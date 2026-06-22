Tottenham didesak untuk mengambil 'risiko' dengan merekrut Igor Thiago sebagai calon pengganti Harry Kane

Thiago mencatatkan musim yang sensasional musim lalu, mencetak 22 gol untuk The Bees dan finis tepat di belakang Erling Haaland dalam perebutan Sepatu Emas Liga Premier. Kariernya meroket pesat sejak pindah ke London dari Club Brugge pada 2024, meski sempat mengalami hambatan cedera di awal kariernya. Anderton yakin bahwa Thiago menawarkan ketajaman di depan gawang yang belum dapat ditunjukkan secara konsisten oleh opsi-opsi yang ada saat ini, seperti Richarlison dan Dominic Solanke, saat mengenakan seragam Spurs.

Saat membahas para penyerang yang ada saat ini, Anderton memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai peran Richarlison dalam skuad. "Richarlison tidak akan menjadi pencetak gol," jelasnya. "Dia akan berlari ke sana-sini, mengganggu para bek, dan menjadi lawan yang menyebalkan. Apakah dia akan berperan dalam tim yang masuk ke empat atau lima besar?"

Meskipun Anderton mengungkapkan harapannya terhadap Solanke, ia tetap skeptis mengenai kemampuannya untuk menggantikan Kane: “Saya tidak berpikir dia bisa menggantikan Harry... kami sangat membutuhkan seorang pencetak gol. Saya berharap Solanke bisa datang dan menjadi sosok itu.”