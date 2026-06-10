Mengalahkan juara dunia adalah impian indah yang diidamkan setiap tim nasional. Meskipun impian tidak selalu menjadi kenyataan, keberuntungan berpihak pada tim nasional Arab Saudi dan impian itu pun terwujud. Namun, hal itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk yang hingga kini belum juga berakhir.
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Tim-tim Arab di Piala Dunia... Beban Argentina... "Tim Hijau" Terperangkap dalam Kemenangan Palsu
Kemenangan bersejarah
Tim nasional Arab Saudi mencetak kemenangan bersejarah di Piala Dunia 2022 di Qatar, saat mereka mengawali perjalanan mereka di turnamen tersebut dengan mengalahkan tim nasional Argentina, juara Copa América saat itu, dengan skor 2-1, setelah sempat tertinggal satu gol.
Kemenangan tersebut bersejarah, karena menghentikan rekor tak terkalahkan timnas Argentina saat itu di angka 36 pertandingan, dan menjadi tim Arab dan Asia pertama yang mengalahkan "para penari tango" dalam sejarah Piala Dunia.
Selain itu, tim nasional Saudi kemudian menjadi tim pertama dalam sejarah yang mengalahkan calon juara dunia di babak pembuka turnamen yang sama.
Selain itu, "Al-Akhdar" menjadi tim pertama yang mengalahkan Argentina setelah tim tersebut unggul dalam sejarah Piala Dunia, sejak Jerman melakukannya pada tahun 1958.
Angka-angka luar biasa ini menjadikan kemenangan atas Argentina sebagai epik sejarah, yang seharusnya diikuti oleh prestasi lain yang setara dengan kemenangan atas calon juara dunia, namun hal itu tidak pernah terjadi.
Kemenangan semu
Setelah pertandingan, Herve Renard, pelatih tim nasional Arab Saudi saat itu, berbicara tentang keberuntungan yang mendampingi "Al-Akhdar" selama pertandingan, sambil menegaskan bahwa jika pertandingan itu diulang berkali-kali, hasilnya tidak akan sama.
Pernyataan Renard itu muncul setelah semua orang mengira timnas Saudi bakal kalah telak dalam pertandingan tersebut, terutama setelah timnas Argentina mencetak gol pembuka pada menit kesepuluh melalui tendangan penalti.
Setelah gol pertama, "Para Penari Tango" mencetak 3 gol lagi hanya pada babak pertama, tetapi semuanya dianulir karena offside, yang menyelamatkan "Tim Hijau" dari kekalahan telak pada babak pertama saja.
Juara Piala Dunia... dan Perpisahan
Berlawanan dengan perkiraan, segalanya tidak berjalan sesuai harapan bagi tim nasional Arab Saudi setelah kemenangan bersejarah tersebut, meskipun mereka hanya membutuhkan satu poin saja saat menghadapi Polandia atau Meksiko untuk lolos ke babak berikutnya.
"Al-Akhdar" kalah dalam kedua pertandingan tersebut, sehingga harus tersingkir dari Piala Dunia sejak babak penyisihan grup, berada di posisi terbawah grup dengan raihan 3 poin, dan gagal lolos ke babak berikutnya untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, serta yang pertama sejak satu-satunya kali lolos pada tahun 1994.
Timnas Saudi pun gagal menjadi juara Arab di Piala Dunia Qatar, dan digantikan oleh timnas Maroko yang menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia, sebelum akhirnya finis di peringkat keempat.
Di sisi lain, timnas Argentina melaju menuju gelar juara, memuncaki grup dengan 6 poin, setelah meraih dua kemenangan atas Meksiko dan Polandia, sebelum melanjutkan perjalanannya dan meraih Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, dan yang pertama setelah absen selama 36 tahun.
Piala Dunia... Kesedihan pertama, namun bukan yang terakhir
Tersingkir dari Piala Dunia di babak penyisihan grup, sebagai juru kunci grup, setelah kemenangan bersejarah atas calon juara dunia, tentu saja merupakan hal yang menyakitkan, tetapi yang lebih menyakitkan lagi adalah apa yang dialami tim nasional Saudi setelah momen itu.
Beberapa bulan setelah turnamen, Renard mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Saudi untuk memimpin tim nasional wanita Prancis, sebuah langkah yang tidak terduga dan menempatkan Federasi Sepak Bola Saudi dalam posisi yang sulit.
Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi tidak menemukan sosok yang lebih baik dari Roberto Mancini, juara Eropa bersama timnas Italia, untuk memimpin "Al-Akhdar" sebagai pengganti Renard, namun ia mengecewakan, menampilkan performa terburuk, dan terlibat dalam serangkaian masalah dengan para bintang.
Hasil yang wajar adalah Mancini harus pergi, terutama setelah hasil tim nasional Saudi memburuk di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun yang tidak terduga adalah kembalinya Renard sekali lagi, setelah kegagalan pengalamannya di negara asalnya.
Situasinya tidak jauh berbeda dengan pelatih asal Prancis tersebut, karena hasilnya tetap sama. Memang benar bahwa ia berhasil membawa timnas Saudi ke putaran final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, namun itu terjadi melalui babak play-off Asia.
Setelah serangkaian kritik, Renard kembali meninggalkan kepelatihan tim nasional Saudi, namun kali ini bukan atas kemauannya sendiri, karena hal itu terjadi kurang dari dua bulan sebelum dimulainya perjalanan "Al-Akhdar" di Piala Dunia, dan digantikan oleh pelatih asal Yunani, Giorgos Donis.
Era kejuaraan telah berlalu
Kondisi kebingungan ini hanya berujung pada satu hal: tersingkir dari semua kompetisi yang mungkin diikuti dengan cara terburuk, serta kegagalan merebut kembali gelar-gelar yang telah absen dari lemari trofi selama sekitar 23 tahun.
Segera setelah berakhirnya Piala Dunia 2022, tim nasional Saudi Arabia tersingkir dari Piala Teluk Arab 2023 di babak penyisihan grup, dengan hanya meraih satu kemenangan atas Yaman, sebelum kalah dari Irak dan Oman secara berturut-turut.
Setelah itu, "Al-Akhdar" tersingkir dari Piala Asia pada babak 16 besar, setelah kalah dari Korea Selatan melalui adu penalti, setelah lolos dari grup menengah yang berisi tim-tim Oman, Kirgistan, dan Thailand.
Timnas Saudi juga tersingkir dari Piala Teluk Arab 2024 di babak semifinal, setelah kalah dari Oman dengan skor 1-2, setelah lolos dari grup yang berisi Bahrain, Yaman, dan Irak.
Pada tahun lalu, hasil negatif "Al-Akhdar" terus berlanjut, ketika mereka tersingkir dari Piala Emas pada babak perempat final, setelah kalah dari Meksiko dengan skor 0-2, sebelum tersingkir dari Piala Arab pada babak semifinal oleh tim nasional Yordania dengan skor 1-0.
Piala Dunia 2026... Kesempatan baru bagi impian Argentina
Kini, tim nasional Arab Saudi memiliki kesempatan baru untuk mewujudkan apa yang gagal mereka capai setelah kemenangan bersejarah Argentina, terutama karena mereka akan menghadapi juara kontinental lainnya, yaitu tim nasional Spanyol, yang oleh banyak pihak diprediksi akan menjadi juara Piala Dunia berikutnya.
Timnas Saudi Arabia memasuki turnamen ini dengan mimpi dan ambisi baru, di bawah kepemimpinan manajer teknis baru yang berambisi menciptakan sejarah bersama tim nasional pertama yang dipimpinnya dalam karier kepelatihannya, yaitu Georgios Donis dari Yunani.
Kesempatan emas bagi "Al-Akhdar" bukanlah untuk mengulangi keajaiban Argentina melawan Spanyol, melainkan untuk mencapai apa yang gagal mereka raih setelah kemenangan bersejarah tersebut, yaitu lolos ke babak berikutnya, sesuatu yang belum terwujud selama 32 tahun.
Dengan penambahan jumlah tim dari 32 menjadi 48, kini juara dan runner-up setiap grup lolos langsung ke babak 32 besar, ditambah 8 tim terbaik yang menempati posisi ketiga dari 12 grup.
Aturan baru ini merupakan peluang bersejarah, tidak hanya untuk melewati babak grup, tetapi juga untuk menghadapi lawan yang lebih mudah di babak 32 besar jika berhasil finis di posisi kedua, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke babak perempat final.
Kini, tim nasional Saudi harus melepaskan diri dari bayang-bayang kemenangan bersejarah Argentina, dan melangkah maju untuk menulis sejarah baru, dengan prestasi yang lebih besar dan lebih bermakna.