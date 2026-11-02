Santi Canizares, mantan penjaga gawang Real Madrid, melontarkan kritik tajam kepada bintang Los Blancos, Vinicius Junior, karena ia menilai perilaku pemain itu berdampak negatif pada tim.

Ia berpendapat bahwa tingkah laku pemain asal Brasil tersebut kerap kali memperumit keadaan bagi tim ibu kota Spanyol itu, serta turut mencoreng citra klub.

Karena alasan inilah, ia menentang keras perpanjangan kontrak sang pemain pada musim panas lalu, dan ia masih berpegang teguh pada sikapnya itu.

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