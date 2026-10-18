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Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Tingkat keparahan cedera Cuti Romero terungkap, bek Atletico Madrid diperkirakan hanya absen dua pertandingan

C. Romero
Atletico Madrid
LaLiga

Atletico Madrid mendapat kabar baik terkait kondisi Cristian Romero setelah sempat muncul kekhawatiran bahwa ia akan absen lama. Pemain timnas Argentina itu terpaksa ditarik keluar saat kemenangan 1-0 atas Espanyol baru-baru ini, sehingga memicu kekhawatiran soal stabilitas lini belakang tim asuhan Diego Simeone.

  • Kabar baik bagi Simeone

    Simeone dan staf medis Atletico Madrid mendapat kabar melegakan setelah hasil pemeriksaan diagnostik Romero keluar pada Minggu ini. Bek tengah yang menjadi pilar kebangkitan pertahanan Atletico Madrid itu sempat membuat banyak pihak khawatir ketika meminta diganti pada babak kedua pertandingan melawan Espanyol di Cornella. Pemeriksaan awal mengindikasikan kemungkinan cedera serius, tetapi laporan medis terbaru jauh lebih optimistis.

    Pemeriksaan medis memastikan bahwa kapten Argentina itu mengalami cedera otot adduktor. Namun, yang terpenting, cedera tersebut tergolong regangan ringan, bukan robekan serius. Artinya, sang bek diperkirakan hanya akan absen sekitar sepuluh hingga dua belas hari.

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    Laga mendatang yang akan dilewatkan

    Romero tidak akan masuk rombongan yang terbang ke Jerman pada Senin ini untuk pertandingan Liga Champions melawan Stuttgart pada Selasa. Pasukan Simeone berupaya membangun momentum di Eropa setelah bangkit dari kekalahan 2-1 dari Liverpool pada laga pembuka dengan meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Manchester United di kandang pada laga kedua.

    Selain itu, juara Piala Dunia 2022 tersebut dipastikan absen dalam pertandingan La Liga melawan Deportivo di Metropolitano Sabtu depan. Namun, ia diperkirakan kembali saat Atletico bertandang ke Ciutat de Valencia untuk menghadapi Levante sepekan kemudian. Pemulihan cepat bek tengah itu sangat penting bagi pasukan Simeone, yang saat ini menempati posisi kedua klasemen La Liga dengan 22 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

  • Menatap pekan penting

    Sikap hati-hati terkait kembalinya Romero dilatarbelakangi rangkaian pertandingan besar yang sudah menanti. Meski laga melawan Levante berpotensi menjadi ajang comeback-nya, tujuan utama klub adalah memastikan ia benar-benar bugar untuk tujuh hari setelahnya. Pekan tersebut bisa dibilang menjadi periode paling krusial pada paruh pertama musim bagi tim asuhan Simeone, dengan dua pertandingan yang dapat menentukan ambisi mereka di Spanyol dan Eropa.

    Pertama, Atletico akan menjamu raksasa Jerman Bayern Munich di Metropolitano dalam laga besar Liga Champions pada Selasa. Seusai ujian di Eropa itu, mereka akan menghadapi Barcelona dalam duel domestik pada Minggu berikutnya. Kehadiran sosok yang menjadi ‘komandan’ lini pertahanan mereka dalam dua pertandingan tersebut dinilai sangat penting bagi struktur taktik tim, mengingat perannya menjadi faktor utama di balik kembalinya kekokohan pertahanan yang menjadi ciri khas tim musim ini.

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    Awal kiprah Romero yang mengesankan di Atletico

    Romero bergabung dengan Atletico Madrid dari Tottenham Hotspur pada musim panas ini dengan biaya transfer sekitar £34,2 juta dan menandatangani kontrak lima tahun di Metropolitano. Bek tersebut sejauh ini telah tampil delapan kali di semua kompetisi dan mencetak satu gol, yakni gol penting saat menghadapi Alaves di La Liga.

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