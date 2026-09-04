Wakil kapten AS Monaco Eric Dier berbicara kepada media jelang laga Ligue 1 klub tersebut melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Bek asal Inggris itu selalu menjadi starter dalam keempat pertandingan kompetitif musim ini, berkontribusi atas empat kemenangan beruntun bersama tandemnya di jantung pertahanan, Sadibou Sane.

Terlepas dari hasil liga PSG belakangan ini, Dier menepis anggapan bahwa sang juara rentan, seraya menegaskan bahwa rasa hormat Monaco kepada lawan mereka tetap tidak berubah.

"Sejujurnya, saya rasa tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menghadapi tim seperti Paris Saint-Germain," kata Dier. "Kami berbicara tentang tim terbaik di dunia dalam dua tahun terakhir, yang dipenuhi pemain kelas dunia dan dipimpin oleh salah satu pelatih terbaik di planet ini."