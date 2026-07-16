Tottenham menolak tawaran Nottingham Forest untuk kandidat utama pengganti Elliot Anderson

Tottenham tetap teguh menolak upaya pertama Nottingham Forest untuk memboyong Bergvall keluar dari London Utara pada musim panas ini, menurut The Athletic. Meskipun penolakan awal tersebut, Forest tetap tak gentar dan diperkirakan akan kembali mengajukan tawaran baru untuk pemain berusia 20 tahun itu, yang kini menjadi target utama mereka di jendela transfer saat ini.

Ketertarikan ini muncul seiring upaya Forest untuk menginvestasikan kembali dana sebesar £116 juta yang diperoleh dari transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Bergvall dipandang sebagai pengganti ideal bagi pemain internasional Inggris tersebut, meskipun Spurs saat ini enggan menyetujui kesepakatan kecuali penilaian harga yang mereka tetapkan untuk gelandang asal Swedia itu terpenuhi.



