Simeone dan staf medis Atletico Madrid mendapat kabar melegakan setelah hasil pemeriksaan diagnostik Romero keluar pada Minggu ini. Bek tengah yang menjadi pilar kebangkitan pertahanan Atletico Madrid itu sempat membuat banyak pihak khawatir ketika meminta diganti pada babak kedua pertandingan melawan Espanyol di Cornella. Pemeriksaan awal mengindikasikan kemungkinan cedera serius, tetapi laporan medis terbaru jauh lebih optimistis.

Pemeriksaan medis memastikan bahwa kapten Argentina itu mengalami cedera otot adduktor. Namun, yang terpenting, cedera tersebut tergolong regangan ringan, bukan robekan serius. Artinya, sang bek diperkirakan hanya akan absen sekitar sepuluh hingga dua belas hari.