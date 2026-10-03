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Titik balik: timnas Arab Saudi antara sumur Renard dan dilema Donis!

FEATURES
Analysis
G. Donis
H. Renard
Saudi Arabia vs Qatar
Saudi Arabia
Qatar
Gulf Cup
Yunani
Prancis
Arab Saudi
Qatar

Puncak klasemen yang menentukan

Laga melawan Qatar bukan lagi sekadar pertandingan di babak semifinal Piala Teluk ke-27 bagi timnas Arab Saudi, setelah berubah menjadi titik krusial yang bisa menggambarkan wajah fase mendatang Arab Saudi, dan menentukan dalam skala besar masa depan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, bersama tim.

Pertandingan ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar tiket menuju final, karena berlangsung pada momen ketika timnas sedang mencari kestabilan, sementara tekanan terhadap tim kepelatihan kian meningkat seiring setiap ujian baru.

Seandainya Arab Saudi berhasil melewati Qatar, maka laga final pun akan berubah menjadi babak lain dalam perhitungan masa depan Donis, terlebih karena meraih gelar akan memberi sang pelatih ruang lebih besar untuk melanjutkan proyeknya, sementara setiap kegagalan baru bisa membuka pintu untuk meninjau ulang kelanjutannya.

Adapun kekalahan dari Qatar akan menempatkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi di hadapan keputusan sulit, dan pemecatan Donis bisa menjadi kemungkinan yang mengemuka dengan kuat mengingat pentingnya fase mendatang.

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    Pemecatan Donis: Apakah Timnas Arab Saudi Akan Kembali Terjerumus ke Dalam Jurang?

    Masalahnya, pergantian pelatih pada waktu ini tidak serta-merta berarti timnas Arab Saudi akan keluar dari krisisnya, bahkan bisa jadi mengembalikannya ke skenario yang baru saja dialami beberapa waktu lalu, ketika pelatih asal Prancis Herve Renard meninggalkan kursi kepelatihan Arab Saudi tak lama sebelum Piala Dunia, sehingga Dionis mengambil alih tugas tersebut dalam upaya menyelamatkan situasi.

    Dari sini, pemecatan pelatih asal Yunani itu sekarang mungkin terlihat sebagai solusi langsung bagi sebagian orang, tetapi pada saat yang sama hal itu membawa risiko yang berkaitan dengan stabilitas teknis.

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    Timnas Arab Saudi masih membutuhkan pembangunan sistem yang jelas sebelum ajang terbesar, dan banyaknya perubahan di level tim kepelatihan membuat para pemain setiap kali dihadapkan pada gagasan-gagasan baru dan metode yang berbeda, yang dapat menunda tercapainya bentuk permainan yang dibutuhkan Arab Saudi di turnamen-turnamen besar.

    Oleh karena itu, keputusan pemecatan, jika terjadi, bukan sekadar pergantian nama di bangku cadangan, melainkan awal dari sebuah proyek baru pada waktu yang sensitif.

  • Bersabar hingga Asia: Risiko lebih besar atau peluang untuk stabil?

    Di sisi lain, ada dilema lain yang tidak kalah sulit, yaitu mengambil keputusan untuk melanjutkan bersama Donis hingga Piala Asia mendatang. Memang benar bahwa memberikan waktu kepada pelatih dapat membantunya membangun ide-idenya dan memperbaiki penampilan tim nasional, tetapi menunggu hingga turnamen benua membawa risiko yang lebih besar, terutama jika Arab Saudi terus menampilkan level yang tidak meyakinkan para suporter atau tidak muncul indikasi jelas tentang perkembangan sistem permainan.

    Memang benar bahwa timnas Arab Saudi tampil dengan baik dalam dua pertandingan terakhir melawan Oman dan Irak secara khusus, tetapi hal ini tidak berarti Donis telah mencapai puncak piramida, atau berhasil meyakinkan para suporter, karena masih banyak pekerjaan di depannya dan level permainan akan berbeda di turnamen Asia.

    Turnamen Piala Teluk 27 hadir dalam konteks ini sebagai tahap persiapan penting bagi timnas Arab Saudi sebelum Piala Asia yang akan diselenggarakan oleh Kerajaan, dan oleh karena itu memperlakukannya hanya sebagai turnamen biasa mungkin merupakan pembacaan yang kurang tepat.

    Gelar Teluk memiliki nilai bagi suporter dan nilai historisnya, dan pada saat yang sama pertandingan-pertandingan turnamen ini merupakan peluang nyata untuk menguji para pemain dan ide-ide taktik sebelum ajang Asia.

    Di sinilah kontradiksi tampak jelas; suporter Arab Saudi menginginkan gelar, terutama karena Arab Saudi telah lama menjauh dari podium juara, sementara staf teknis mungkin memandang bahwa yang terpenting adalah mencapai sistem yang siap untuk persaingan benua.

    Di antara kedua tujuan tersebut, Donis menemukan dirinya dituntut untuk meraih hasil dan mengembangkan penampilan pada saat yang bersamaan, sebuah persamaan yang semakin sulit dengan setiap pertandingan.

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    Federasi baru: berkas pelatih di atas meja

    Sensitivitas situasi semakin meningkat seiring perubahan yang terjadi di tubuh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, di tengah kepergian Yasser Al Misehal dan kehadiran dewan direksi baru yang mengemban tanggung jawab, terutama karena Donis datang untuk melatih timnas pada masa kepengurusan sebelumnya.

    Beberapa sumber menyebutkan keinginan federasi saat ini untuk memilih direktur teknik dari pihaknya sendiri, hal yang membuat berkas pelatih secara alami hadir dalam perhitungan untuk fase mendatang.

    Namun, keputusan apa pun tidak akan mudah, karena memecat Donis berarti membuka proyek baru nyaris dari titik nol, sementara mempertahankannya berarti menanggung hasil pilihan tersebut dan memberinya kesempatan hingga ajang Asia, dengan segala tekanan dan risiko yang menyertainya.

    Oleh karena itu, laga melawan Qatar dan final, jika lolos, tampak seperti ujian sesungguhnya bagi federasi sebagaimana ujian itu juga bagi Donis.

    Di antara sumur Renard yang tidak ingin dimasuki kembali oleh timnas Arab Saudi, dan dilema kesabaran menunggu Donis hingga Piala Asia, Arab Saudi berdiri di hadapan dua jalan yang keduanya mengandung perhitungan sulit.

    Skenario yang mungkin paling tenang bagi timnas adalah mengatasi Qatar lalu bersaing memperebutkan gelar, karena menjadi juara akan memberikan tim dan jajaran teknisnya ruang ketenangan, serta meredakan keraguan menjelang ajang Asia.

    Adapun jika Arab Saudi tumbang, Federasi Sepak Bola Arab Saudi akan menemukan dirinya di hadapan salah satu keputusan tersulit sejak awal fase ini: apakah akan memulai perubahan baru, atau tetap berpegang pada proyek Donis dan mengambil risiko dengan menunggu?

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