Tottenham siap memanfaatkan 'kesempatan emas' untuk memecat Igor Tudor setelah kekalahan memalukan dari Nottingham Forest
Masa pemerintahan sementara mencapai titik kritis
Menurut Football Insider, suasana di Tottenham Hotspur Stadium telah berubah dari optimisme yang hati-hati menjadi keputusasaan setelah kekalahan telak akhir pekan lalu. Meskipun berhasil meraih hasil imbang yang gigih melawan Liverpool dan kemenangan yang membangkitkan kepercayaan diri atas Atletico Madrid awal pekan ini, kekalahan telak dari Forest tampaknya telah membuat posisi Tudor tak lagi dapat dipertahankan. Statistiknya cukup suram; sejak ditunjuk, Tudor hanya berhasil meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan, dengan lima kekalahan dan timnya kebobolan 20 gol. Kekalahan terbaru ini menandai ketiga kalinya dalam sejarah Liga Premier bahwa Spurs kalah di kandang dengan selisih tiga gol atau lebih dari tim yang berada di empat besar terbawah pada hari itu.
Angka terendah sepanjang sejarah memicu kepanikan di jajaran direksi
Meskipun klub awalnya berharap Tudor dapat membawa tim ini hingga akhir musim, ancaman degradasi telah memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali. Perolehan poin saat ini, yaitu 30 poin dari 31 pertandingan, menyamai rekor terendah Tottenham sepanjang sejarah pada tahap ini di musim liga utama, sebuah rekor yang berasal dari musim 1914-15. Sumber Football Insider mengindikasikan bahwa diskusi internal sudah "semakin intensif" karena dewan direksi berencana memanfaatkan jeda dua pekan di liga domestik untuk menunjuk penggantinya. Mantan CEO Everton, Keith Wyness, tampaknya menyarankan bahwa Roberto De Zerbi tetap menjadi kandidat terdepan berkat rekam jejaknya yang terbukti di Liga Premier, meskipun manajer-manajer klub di masa lalu, termasuk Harry Redknapp dan Glenn Hoddle, juga disebut-sebut terkait dengan misi penyelamatan jangka pendek ini.
Upaya mencari solusi permanen
Dilema utama bagi jajaran direksi Spurs adalah apakah kandidat papan atas seperti De Zerbi bersedia terjun ke dalam pertarungan degradasi yang penuh ketidakpastian di tahap akhir musim ini. Meskipun rencana awal mengarah pada penunjukan pelatih pada musim panas, kenyataan bahwa mereka hanya unggul satu poin dari West Ham yang berada di peringkat ke-18 telah mengubah jadwal tersebut. Klub diyakini sedang melakukan pembicaraan intensif dengan beberapa kandidat, namun komitmen jangka panjang akhir mungkin bergantung pada kemampuan tim untuk mempertahankan status mereka di Liga Premier. Untuk saat ini, fokus tetap pada pencarian sosok yang mampu menghentikan kemerosotan pertahanan yang telah membuat tim terpuruk hingga berada di ambang tiga terbawah.
Pertarungan untuk menghindari degradasi semakin mendekat
Jeda internasional memberikan kesempatan penting bagi dewan direksi untuk menunjuk calon pengganti sebelum fase penentuan Liga Premier dimulai bulan depan. Jadwal yang berat menanti tim asal London Utara yang sedang terpuruk ini, termasuk laga tandang krusial melawan Sunderland dan Wolves, yang mengapit pertandingan kandang penting melawan Brighton pada 18 April. Siapa pun yang mengambil alih kursi pelatih harus segera meraih hasil positif untuk menghentikan kemerosotan pertahanan dan mencegah degradasi ke Championship.
