Getty Images Sport
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Thomas Tuchel menilai Jude Bellingham bisa menjadi kapten permanen Inggris setelah kemenangan atas Republik Ceko
Maju untuk memimpin
Tuchel mendukung Bellingham untuk mengambil peran kapten permanen di masa depan. Gelandang Madrid itu dengan bangga menerima ban kapten dari penyerang Bayern Munich Harry Kane dalam kemenangan 2-0 di Nations League atas Republik Ceko.
Bellingham memulai pertandingan di Praha dari bangku cadangan setelah penampilan yang menguras fisik dalam kekalahan dari Spanyol pada Sabtu. Ia akhirnya masuk pada menit ke-71, mengambil alih tugas kepemimpinan di lapangan pada fase akhir laga penting Eropa tersebut.
- AFP
Meraih hadiah utama
Pergantian pemain pada babak kedua itu menunjukkan betapa besar kepercayaan Tuchel terhadap gelandang berbakat tersebut. Saat ditanya langsung apakah Bellingham bisa menjadi kapten permanen suatu hari nanti, bos Inggris itu memberikan jawaban yang tegas dan menggembirakan.
"Jika Anda menjadi kapten di akhir pertandingan-pertandingan ini, Anda tentu bisa menjadi kapten permanen," kata Tuchel, seperti dikutip oleh The Standard. "Bahkan dalam interaksi kecil ini, Anda bisa melihat dia percaya diri dan senang bahkan untuk membantu dari bangku cadangan. Jadi, ya, ini adalah penghargaan. Ini bagus."
Mengelola beban kerja dengan hati-hati
Ini bukan kali pertama bagi Bellingham memimpin tim senior, setelah sebelumnya mengenakan ban kapten saat kemenangan uji coba Piala Dunia melawan Kosta Rika pada Juni. Tuchel menjelaskan bahwa mencadangkannya dari starting XI di Praha adalah keputusan fisik yang masuk akal, bukan penurunan status secara taktis.
"Saya rasa saat ini dia senang bersama kami, itulah yang saya rasakan," kata Tuchel. "Kami sempat berbincang singkat hari ini tentang perannya dan perut kami berdua mengatakan, 'ayo lagi, ayo mulai lagi.' Lalu kepala kami berdua mengatakan, 'mungkin 30 menit sudah cukup untuk hari ini' karena dia belum pernah menjalani jeda yang begitu singkat sepanjang musim ini.
"Dia pernah melakukannya sebelumnya, tetapi bukan di tengah musim, jadi kami tidak ingin menjadi yang pertama mencobanya. Namun bahkan dalam momen singkat ini, Anda bisa melihat dia percaya diri dan senang bahkan bisa membantu dari bangku cadangan jadi ya, ini adalah sebuah penghargaan. Ini bagus."
- Getty Images Sport
Duel krusial menanti
Terlepas dari penampilan impresifnya setelah masuk dari bangku cadangan, kebugaran Bellingham dalam waktu dekat kini tiba-tiba menjadi kekhawatiran bagi tim nasional. Tuchel mengonfirmasi bahwa gelandang kreatif itu mengalami masalah ringan pada akhir pertandingan.
Inggris tentu sangat ingin jimat mereka berada dalam kondisi bugar dan siap tampil untuk laga tandang krusial hari Sabtu di Rijeka. Dengan Spanyol terlihat kuat untuk mengamankan finis dua besar di Grup A3, skuad Tuchel harus bertarung melawan Kroasia untuk merebut satu tempat tersisa di perempat final Nations League.
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