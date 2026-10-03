Laga melawan Qatar bukan lagi sekadar pertandingan di babak semifinal Piala Teluk ke-27 bagi timnas Arab Saudi, setelah berubah menjadi titik krusial yang bisa menggambarkan wajah fase mendatang Arab Saudi, dan menentukan dalam skala besar masa depan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, bersama tim.
Pertandingan ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar tiket menuju final, karena berlangsung pada momen ketika timnas sedang mencari kestabilan, sementara tekanan terhadap tim kepelatihan kian meningkat seiring setiap ujian baru.
Seandainya Arab Saudi berhasil melewati Qatar, maka laga final pun akan berubah menjadi babak lain dalam perhitungan masa depan Donis, terlebih karena meraih gelar akan memberi sang pelatih ruang lebih besar untuk melanjutkan proyeknya, sementara setiap kegagalan baru bisa membuka pintu untuk meninjau ulang kelanjutannya.
Adapun kekalahan dari Qatar akan menempatkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi di hadapan keputusan sulit, dan pemecatan Donis bisa menjadi kemungkinan yang mengemuka dengan kuat mengingat pentingnya fase mendatang.