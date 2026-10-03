Di sisi lain, ada dilema lain yang tidak kalah sulit, yaitu mengambil keputusan untuk melanjutkan bersama Donis hingga Piala Asia mendatang. Memang benar bahwa memberikan waktu kepada pelatih dapat membantunya membangun ide-idenya dan memperbaiki penampilan tim nasional, tetapi menunggu hingga turnamen benua membawa risiko yang lebih besar, terutama jika Arab Saudi terus menampilkan level yang tidak meyakinkan para suporter atau tidak muncul indikasi jelas tentang perkembangan sistem permainan.

Memang benar bahwa timnas Arab Saudi tampil dengan baik dalam dua pertandingan terakhir melawan Oman dan Irak secara khusus, tetapi hal ini tidak berarti Donis telah mencapai puncak piramida, atau berhasil meyakinkan para suporter, karena masih banyak pekerjaan di depannya dan level permainan akan berbeda di turnamen Asia.

Turnamen Piala Teluk 27 hadir dalam konteks ini sebagai tahap persiapan penting bagi timnas Arab Saudi sebelum Piala Asia yang akan diselenggarakan oleh Kerajaan, dan oleh karena itu memperlakukannya hanya sebagai turnamen biasa mungkin merupakan pembacaan yang kurang tepat.

Gelar Teluk memiliki nilai bagi suporter dan nilai historisnya, dan pada saat yang sama pertandingan-pertandingan turnamen ini merupakan peluang nyata untuk menguji para pemain dan ide-ide taktik sebelum ajang Asia.

Di sinilah kontradiksi tampak jelas; suporter Arab Saudi menginginkan gelar, terutama karena Arab Saudi telah lama menjauh dari podium juara, sementara staf teknis mungkin memandang bahwa yang terpenting adalah mencapai sistem yang siap untuk persaingan benua.

Di antara kedua tujuan tersebut, Donis menemukan dirinya dituntut untuk meraih hasil dan mengembangkan penampilan pada saat yang bersamaan, sebuah persamaan yang semakin sulit dengan setiap pertandingan.