Ini bukan kali pertama bagi Bellingham memimpin tim senior, setelah sebelumnya mengenakan ban kapten saat kemenangan uji coba Piala Dunia melawan Kosta Rika pada Juni. Tuchel menjelaskan bahwa mencadangkannya dari starting XI di Praha adalah keputusan fisik yang masuk akal, bukan penurunan status secara taktis.

"Saya rasa saat ini dia senang bersama kami, itulah yang saya rasakan," kata Tuchel. "Kami sempat berbincang singkat hari ini tentang perannya dan perut kami berdua mengatakan, 'ayo lagi, ayo mulai lagi.' Lalu kepala kami berdua mengatakan, 'mungkin 30 menit sudah cukup untuk hari ini' karena dia belum pernah menjalani jeda yang begitu singkat sepanjang musim ini.

"Dia pernah melakukannya sebelumnya, tetapi bukan di tengah musim, jadi kami tidak ingin menjadi yang pertama mencobanya. Namun bahkan dalam momen singkat ini, Anda bisa melihat dia percaya diri dan senang bahkan bisa membantu dari bangku cadangan jadi ya, ini adalah sebuah penghargaan. Ini bagus."