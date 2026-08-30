Berbicara kepada Sky Sports, Neville menegaskan bahwa Manchester United harus segera memprioritaskan lini pertahanan mereka. Klub tersebut telah menghabiskan banyak uang untuk gelandang seperti Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Youri Tielemans pada musim panas ini, dengan total £155 juta, tetapi mengabaikan lini belakang mereka. Neville menekankan bahwa ketidakseimbangan ini bisa terbukti merugikan bagi Carrick sepanjang kampanye yang berat.

"Dalam dunia yang sempurna, jika Anda berkata kepada Michael Carrick, 'apa yang akan Anda lakukan pada musim panas ini?' dia akan berkata, 'membangun ulang lini tengah, dan saya akan membangun ulang lini pertahanan'," jelas Neville. Ia mengakui strategi klub untuk membangun ulang selangkah demi selangkah, tetapi memperingatkan bahwa mengabaikan lini pertahanan adalah risiko yang sangat besar.