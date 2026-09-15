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Thomas Tuchel diminta mempercepat pemanggilan bintang Nottingham Forest Liam Delap sebagai calon penerus Harry Kane di timnas Inggris
Pencarian penerus Kane
Timnas Inggris tanpa kapten ikonik Kane adalah prospek yang menakutkan untuk dibayangkan banyak suporter. Dengan striker produktif itu kini berusia 33 tahun, realitas masa depan tanpa dirinya memimpin lini depan kian mendekat bagi Inggris.
Mencari penerus yang cocok terbukti menjadi sakit kepala besar bagi tim nasional, karena kesenjangan kualitas antara Kane dan para penyerang lainnya masih sangat signifikan. Kumpulan penyerang tengah muda elite yang menunggu kesempatan tampak sangat minim menjelang turnamen-turnamen internasional di masa depan.
Namun, talkSPORTmenyebut Jordan telah menawarkan solusi potensial kepada pelatih kepala Inggris Tuchel. Dia mendesak sang manajer untuk terus mencermati striker Forest, Delap.
- Getty Images Sport
Keluar dari kekosongan di Stamford Bridge
Delap baru-baru ini membuka rekening golnya untuk Forest dengan gaya, dengan menjebol gawang saat menang 2-1 di kandang Aston Villa. Dampak instan ini memicu perbincangan tentang kapasitasnya di level internasional, dan apakah pemain 23 tahun itu pada akhirnya bisa mengisi kekosongan besar yang akan ditinggalkan Kane. Jordan meyakini Delap memiliki perangkat dasar untuk sukses di level tertinggi, meski sempat menjalani periode sulit di ibu kota.
"Delap mungkin bisa melakukannya, dia pemain yang bagus," kata Jordan saat ditanya soal prospek internasional sang penyerang. "Dia menjalani musim yang hebat di Ipswich dalam tim yang benar-benar bisa bersaing dan dia mencetak beberapa gol.
"Dia pergi ke Chelsea dan tersesat dalam kevakuman. Itu memang terjadi pada pemain muda. Dia pergi ke Nottingham Forest, dua pertandingan berjalan; wow! Dia mulai mencetak gol."
Mengatasi mimpi buruk Chelsea yang membuat frustrasi
Delap saat ini berusaha membangun kembali reputasinya setelah menjalani musim yang sangat membuat frustrasi di Chelsea musim lalu. Ia tiba di Stamford Bridge pada 2025 dengan biaya transfer besar senilai £30 juta, setelah mendapat banyak pujian karena mencetak 12 gol Premier League saat Ipswich Town terdegradasi.
Banyak yang berharap penyerang muda itu bisa melesat di London barat, tetapi serangkaian kemunduran yang tidak beruntung menghambat perkembangannya. Cedera hamstring yang dialaminya hanya dua pekan setelah musim dimulai membuatnya menepi selama dua bulan yang krusial.
Perkembangannya makin terhambat oleh pergantian manajer yang terus-menerus dan cedera dislokasi bahu yang menyakitkan. Akibatnya, Delap menutup periodenya bersama Chelsea dengan catatan buruk, yakni hanya dua gol dari 41 penampilan di semua kompetisi.
- Getty Images Sport
Membangun kembali performa di Nottingham Forest
Kini benar-benar bebas dari mimpi buruknya di London barat, Delap sudah mulai menunjukkan kilasan potensi sesungguhnya di City Ground. Bagi Tuchel dan England, beberapa bulan ke depan akan sangat krusial untuk memantau konsistensi pemain 23 tahun itu. Jika Delap dapat mempertahankan momentum awalnya dan memimpin lini serang Forest dengan efektif, panggilan ke tim nasional mungkin segera datang.
Prioritas langsung bagi penyerang muda itu adalah merangkai rentetan starter dan membuktikan bahwa ia bisa tampil konsisten di kasta teratas dari pekan ke pekan. Jika ia mampu melakukannya, England bisa saja akhirnya menemukan penerus Kane yang sudah lama dinantikan.
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