Tim-tim Arab di Piala Dunia... Beban Argentina... "Tim Hijau" Terperangkap dalam Kemenangan Palsu

Tim nasional Arab Saudi mencetak kemenangan bersejarah di Piala Dunia 2022 di Qatar, saat mereka mengawali perjalanan mereka di turnamen tersebut dengan mengalahkan tim nasional Argentina, juara Copa América saat itu, dengan skor 2-1, setelah sempat tertinggal satu gol.

Kemenangan tersebut bersejarah, karena menghentikan rekor tak terkalahkan timnas Argentina saat itu di angka 36 pertandingan, dan menjadi tim Arab dan Asia pertama yang mengalahkan "para penari tango" dalam sejarah Piala Dunia.

Selain itu, tim nasional Saudi kemudian menjadi tim pertama dalam sejarah yang mengalahkan calon juara dunia di babak pembuka turnamen yang sama.

Selain itu, "Al-Akhdar" menjadi tim pertama yang mengalahkan Argentina setelah tim tersebut unggul dalam sejarah Piala Dunia, sejak Jerman melakukannya pada tahun 1958.

Angka-angka luar biasa ini menjadikan kemenangan atas Argentina sebagai epik sejarah, yang seharusnya diikuti oleh prestasi lain yang setara dengan kemenangan atas calon juara dunia, namun hal itu tidak pernah terjadi.