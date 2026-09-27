Tuchel tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap performa Inggris setelah duel Nations League yang berjalan naik turun melawan Spanyol. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan frustrasinya atas penampilan bertahan yang membuat timnya terus mengejar permainan melawan juara Eropa bertahan. Kesalahan-kesalahan individu pada awal laga menentukan jalannya pertandingan, dengan Marc Guehi gagal mengantisipasi tekanan tinggi dari Lamine Yamal pada gol pembuka, sebelum umpan Nico O’Reilly yang salah sasaran memungkinkan Spanyol menggandakan keunggulan mereka dan membuat Wembley terdiam.

Merefleksikan jalannya awal pertandingan, Tuchel mengakui bahwa timnya mendaki gunung yang mereka ciptakan sendiri. Berbicara kepada ITV Sport setelah peluit akhir, mantan bos Chelsea itu memberikan penilaian blak-blakan soal fase awal pertandingan. "Awal yang buruk, awal terburuk yang mungkin terjadi. Itu membuat semuanya jadi sangat sulit ketika tertinggal melawan tim seperti ini. Reaksinya sangat bagus. Setelah 10, 12 menit, kami adalah tim yang lebih baik, tetapi kami membuat dua atau tiga kesalahan besar. Kami memberikan peluang-peluang besar, tetapi secara keseluruhan kami lebih baik, kami mendominasi, kami berada di area lawan, menciptakan peluang, mencetak dua gol. Saya pikir itu adalah 15 menit terbaik kami setelah peluit dibunyikan," ujarnya.