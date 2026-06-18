Tim DFB di Piala Dunia, Berita dan Rumor: "Dia akan jadi monster!" Antonio Rüdiger memuji target transfer FC Bayern

Seperti yang sudah diketahui, FC Bayern saat ini sedang berupaya merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt. Menurut kabar yang beredar, transfer bek kiri tersebut kabarnya akan segera terwujud. Biayanya: Sekitar 55 juta euro.

Di tim nasional Jerman pun, Brown telah membuktikan nilainya melalui debut Piala Dunia yang sangat gemilang melawan Curacao, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Pemain berusia 23 tahun ini tampaknya juga telah membuat kesan yang mendalam pada mantan kapten pertahanan, Antonio Rüdiger. Dalam konferensi pers pada Rabu malam (Waktu Eropa Tengah), pemain berpengalaman tersebut memuji Brown dengan sangat tinggi.

Ketika ditanya apa yang akan ia sampaikan kepada pemain muda seperti Brown jika mereka bertanya kepadanya tentang cara mencapai “keseimbangan sempurna” antara agresivitas dan ketenangan, Rüdiger menjawab: “Pertanyaan yang bagus, itu berbeda-beda untuk setiap pemain. Namun, untuk Nene Brown, saya tidak perlu banyak bicara. Saya sangat, sangat terkesan dengan pemuda ini. "Pertama kali saya melihatnya di pemusatan latihan bulan Maret dan menyaksikan bagaimana dia menonaktifkan Semenyo (Antoine Semenyo dalam kemenangan 2-1, catatan red.)," kenang Rüdiger: "Saya rasa saya tidak perlu banyak bicara kepada pemain ini. Dia orang yang tenang, tapi di lapangan dia berubah menjadi monster!"

Secara umum, hal ini berlaku untuk semua “pemain muda” di tim DFB; menurut Rüdiger, mereka “sudah sangat maju.” Hal itu harus dia “hargai setinggi-tingginya.”

Rüdiger juga melontarkan pujian untuk para pesaingnya, yang keduanya telah menggeser posisinya di lini pertahanan tengah setahun sebelum Piala Dunia. Jonathan Tah adalah “sosok yang menonjol. Dari segi fisik saja, itu bisa jadi sangat menakutkan. Jika saya seorang penyerang dan harus bermain melawan Jona, itu pasti akan sangat sulit.” “Kaki kiri Nico Schlotterbeck itu emas,” katanya tentang bek Real Madrid itu, “itu harus diakui.”

“Tidak mudah berada di bangku cadangan,” akunya, namun yang terpenting adalah tim. “Kita semua di sini hanya memiliki satu tujuan, setiap orang penting. Jika bisa memberikan masukan dari luar, itu lebih baik.” Karena itu, ia berusaha “bersenang-senang dengan rekan-rekan dan menyebarkan energi positif.”