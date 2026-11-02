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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Tidak Semua Klub Menginginkannya": Mantan Bintang Real Madrid Sebut Mempertahankan Vinicius adalah Kesalahan

AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
Valencia vs Real Madrid
Valencia
LaLiga
J. Canizares
Vinicius Junior
Arsenal
Yunani
Spanyol
Brasil
Inggris

"Pemuda yang penuh masalah... dan nilainya benar-benar anjlok"!

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Santi Canizares, mantan penjaga gawang Real Madrid, melontarkan kritik tajam kepada bintang Los Blancos, Vinicius Junior, karena ia menilai perilaku pemain itu berdampak negatif pada tim.

Ia berpendapat bahwa tingkah laku pemain asal Brasil tersebut kerap kali memperumit keadaan bagi tim ibu kota Spanyol itu, serta turut mencoreng citra klub.

Karena alasan inilah, ia menentang keras perpanjangan kontrak sang pemain pada musim panas lalu, dan ia masih berpegang teguh pada sikapnya itu.

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  • Memperpanjang kontrak Vinicius adalah sebuah kesalahan

    Canizares mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs Defensa Central dari radio Cope: "Mungkin akulah orang yang aneh, tetapi aku menilai keputusan itu keliru. Bagiku, memperpanjang kontrak Vinicius adalah sebuah kesalahan, karena nilai pemain itu sudah benar-benar habis. Dan aku tidak percaya bahwa tawaran Arsenal itu nyata."

    Ia menambahkan: "Aku berharap Real Madrid tidak memperpanjang kontraknya, dan Vinicius pergi secara gratis pada musim panas 2027, karena nilainya memang sudah habis, dan itu bukan masalah sama sekali. Aku tidak melihat kemungkinan menjualnya ke Arsenal, bukan karena potensinya, melainkan karena ia pemuda yang penuh masalah, dan tidak semua klub menginginkannya."

    Ia melanjutkan: "Selain itu, klub-klub besar peduli pada citra mereka. Ada perbedaan antara merekrut Diomande, yang dikenal dengan kepribadiannya, dan merekrut Vinicius dengan kepribadiannya."

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  • Kesalahan ganda: "Dia seharusnya tidak bermain lagi"

    Pembicaraan mantan kiper internasional itu tidak hanya terbatas pada keputusan memperpanjang kontrak Vinicius, tetapi juga meluas hingga keberlanjutan pemain itu dimainkan dalam pertandingan, yang menurutnya merupakan kesalahan tambahan.

    Ia mengatakan: "Memperpanjang kontraknya adalah kesalahan, tetapi memainkannya dalam pertandingan adalah kesalahan ganda. Ia telah menghabiskan nilainya, kau merekrutnya dengan harga murah, ia memberimu kontribusi yang baik dan meraih dua gelar Liga Champions Eropa bersamamu. Aku berharap semua transfer sesukses ini, tetapi urusannya sudah selesai sekarang."

    Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Saat ini, Vinicius tidak memberikan tambahan apa pun pada citra klub, tidak pula pada level tim, bahkan tidak dari sisi sepak bola, dan karena itu ia tidak lagi berguna bagiku."

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  • Yang Diinginkan Real Madrid: Peran Defensif Vinicius

    Situs tersebut mengomentari pernyataan Canizares: "Meskipun Real Madrid mungkin memutuskan untuk menjual Vinicius Junior selama bursa transfer musim panas, minimnya menit bermainnya atau terus menurunnya performanya akan membuat upaya melepasnya menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, klub kerajaan tersebut, terlepas dari apa pun yang akan terjadi terkait masa depan sang pemain, berupaya membantunya memulihkan kepercayaan dirinya dan kondisi fisik terbaiknya."

    Situs itu melanjutkan: "Jose Mourinho memberikan dukungan dan dorongan kepada Vinicius, dengan tujuan mengembalikannya ke level yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Masih belum diketahui apakah upaya-upaya ini akan berhasil, tetapi sang pemain merasakan dukungan dari klub dan menghargainya."

    Situs itu menutup: "Diharapkan Vinicius segera memulihkan senyumnya dan kenikmatan bermainnya, tetapi ia kini menyadari bahwa jika ingin tampil sebagai starter, ia harus berkomitmen untuk secara konsisten turun membantu Cucurella atau Carreras dalam peran-peran defensif. Peran inilah yang saat ini dijalankan oleh Diomande, dan melaluinya ia meraih keberhasilan besar."

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AEK

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RMA

RMA

VAL

VAL

LaLiga

07 Nov 2026

RMA

RMA