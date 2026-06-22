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Tottenham didesak untuk mengambil 'risiko' dengan merekrut Igor Thiago sebagai calon pengganti Harry Kane
Pencarian penerus Kane yang sesungguhnya
Dalam wawancara dengan Standard Sport, Anderton mengakui bahwa mencari pengganti yang sepadan untuk Kane nyaris mustahil, namun ia menyarankan Igor Thiago dari Brentford sebagai sosok yang tepat. "Saya rasa tidak ada yang bisa [menggantikan Kane] secara harfiah," kata Anderton.
"Apakah kita akan pergi dan membeli striker terbaik di dunia yang tersedia serta membayarnya dengan gaji yang fantastis, siapa pun orang itu? Saya rasa tidak. Kemungkinan besar kita akan mengambil risiko dengan memilih seseorang dan mencoba melakukannya dengan cara itu. Maksud saya, saya sangat menyukai pemain muda di Brentford, Igor Thiago. Saya pikir dia tampil luar biasa."
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Mengevaluasi opsi serangan yang ada saat ini
Thiago mencatatkan musim yang sensasional musim lalu, mencetak 22 gol untuk The Bees dan finis tepat di belakang Erling Haaland dalam perebutan Sepatu Emas Liga Premier. Kariernya meroket pesat sejak pindah ke London dari Club Brugge pada 2024, meski sempat mengalami hambatan cedera di awal kariernya. Anderton yakin bahwa Thiago menawarkan ketajaman di depan gawang yang belum dapat ditunjukkan secara konsisten oleh opsi-opsi yang ada saat ini, seperti Richarlison dan Dominic Solanke, saat mengenakan seragam Spurs.
Saat membahas para penyerang yang ada saat ini, Anderton memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai peran Richarlison dalam skuad. "Richarlison tidak akan menjadi pencetak gol," jelasnya. "Dia akan berlari ke sana-sini, mengganggu para bek, dan menjadi lawan yang menyebalkan. Apakah dia akan berperan dalam tim yang masuk ke empat atau lima besar?"
Meskipun Anderton mengungkapkan harapannya terhadap Solanke, ia tetap skeptis mengenai kemampuannya untuk menggantikan Kane: “Saya tidak berpikir dia bisa menggantikan Harry... kami sangat membutuhkan seorang pencetak gol. Saya berharap Solanke bisa datang dan menjadi sosok itu.”
Menyesuaikan diri dengan revolusi taktis De Zerbi
Dukungan terhadap Thiago ini datang di tengah masa perubahan signifikan di Tottenham Hotspur Stadium. Setelah masa sulit di mana klub nyaris terdegradasi, pelatih asal Italia De Zerbi ditugaskan untuk membangun kembali tim. Dengan kedatangan pemain-pemain baru di lini belakang seperti Jan Paul van Hecke dan Andy Robertson, fokus kini beralih ke upaya perekrutan agresif di lini tengah dan lini serang.
Anderton yakin bahwa kemampuan teknis dan kehadiran fisik Thiago membuatnya sangat cocok dengan gaya sepak bola yang diterapkan De Zerbi. "Sejujurnya, meski situasinya sempat sangat buruk, saya yakin De Zerbi bisa membawa kami kembali ke Liga Champions. Saya benar-benar yakin. Saya pikir dia memang sehebat itu," kata Anderton. Berfokus pada sinergi taktis, ia menambahkan: "Jika dia mendatangkan pemain yang tepat, yang jelas Senesi termasuk di antaranya, dia ingin kita bermain dengan cara tertentu dalam mengoper bola dengan benar. Saya tidak melihat alasan mengapa Igor Thiago tidak akan cocok dengan sistem tersebut."
- Getty Images Sport
Taruhan besar di bursa transfer musim panas
Tottenham saat ini tengah menjalani jendela transfer yang padat dengan beberapa target ternama dalam radar mereka, termasuk Sandro Tonali dari Newcastle dan Savinho dari Manchester City. Namun, kebutuhan akan penyerang tengah murni tetap menjadi prioritas jika mereka ingin kembali ke zona Liga Champions. Thiago, yang saat ini sedang bertugas bersama timnas Brasil di Piala Dunia, merupakan pemain berpengalaman di Liga Premier yang berpotensi bersinar di tim yang lebih dominan.
De Zerbi telah memulai masa jabatannya dengan membawa klub keluar dari situasi yang memprihatinkan setelah masa kepelatihan Igor Tudor yang singkat. Setelah memastikan kelangsungan tim di Premier League pada hari terakhir musim lalu, manajer ini kini didukung dengan sumber daya yang signifikan.