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'Tidak ada empat bek sejajar!' - Gary Neville memperingatkan Manchester United dan Michael Carrick soal kelemahan besar transfer di lini pertahanan
Neville menuntut tambahan kekuatan di lini pertahanan
Berbicara kepada Sky Sports, Neville menegaskan bahwa Manchester United harus segera memprioritaskan lini pertahanan mereka. Klub tersebut telah menghabiskan banyak uang untuk gelandang seperti Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Youri Tielemans pada musim panas ini, dengan total £155 juta, tetapi mengabaikan lini belakang mereka. Neville menekankan bahwa ketidakseimbangan ini bisa terbukti merugikan bagi Carrick sepanjang kampanye yang berat.
"Dalam dunia yang sempurna, jika Anda berkata kepada Michael Carrick, 'apa yang akan Anda lakukan pada musim panas ini?' dia akan berkata, 'membangun ulang lini tengah, dan saya akan membangun ulang lini pertahanan'," jelas Neville. Ia mengakui strategi klub untuk membangun ulang selangkah demi selangkah, tetapi memperingatkan bahwa mengabaikan lini pertahanan adalah risiko yang sangat besar.
- Getty Images Sport
Kurangnya kedalaman terungkap sejak awal
Kelemahan dalam skuad saat ini terlihat jelas saat menelan kekalahan mengecewakan pada laga pembuka melawan Hull, tim promosi. Neville menyoroti bahwa meski ada talenta individu, unit secara keseluruhan tidak memiliki kedalaman yang dibutuhkan untuk menghadapi musim yang berat, terutama ketika badai cedera datang.
Ia menyatakan: "Mereka punya beberapa bek yang secara individu cukup bagus, tetapi tidak ada lini belakang berisi empat pemain yang solid di sana dan ketika mulai mendapat tekanan serta mulai dihantam beberapa cedera sepanjang musim, itu akan mengecewakan Anda. Michael tahu itu sekarang. Jika mereka bisa mendapatkan seorang bek tengah dan seorang bek sayap sebelum bursa transfer ditutup, itu akan mencegah masalah yang kita tahu akan kita lihat."
Kekecewaan atas tidak adanya aktivitas transfer
Neville juga mengungkapkan keterkejutannya atas bagaimana Manchester United dan Liverpool menangani perekrutan di lini pertahanan mereka dibandingkan dengan rival perebutan gelar, Arsenal. "Saya heran United belum menambah pemain di lini belakang. Saya heran Liverpool belum mendatangkan dua bek sayap karena mereka butuh dua bek sayap," ujar Neville.
"Arsenal sedang memperkuat skuad saat mereka benar-benar berada di puncak. Manchester United dan Liverpool tidak berada dalam posisi itu. Jadi saya terkejut dengan bursa transfer yang dijalani dua klub besar ini." Saat ini, Luke Shaw adalah satu-satunya bek kiri senior yang tersedia untuk Carrick, sehingga memaksa pemain seperti Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui menjadi pengganti darurat saat dibutuhkan.
- Getty Images Sport
Menjelang tenggat waktu transfer
Manchester United memiliki waktu hingga Selasa untuk menuntaskan transfer pemain masuk apa pun. Klub terus memantau pasar dengan cermat untuk mencari bek kiri, setelah sebelumnya mengajukan pertanyaan mengenai Ian Maatsen dan Lewis Hall. Jika tidak ada opsi yang sesuai sebelum tenggat waktu, Carrick harus mengandalkan opsi darurat yang ada saat ini hingga bursa transfer musim dingin dibuka, dengan risiko kehilangan poin lebih lanjut di kompetisi domestik dan Eropa.
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