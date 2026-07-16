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Tottenham menolak tawaran Nottingham Forest untuk kandidat utama pengganti Elliot Anderson
Forest gagal mengejar Bergvall
Tottenham tetap teguh menolak upaya pertama Nottingham Forest untuk memboyong Bergvall keluar dari London Utara pada musim panas ini, menurut The Athletic. Meskipun penolakan awal tersebut, Forest tetap tak gentar dan diperkirakan akan kembali mengajukan tawaran baru untuk pemain berusia 20 tahun itu, yang kini menjadi target utama mereka di jendela transfer saat ini.
Ketertarikan ini muncul seiring upaya Forest untuk menginvestasikan kembali dana sebesar £116 juta yang diperoleh dari transfer Elliot Anderson ke Manchester City. Bergvall dipandang sebagai pengganti ideal bagi pemain internasional Inggris tersebut, meskipun Spurs saat ini enggan menyetujui kesepakatan kecuali penilaian harga yang mereka tetapkan untuk gelandang asal Swedia itu terpenuhi.
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Musim debut yang gemilang yang memicu gejolak
Bergvall baru bergabung dengan Tottenham Hotspur Stadium pada tahun 2024 dari Djurgarden dengan biaya transfer sebesar £8,5 juta, namun dampaknya langsung terasa. Ia mengakhiri musim debutnya yang gemilang dengan meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini klub dan membantu tim tersebut meraih gelar Liga Europa 2025, mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun bagi klub tersebut. Namun, posisinya di skuad mengalami pasang surut sejak Roberto De Zerbi mengambil alih jabatan pelatih kepala pada bulan Maret, yang membuatnya hanya sekali menjadi starter di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut.
Gelandang ini terikat kontrak hingga 2031, namun ia telah menyampaikan keinginannya kepada petinggi Tottenham untuk hengkang demi mencari tantangan baru. Ketersediaannya telah menarik minat dari berbagai klub di Eropa, namun Forest menjadi yang pertama mengambil langkah konkret untuk menguji tekad Spurs.
Tottenham melakukan perombakan skuad
Tim asal London Utara ini sangat aktif di bursa transfer, yang mungkin menjadi alasan mengapa Bergvall merasa terdesak untuk hengkang. Spurs telah mengeluarkan dana besar musim panas ini, dengan merogoh kocek sebesar £85 juta untuk mendatangkan Mateus Fernandes dari West Ham dan tambahan £100 juta untuk mantan gelandang Newcastle, Sandro Tonali. Masuknya talenta-talenta baru ini telah memperketat persaingan untuk memperebutkan posisi di lini tengah asuhan De Zerbi.
Sementara itu, nama-nama terkenal lainnya mungkin akan menyusul Bergvall keluar dari klub. Penyerang asal Brasil, Richarlison, telah muncul sebagai target serius bagi Juventus seiring upaya raksasa Italia tersebut untuk memperbarui lini serang mereka. Dengan beberapa klub yang tertarik pada pemain-pemain cadangan mereka, Spurs akan menghadapi akhir bursa transfer yang sibuk saat mereka menyeimbangkan perekrutan dengan kepergian pemain.
- Getty Images
Glasner mendapatkan pemain pengganti
Sementara perburuan Bergvall masih berlanjut, manajer Forest yang baru dilantik, Oliver Glasner, telah berhasil memperkuat barisan lini tengahnya melalui jalur lain. Klub ini berhasil mengamankan kesepakatan untuk mendatangkan pemain internasional Austria, Xaver Schlager, dengan status bebas transfer dari RB Leipzig, sehingga ia kembali bersatu dengan mantan manajernya di Wolfsburg. Penambahan ini memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan bagi City Ground. Namun, meski Schlager sudah bergabung, Forest memandang Bergvall sebagai investasi jangka panjang yang akan melengkapi perombakan lini tengah yang dilakukan Glasner menjelang musim baru Liga Premier.
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