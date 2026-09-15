Timnas Inggris tanpa kapten ikonik Kane adalah prospek yang menakutkan untuk dibayangkan banyak suporter. Dengan striker produktif itu kini berusia 33 tahun, realitas masa depan tanpa dirinya memimpin lini depan kian mendekat bagi Inggris.

Mencari penerus yang cocok terbukti menjadi sakit kepala besar bagi tim nasional, karena kesenjangan kualitas antara Kane dan para penyerang lainnya masih sangat signifikan. Kumpulan penyerang tengah muda elite yang menunggu kesempatan tampak sangat minim menjelang turnamen-turnamen internasional di masa depan.

Namun, talkSPORTmenyebut Jordan telah menawarkan solusi potensial kepada pelatih kepala Inggris Tuchel. Dia mendesak sang manajer untuk terus mencermati striker Forest, Delap.