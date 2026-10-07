Tuchel meyakini bahwa performa terbaru Inggris di UEFA Nations League membuktikan skuadnya telah mencapai tingkat kedewasaan yang baru. Setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Ceko di Stadion Wembley pada Selasa, pelatih kepala Inggris itu menunjuk kemampuan timnya dalam mendominasi pertandingan sebagai tanda perkembangan mereka setelah Piala Dunia. Dua gol dari Harry Kane dan gol bunuh diri Vladimir Coufal memastikan poin penuh, sekaligus menandai kemenangan ketiga Inggris dalam empat pertandingan terakhir mereka.

Sang manajer cepat memberikan pujian atas kelancaran permainan saat menghadapi Ceko, dengan menyoroti bagaimana para pemainnya mengendalikan tempo sejak peluit pertama hingga terakhir. "Saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat mengalir. Saya pikir kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus. Ini pertandingan keempat kami dalam tiga atau empat hari. Itu kembali menjadi penampilan yang sangat bagus dan kemenangan yang pantas," kata Tuchel.