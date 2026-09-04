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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Tidak pernah ada waktu yang tepat!' - Eric Dier membuat pengakuan jujur soal PSG jelang duel kontra Monaco

Paris Saint-Germain vs Monaco
E. Dier
Paris Saint-Germain
Monaco
Ligue 1

Wakil kapten AS Monaco Eric Dier memperingatkan bahwa tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menghadapi Paris Saint-Germain menjelang lawatan mereka ke Parc des Princes. Bek tersebut memuji pelatih kepala Filipe Luis sambil menerima tanggung jawab kepemimpinan yang kian besar dalam skuad Monaco.

  • Dier bersiap menghadapi tantangan PSG

    Wakil kapten AS Monaco Eric Dier berbicara kepada media jelang laga Ligue 1 klub tersebut melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Bek asal Inggris itu selalu menjadi starter dalam keempat pertandingan kompetitif musim ini, berkontribusi atas empat kemenangan beruntun bersama tandemnya di jantung pertahanan, Sadibou Sane.

    Terlepas dari hasil liga PSG belakangan ini, Dier menepis anggapan bahwa sang juara rentan, seraya menegaskan bahwa rasa hormat Monaco kepada lawan mereka tetap tidak berubah.

    "Sejujurnya, saya rasa tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menghadapi tim seperti Paris Saint-Germain," kata Dier. "Kami berbicara tentang tim terbaik di dunia dalam dua tahun terakhir, yang dipenuhi pemain kelas dunia dan dipimpin oleh salah satu pelatih terbaik di planet ini."

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    Fokus taktis untuk sistem hibrida

    Dier menyoroti penyesuaian taktis yang diperlukan untuk membendung struktur serangan cair milik PSG. Bek tengah itu menekankan bahwa komunikasi di sepanjang lini pertahanan akan sangat krusial saat mengawal lawan-lawan yang bergerak dinamis di antara lini.

    Monaco memasuki laga ini setelah kemenangan impresif 2-0 atas Olympique de Marseille, yang memberi momentum kuat bagi skuad.

    "Mereka banyak bergerak dalam sistem hibrida mereka," jelas Dier. "Bagi kami, ini terutama soal mengelola pergerakan konstan itu dan berkomunikasi dengan baik untuk menghadapinya bersama-sama."

  • Pujian untuk pelatih Filipe Luis

    Dier mengungkapkan kepuasan yang besar terhadap pelatih kepala Filipe Luis, sembari memuji prinsip taktisnya serta gaya manajemen yang turun langsung. Bek tersebut menyoroti betapa ia menikmati belajar dari pelatih asal Brasil itu setiap hari di lapangan latihan.

    Metode Filipe Luis dengan cepat mendapat respons positif di ruang ganti, dan menghasilkan awal musim yang menjanjikan.

    "Saya sangat menikmati bekerja dengannya setiap hari," ungkap Dier. "Mempelajari prinsip-prinsipnya dalam latihan, menerapkannya, dan melihat bagaimana dia mengelola grup benar-benar menarik. Saya juga suka dia terlibat langsung dalam sesi di lapangan, dan saya menikmati cara kami bermain di bawah arahannya."

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    Merangkul kepemimpinan wakil kapten

    Dier memikul tanggung jawab tambahan musim ini setelah ditunjuk sebagai wakil kapten Monaco. Pemain berusia 30 tahun itu bangga membimbing rekan-rekan setim yang lebih muda, termasuk Sane dan penyerang Paris Brunner, dengan memberikan arahan dan menetapkan standar dalam latihan sehari-hari.

    Monaco berupaya mempertahankan start sempurna mereka di musim ini saat bertandang ke ibu kota untuk menghadapi ujian terbesar mereka sejauh ini.

    "Merupakan sebuah kehormatan dan privilese untuk memiliki tanggung jawab itu," tutup Dier. "Anda harus menyikapinya dengan serius dan melakukan apa yang diharapkan: hadir untuk tim, membantu para pemain secara individu dan kolektif."

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