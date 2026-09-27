Getty Images Sport
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Thomas Tuchel menyesalkan 'momen penentu' saat Inggris kalah dari Spanyol dalam thriller Nations League
Tuchel mengidentifikasi kesulitan awal di Wembley
Tuchel tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap performa Inggris setelah duel Nations League yang berjalan naik turun melawan Spanyol. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan frustrasinya atas penampilan bertahan yang membuat timnya terus mengejar permainan melawan juara Eropa bertahan. Kesalahan-kesalahan individu pada awal laga menentukan jalannya pertandingan, dengan Marc Guehi gagal mengantisipasi tekanan tinggi dari Lamine Yamal pada gol pembuka, sebelum umpan Nico O’Reilly yang salah sasaran memungkinkan Spanyol menggandakan keunggulan mereka dan membuat Wembley terdiam.
Merefleksikan jalannya awal pertandingan, Tuchel mengakui bahwa timnya mendaki gunung yang mereka ciptakan sendiri. Berbicara kepada ITV Sport setelah peluit akhir, mantan bos Chelsea itu memberikan penilaian blak-blakan soal fase awal pertandingan. "Awal yang buruk, awal terburuk yang mungkin terjadi. Itu membuat semuanya jadi sangat sulit ketika tertinggal melawan tim seperti ini. Reaksinya sangat bagus. Setelah 10, 12 menit, kami adalah tim yang lebih baik, tetapi kami membuat dua atau tiga kesalahan besar. Kami memberikan peluang-peluang besar, tetapi secara keseluruhan kami lebih baik, kami mendominasi, kami berada di area lawan, menciptakan peluang, mencetak dua gol. Saya pikir itu adalah 15 menit terbaik kami setelah peluit dibunyikan," ujarnya.
- Getty Images Sport
Kegagalan penalti Kane terbukti menjadi titik balik
Momen penentu pada malam itu datang di babak kedua ketika Inggris, yang saat itu unggul 2-1 setelah gol dari Anthony Gordon dan sundulan Harry Kane, mendapat hadiah penalti. Dengan peluang untuk mengambil keunggulan meyakinkan, kapten Inggris itu mengalami nasib buruk yang jarang terjadi, terpeleset saat menendang bola dan melihat upayanya membentur mistar gawang. Kegagalan menuntaskan peluang dari titik putih itu membuat Spanyol kembali tenang, dengan pemain pengganti Alex Baena dan Mikel Oyarzabal pada akhirnya mencetak gol untuk memastikan kemenangan tim tamu dan membuat Tuchel bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi.
"(Kane) sayangnya tidak bisa mengeksekusi penalti, dan itu mungkin menjadi momen penentu karena Spanyol mungkin, untuk pertama kalinya, percaya bahwa rangkaian panjang laga tanpa kekalahan mereka berakhir di sini," kata Tuchel.
Kelengahan di lini pertahanan menutupi janji di lini serang
Meski produktivitas serangan memberi banyak hal untuk disoraki oleh penonton tuan rumah, rapuhnya lini belakang tetap menjadi perhatian mendesak bagi staf pelatih. Tuchel dengan cepat menegaskan bahwa saat menghadapi lawan elite, tidak ada ruang untuk kesalahan. Gol ketiga untuk Spanyol menjadi satu-satunya gol yang menurut sang manajer benar-benar lahir dari permainan kreatif lawan, sementara gol-gol lainnya dihadiahkan lewat kesalahan sendiri yang tidak dipaksa. Inkonsistensi di lini belakang merusak kerja keras yang ditunjukkan lini tengah dan lini depan sepanjang 90 menit.
Sang manajer menekankan bahwa standar yang dibutuhkan di level internasional tidak terpenuhi pada momen-momen krusial. “Lalu ada kesalahan besar lainnya untuk skor 2-2, dan gol ketiga adalah satu-satunya gol yang benar-benar mereka ciptakan,” kata Tuchel. “Gol-gol lainnya, terlalu banyak kesalahan individu di level itu. Ya begitulah adanya. Kami harus terus melangkah, belajar dari ini, dan merebut kembali poin dari Republik Ceko.”
- Getty Images Sport
Hal-hal positif di tengah kekecewaan bagi Inggris
Terlepas dari pedihnya kekalahan, ada nuansa optimisme yang mendasari perkataan Tuchel. Bos Inggris itu tetap teguh pada keyakinannya bahwa skor akhir tidak sepenuhnya mencerminkan keseimbangan permainan atau potensi dalam skuadnya.
"Akan selalu ada momen saat Anda berada di bawah tekanan melawan tim seperti ini. Tetapi di level itu, detail sangat berarti," tegasnya. "Sangat penting untuk memanfaatkan peluang, sangat penting untuk mengurangi kesalahan yang menentukan. Keduanya tidak berpihak kepada kami hari ini. Kualitasnya ada, upayanya ada, beberapa periode dalam pertandingan sangat, sangat bagus, tetapi hasilnya tidak membuktikan itu hari ini."
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