di Bundesliga. Transfer musim dingin senilai 30 juta euro juga dilaporkan telah ditolak oleh pihak Köln.
Said El Mala, Kwasniok, dan Nagelsmann: Seorang bintang baru menjadi isu politik
El Mala terlalu penting bagi tim asal Köln ini, dengan kontribusi ofensifnya sejak musim debutnya, demi mencapai target utama mempertahankan posisi di liga. Meskipun di bawah asuhan pelatih Lukas Kwasniok—yang kini telah dipecat—ia sering kali masuk sebagai pemain pengganti dari bangku cadangan, El Mala tetap menjadi pemain serang terpenting di Köln dengan catatan sepuluh gol dan empat assist dalam 27 pertandingan Bundesliga. Itulah sebabnya mengapa masalah kepegawaian ini semakin menjadi isu politik selama musim ini. Baik bagi Kwasniok, maupun bagi pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.
Nagelsmann mengikuti penjelasan Kwasniok mengenai alasan mengapa El Mala terus-menerus harus duduk di bangku cadangan, dan memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad DFB untuk pertandingan internasional penting pada bulan Maret yang menjadi penentu untuk partisipasi di Piala Dunia. Menurut Nagelsmann, pemain berusia 19 tahun itu masih terlalu ceroboh dalam tugas pertahanan. Hal ini menyebabkan ia hanya bermain "50 persen" di Köln, yang dianggap "terlalu sedikit".
Namun, karena Nagelsmann pada saat yang sama memberikan kesempatan kepada Lennart Karl dengan menit bermain yang hampir sama di FC Bayern, pernyataan pelatih tim nasional tersebut pun dipertanyakan. Meskipun tidak dipanggil, El Mala justru tampil gemilang di lini serang tim U-21 Jerman pada hari Selasa dan berperan besar dalam kemenangan "pertandingan penentuan" melawan Yunani dalam perjalanan menuju Kejuaraan Eropa tahun depan di Albania dan Serbia. El Mala mencetak gol pertamanya untuk tim junior DFB asuhan Antonio Di Salvo dan bahkan menangis setelah golnya yang membuat skor menjadi 1-0.
Setelah pertandingan, ia menyebutnya sebagai "momen paling emosional dalam hidupku". Namun bukan karena gol penting tersebut. Pada hari Jumat, tak lama setelah kemenangan 3-0 dalam kualifikasi melawan Irlandia Utara, El Mala mendapat kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia. Meski demikian, ia tetap ikut rombongan DFB ke Yunani dan menjadi pahlawan kemenangan di sana. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang besar kepada rekan-rekan setimnya yang telah menguatkannya "di masa sulit ini": "Tanpa kalian, semua ini tidak akan bisa teratasi. Kalian telah membuatku lebih mudah menghadapi rasa sakit ini dan melanjutkan perjalanan."
Namun, ia menahan diri untuk tidak menyampaikan ucapan terima kasih setelah Kwasniok diberhentikan menjelang jeda pertandingan internasional. Tak lama setelah 1. FC Köln mengumumkan informasi tersebut, El Mala mengunggah foto perayaan bersama rekan penyerangnya, Ragnar Ache, hanya beberapa menit kemudian. Kontroversial? Tentu saja. Kebetulan? Mungkin, tapi dengan latar belakang yang ada, hal itu agak tidak mungkin.
Fabian Hürzeler berhasil membalikkan keadaan di Brighton: Apakah "momen tersulit" dalam kariernya akan diikuti oleh langkah besar berikutnya?
Juga tidak mungkin El Mala akan memposting ucapan selamat jika Brighton memutuskan untuk memecat pelatihnya dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Pasalnya, meski Fabian Hürzeler dianggap sebagai sosok utama di balik perekrutan El Mala, namun menurut rumor, masa depannya bersama The Seagulls sama sekali belum pasti. Dan itu bukan karena klub ingin memecatnya, melainkan karena klub-klub lain yang lebih besar dilaporkan telah memasukkannya ke dalam radar mereka. Namun, mari kita mulai dari awal.
Hürzeler mengalami krisis terbesar dalam karier kepelatihannya yang masih muda di Brighton pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Tidak ada kemenangan liga di bulan Desember, hanya satu di bulan Januari. Awal Februari, para pendukungnya sendiri mengejeknya. "You're getting sacked in the morning," mereka bernyanyi setelah kekalahan kandang melawan Crystal Palace. Hürzeler menyebutnya sebagai "momen terberat" dalam kariernya.
Sejak itu, angin telah berbalik. Brighton memenangkan empat dari lima pertandingan liga terakhir, termasuk kemenangan 2-1 atas Liverpool. Hanya saat melawan pemimpin klasemen Arsenal mereka menelan kekalahan tipis 0-1. Jarak ke peringkat kualifikasi internasional kini hanya lima poin. Hürzeler berhasil membalikkan keadaan, namun untuk itu ia menunda setidaknya satu tujuan klub dalam jangka pendek: pengembangan talenta dan penciptaan nilai jual.
Di masa-masa krisis, para pemain senior seperti James Milner, Pascal Groß, dan Danny Welbeck mengambil alih tanggung jawab di skuad, sementara pemain muda seperti Yankuba Minteh (21) atau Georginio Rutter (23) untuk sementara duduk di bangku cadangan. Namun, hal itu tidak akan berlanjut: "Mereka akan memainkan peran besar di bagian akhir musim," kata Hürzeler menjelang sprint akhir musim dan setelah serangan yang kini mereda.
Ini merupakan gambaran dari dilema sulit yang harus dia hadapi di Brighton. Di satu sisi, dia harus menantang tim-tim papan atas liga seperti Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, dan Manchester United secara kompetitif. Di sisi lain, talenta muda dan menjanjikan harus mendapatkan banyak waktu bermain untuk menghasilkan pendapatan.
Fakta bahwa pelatih asal Jerman ini berhasil mengatasi dilema tersebut dengan gemilang pada musim pertamanya (peringkat ke-8), dan kini juga telah melewati krisis besar pertamanya, kabarnya telah menarik minat banyak pihak. Menurut Sky, Hürzeler berada "cukup tinggi" dalam daftar pendek Manchester City, jika Pep Guardiola benar-benar mundur pada musim panas nanti. Menurut The Athletic, ia juga menjadi kandidat di Bayer Leverkusen, Newcastle United, dan Tottenham.
Setidaknya secara kontrak, situasinya jelas: Kontrak pelatih berusia 33 tahun ini masih berlaku hingga 2027, sehingga setidaknya akan diperlukan biaya transfer yang cukup besar, yang akan dituntut oleh Brighton. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang diinginkan Hürzeler. Dan hal itu pada gilirannya memiliki pengaruh langsung terhadap masa depan El Malas.
Said El Mala dan Brajan Gruda: Sebuah contoh peringatan yang sebenarnya bukanlah contoh peringatan
Tampaknya mustahil bagi pemain berusia 19 tahun itu untuk bergabung dengan Brighton jika Hürzeler tidak bertahan. Mungkin itulah sebabnya situasi saat ini mandek. Risiko bagi El Mala untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub di mana pendukung utamanya—selain Jamestown Analytics—mungkin tidak akan lama lagi bekerja, tampaknya terlalu besar saat ini.
Namun, jika Hürzeler menolak tawaran klub lain dan bahkan memperpanjang kontraknya di Brighton, maka kepindahan El Mala pun tampaknya sudah pasti. Namun, hal itu bukanlah jaminan bahwa rencana karier yang sempurna dengan singgah di Brighton akan langsung berhasil. Di sini, El Mala bisa mengambil contoh peringatan dari Brajan Gruda, yang kini ia saksikan langsung di tim nasional U-21 dan Bundesliga.
Pemain berusia 21 tahun itu juga masuk radar Brighton berkat Hürzeler dan Jamestown Analytics, setelah ia, seperti El Mala, menjadi bintang baru Bundesliga pada musim profesional pertamanya (dan satu-satunya) bersama Mainz 05. Setelah hanya 30 pertandingan Bundesliga, empat gol, dan tiga assist, klub Liga Premier itu menjadikan Gruda sebagai transfer termahal Rheinhessen tak lama setelah kedatangan Hürzeler.
Saat itu, The Seagulls merogoh kocek sebesar 31,5 juta euro dan bahkan mengalahkan FC Bayern, yang juga tertarik pada Gruda. Hal ini baru-baru ini dikonfirmasi oleh sang pemain sendiri dengan cukup blak-blakan. Investasi ini belum benar-benar membuahkan hasil. Di Brighton, Gruda terus-menerus bolak-balik antara starting eleven dan bangku cadangan, serta berulang kali harus berjuang melawan cedera ringan.
"'Kami cukup puas dengan perkembangannya, tapi dia belum berada di level yang kami inginkan,' kata Hürzeler pada Desember tahun lalu. Beberapa minggu kemudian, bab Premier League setidaknya untuk sementara berakhir bagi Gruda. Ia dipinjamkan ke RB Leipzig, di mana ia telah mencatatkan hampir sebanyak kontribusi gol (5) dalam delapan pertandingan, dibandingkan dengan 20 pertandingan untuk Brighton musim ini (6).
Majalah kicker baru-baru ini melaporkan bahwa klub dari Saxony itu akan mencari pembicaraan dengan klub Liga Premier tersebut untuk menegosiasikan kontrak permanen. Tidak ada opsi pembelian. Jadi, Brighton juga berpotensi mendapatkan keuntungan transfer dari Gruda, meskipun ia belum sering tampil gemilang setidaknya di Inggris hingga saat ini.
Dalam hal ini, contoh peringatan Gruda bagi El Mala mungkin justru menjadi konfirmasi lagi bagi rencana kariernya. Sebab, terbukti banyak jalan menuju kesuksesan yang berawal dari Brighton. Siapa pun yang masuk radar di sana, bisa saja bernilai berlipat ganda dalam beberapa tahun ke depan. Berkat rahasia di baliknya.
Said El Mala: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist 1.FC Köln 29 10 4 FC Viktoria Köln 45 14 6 FC Viktoria Köln 19 11 6