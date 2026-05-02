Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Tottenham diperingatkan bahwa mereka bisa terdegradasi DUA KALI dan berakhir di League One pada tahun 2028

Tottenham Hotspur mendapat peringatan yang mengkhawatirkan bahwa performa buruk yang mereka alami saat ini bisa membuat mereka terpuruk hingga ke divisi ketiga sepak bola Inggris. Mantan manajer Spurs, Tim Sherwood, berpendapat bahwa tanpa perubahan drastis dalam kepemimpinan, klub asal London Utara itu menghadapi ancaman nyata untuk terdegradasi dua kali berturut-turut.

    Musim mimpi buruk Tottenham kembali mengalami babak baru yang suram setelah Sherwood menyiratkan bahwa kelemahan struktural klub dapat membuat mereka terdegradasi ke League One. Dengan selisih dua poin dari zona aman dan jadwal pertandingan sisa yang menantang, prospek bermain di Championship mulai menjadi kenyataan yang dikhawatirkan banyak pihak sebagai awal dari kehancuran yang lebih besar.

    Berbicara mengenai krisis ini, Sherwood mengatakan kepada Boyle Sports: “Ini mengkhawatirkan, tergantung pada siapa yang bertanggung jawab atas perekrutan dan pengelolaan klub. Bagi saya, untuk memberikan jawaban yang masuk akal mengenai apakah mereka akan kembali ke divisi atas, bagi orang-orang yang saat ini mengelola klub, tidak ada jaminan.”

    Krisis manajemen di London Utara

    Mantan gelandang yang pernah membela klub tersebut baik sebagai pemain maupun manajer ini sangat yakin bahwa masalahnya bermula dari puncak kepemimpinan. Sherwood berpendapat bahwa jajaran pimpinan saat ini tidak memiliki keahlian sepak bola yang diperlukan untuk menavigasi situasi sulit di EFL jika hal terburuk terjadi pada bulan Mei mendatang.

    “Jika orang yang paham sepak bola masuk dan memimpin klub, maka ya, mereka harus memiliki sumber daya dan layak memimpin untuk segera bangkit kembali,” tambah Sherwood. “Tapi jika tidak segera bangkit kembali, situasinya akan menjadi sangat sulit. Ada klub-klub besar yang pernah berada di sana dan tetap di sana selama bertahun-tahun.”

    Spurs hanya perlu melihat kesulitan yang baru-baru ini dialami oleh tim-tim papan atas lainnya untuk memahami bahayanya. Sherwood menyoroti kejatuhan mantan juara Leicester City sebagai peringatan betapa cepatnya sebuah klub yang memiliki sumber daya melimpah bisa terpuruk ketika perekrutan dan strategi gagal.

    Peringatan ini didukung oleh preseden historis, karena klub-klub seperti Sunderland, Wolves, dan Swindon Town semuanya pernah mengalami aib degradasi ganda. Sherwood mencatat: “Leicester hanya menunjukkan kepada Anda apa yang bisa terjadi jika klub Anda dikelola dengan buruk. Meskipun klub itu dikelola dengan buruk, saya melihat skuad mereka saat ini, mereka seharusnya tidak pernah terlibat dalam pertarungan degradasi di Championship. Ini sungguh sangat disayangkan.”

    Perjuangan untuk bertahan di Liga Premier

    Dengan masih tersisa pertandingan melawan Leeds, Everton, Chelsea, dan Aston Villa, nasib Tottenham masih berada di tangan mereka sendiri, namun beban psikologis dari posisi mereka saat ini mulai terasa. Jika mereka tidak mampu meraih hasil yang dibutuhkan dalam empat pertandingan terakhir, mereka berisiko menjadi korban paling mencolok di era Liga Premier.

    Sherwood menyimpulkan dengan secercah harapan, asalkan klub bertindak sekarang. “Tottenham akan kembali. Mereka belum terpuruk. Jika mereka terpuruk, mereka akan kembali. Dan menurut saya, itu harus dilakukan pada upaya pertama. Dan saya pikir klub ini mampu melakukannya. Namun, Anda perlu mengganti para pengambil keputusan agar dapat melakukannya.”

