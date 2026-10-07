Getty Images Sport
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Thomas Tuchel memuji "reaksi luar biasa" England dan evolusi pasca-Piala Dunia mereka setelah kebangkitan di Nations League
Mempertahankan standar elite di Wembley
Tuchel meyakini bahwa performa terbaru Inggris di UEFA Nations League membuktikan skuadnya telah mencapai tingkat kedewasaan yang baru. Setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Ceko di Stadion Wembley pada Selasa, pelatih kepala Inggris itu menunjuk kemampuan timnya dalam mendominasi pertandingan sebagai tanda perkembangan mereka setelah Piala Dunia. Dua gol dari Harry Kane dan gol bunuh diri Vladimir Coufal memastikan poin penuh, sekaligus menandai kemenangan ketiga Inggris dalam empat pertandingan terakhir mereka.
Sang manajer cepat memberikan pujian atas kelancaran permainan saat menghadapi Ceko, dengan menyoroti bagaimana para pemainnya mengendalikan tempo sejak peluit pertama hingga terakhir. "Saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat mengalir. Saya pikir kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus. Ini pertandingan keempat kami dalam tiga atau empat hari. Itu kembali menjadi penampilan yang sangat bagus dan kemenangan yang pantas," kata Tuchel.
- Getty Images Sport
Membangun di atas fondasi Piala Dunia
Juru taktik asal Jerman itu menegaskan bahwa pengalaman yang didapat di panggung dunia telah menempa para pemainnya. Alih-alih mengalami penurunan setelah tersingkir di semifinal, skuad tersebut tampaknya memanfaatkan turnamen itu sebagai batu loncatan untuk pengembangan taktik lebih lanjut. Tuchel menyoroti budaya internal di dalam grup, dengan menyebut intensitas latihan dan keyakinan kolektif sebagai faktor utama di balik kesuksesan mereka baru-baru ini di lapangan.
"Latihan dan sikap, kekompakan, keyakinan. Tentu saja, kami tidak tersingkir di fase grup dan tentu saja itu membuat kami lebih kuat. Kami berada di level tinggi, itu sudah terjadi sepanjang waktu, memang begitulah adanya. Anda belajar setiap hari dan menjadi lebih kuat lewat pertandingan," tambah Tuchel,
Kane terus memecahkan rekor
Kapten Harry Kane menjadi sosok sentral dalam dominasi England dan merayakan tonggak pribadi bersejarah di Wembley. Dengan mencatatkan penampilan ke-125-nya, striker Bayern Munich itu menyamai kiper legendaris Peter Shilton sebagai pemain putra dengan penampilan terbanyak dalam sejarah England. Kane merayakan momen itu dengan cara khasnya, memainkan peran penting dalam gol pembuka sebelum menuntaskan peluang yang diciptakan Morgan Rogers dan Lewis Hall.
Tuchel penuh pujian untuk konsistensi tanpa henti sang kapten, menolak menganggap pencapaian pemecahan rekor sang striker sebagai sesuatu yang biasa. "Itulah yang dia lakukan," ujar pelatih kepala itu soal kontribusi Kane yang menentukan kemenangan. "Saya tidak menganggapnya sebagai hal yang biasa, itu benar-benar luar biasa di setiap pertandingan."
- Getty Images Sport
Dilema pemilihan pemain jelang final
Saat Inggris bersiap menghadapi laga grup terakhir melawan Kroasia dan Spanyol pada November, persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad mencapai puncaknya. Beberapa pemain pelapis memanfaatkan peluang mereka dalam pesta gol belakangan ini, sehingga Tuchel harus membuat keputusan sulit terkait sebelas pemain terbaiknya saat mereka memburu tempat di putaran final Nations League musim panas mendatang.
"Ya, selalu berada di level tinggi, sulit untuk menentukan skuad. Saya senang semua orang berkontribusi dan memberikan segalanya untuk seragam ini dan tim. Mereka menetapkan standar yang tinggi dan seperti itulah yang terlihat dari luar dan seperti itulah keadaannya di dalam," aku mantan bos Chelsea itu.
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