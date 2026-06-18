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RüdigerGetty Images
Jonas Rütten

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Tim DFB di Piala Dunia, Berita dan Rumor: "Dia akan jadi monster!" Antonio Rüdiger memuji target transfer FC Bayern

World Cup
Germany vs Ivory Coast
Germany
Ivory Coast
J. Nagelsmann
J. Kimmich
A. Ruediger
N. Brown
Bayern Munich
Eintracht Frankfurt

Meskipun tidak ada masalah terkait susunan pemain menjelang pertandingan grup kedua Timnas Jerman di Piala Dunia melawan Pantai Gading, Antonio Rüdiger memuji habis-habisan salah satu target transfer FC Bayern. Berita dan rumor seputar Timnas Jerman.

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    Timnas Jerman, Piala Dunia - Berita: Antonio Rüdiger memuji Brown, pemain incaran Bayern

    Seperti yang sudah diketahui, FC Bayern saat ini sedang berupaya merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt. Menurut kabar yang beredar, transfer bek kiri tersebut kabarnya akan segera terwujud. Biayanya: Sekitar 55 juta euro.

    Di tim nasional Jerman pun, Brown telah membuktikan nilainya melalui debut Piala Dunia yang sangat gemilang melawan Curacao, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Pemain berusia 23 tahun ini tampaknya juga telah membuat kesan yang mendalam pada mantan kapten pertahanan, Antonio Rüdiger. Dalam konferensi pers pada Rabu malam (Waktu Eropa Tengah), pemain berpengalaman tersebut memuji Brown dengan sangat tinggi.

    Ketika ditanya apa yang akan ia sampaikan kepada pemain muda seperti Brown jika mereka bertanya kepadanya tentang cara mencapai “keseimbangan sempurna” antara agresivitas dan ketenangan, Rüdiger menjawab: “Pertanyaan yang bagus, itu berbeda-beda untuk setiap pemain. Namun, untuk Nene Brown, saya tidak perlu banyak bicara. Saya sangat, sangat terkesan dengan pemuda ini. "Pertama kali saya melihatnya di pemusatan latihan bulan Maret dan menyaksikan bagaimana dia menonaktifkan Semenyo (Antoine Semenyo dalam kemenangan 2-1, catatan red.)," kenang Rüdiger: "Saya rasa saya tidak perlu banyak bicara kepada pemain ini. Dia orang yang tenang, tapi di lapangan dia berubah menjadi monster!"

    Secara umum, hal ini berlaku untuk semua “pemain muda” di tim DFB; menurut Rüdiger, mereka “sudah sangat maju.” Hal itu harus dia “hargai setinggi-tingginya.”

    Rüdiger juga melontarkan pujian untuk para pesaingnya, yang keduanya telah menggeser posisinya di lini pertahanan tengah setahun sebelum Piala Dunia. Jonathan Tah adalah “sosok yang menonjol. Dari segi fisik saja, itu bisa jadi sangat menakutkan. Jika saya seorang penyerang dan harus bermain melawan Jona, itu pasti akan sangat sulit.”  “Kaki kiri Nico Schlotterbeck itu emas,” katanya tentang bek Real Madrid itu, “itu harus diakui.”

    “Tidak mudah berada di bangku cadangan,” akunya, namun yang terpenting adalah tim. “Kita semua di sini hanya memiliki satu tujuan, setiap orang penting. Jika bisa memberikan masukan dari luar, itu lebih baik.” Karena itu, ia berusaha “bersenang-senang dengan rekan-rekan dan menyebarkan energi positif.”

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  • NagelsmannGetty Images

    Tim DFB, Piala Dunia - Berita: Nagelsmann dapat memanfaatkan seluruh skuadnya

    Tim nasional Jerman (DFB) telah memulai persiapan untuk pertandingan grup Piala Dunia kedua dengan skuad lengkap. Dalam sesi latihan pada Rabu pagi (waktu setempat) di Spry Soccer Stadium, yang terletak di kampus Wake Forest University, seluruh 26 pemain ditambah kiper cadangan Jonas Urbig turun ke lapangan.

    Setelah awal yang gemilang melawan Curacao (7:1), tim asuhan Pelatih Nasional Julian Nagelsmann akan menghadapi Pantai Gading (Côte d'Ivoire) pada Sabtu di Toronto. Dengan kemenangan lagi, juara dunia empat kali ini akan lolos lebih awal ke babak gugur.

    Di Winston-Salem, masih ada dua sesi latihan lagi yang dijadwalkan, sebelum tim berangkat ke Toronto dengan pesawat carter FIFA pada Jumat sore. Lawan terakhir di fase grup adalah Ekuador pada 25 Juni di East Rutherford.

    (Sumber: SID)

  • lahm(C)Getty Images

    Tim DFB, Piala Dunia - Berita: Lahm memperingatkan tim nasional agar tidak bersikap sombong

    Mantan kapten juara dunia Philipp Lahm telah memperingatkan tim nasional sepak bola Jerman agar tidak meremehkan lawan-lawan berikutnya, setelah penampilan "sangat memuaskan" mereka di awal Piala Dunia. Timnas Jerman "tidak boleh berpuas diri" dengan "awal yang baik" ini, kata Lahm dalam acara "You never talk alone" di DAZN dan menekankan: "Dua pertandingan berikutnya tidak akan semudah ini."

    Kemenangan 7-1 atas Curacao “bukanlah tolok ukur yang akan kita hadapi selanjutnya melawan Pantai Gading, juga Ekuador, dan semoga bisa bertahan lebih lama di turnamen ini,” tambah pria berusia 42 tahun itu. Ia memang “yakin, kita pasti akan lolos ke babak berikutnya, pasti.” Namun, “akan menarik untuk melihat” bagaimana tim bereaksi dalam “fase-fase kritis”, “ketika skor ketat dan lawan setara. Kami belum melihat sejauh ini bahwa tim mampu mengatasinya,” kata Lahm.

    Lahm memandang Pantai Gading sebagai lawan yang “sangat atletis dan dinamis”, yang akan “sangat mengandalkan” serangan balik. “Di situ mereka sangat berbahaya. Saya tidak akan mengandalkan duel satu lawan satu.” Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah “pengaturan ruang yang baik saat menguasai bola” dan formasi pertahanan yang solid.

    Lahm sangat yakin dengan penyerang Kai Havertz. Pemain Arsenal itu adalah “penyerang yang kreatif, sangat tajam dalam penyelesaian akhir, dan telah membuktikan dalam pertandingan-pertandingan besar bahwa ia mampu mencetak gol serta memainkan peran penting.” Selain itu, Jerman “beruntung” memiliki “tipe pemain lain sebagai cadangan” seperti Deniz Undav atau Nick Woltemade. “Kami memiliki berbagai opsi,” kata Lahm, namun: “Pilihan pertama saya akan selalu Kai Havertz!” Jamal Musiala “cocok” di posisi nomor sepuluh, tetapi masih membutuhkan “lebih banyak menit bermain”.

  • Tim DFB: Jadwal pertandingan tim nasional Jerman di Piala Dunia

    TanggalWaktu (waktu Jerman)LawanHasil
    14 Juni 202619.00Curacao7:1
    20 Juni 2026pukul 22.00Pantai Gading-:-
    25 Juni 2026pukul 22.00Ekuador-:-
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