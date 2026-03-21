Thomas Tuchel BELUM menghubungi Trent Alexander-Arnold terkait pencoretan dari timnas Inggris, sehari setelah perpisahan yang ramai dibicarakan dengan pacarnya
Penolakan terhadap Trent sangat bermakna
Tuchel mengumumkan skuad yang diperluas beranggotakan 35 pemain untuk laga persahabatan Inggris melawan Uruguay dan Jepang, dalam upaya membuka persaingan untuk memperebutkan tempat di tim menjelang turnamen musim panas. Alexander-Arnold tidak masuk dalam daftar tersebut. Bagi seorang pemain yang telah menjadi salah satu motor kreativitas utama di sepak bola Eropa selama hampir satu dekade, tanda-tandanya kini semakin jelas bahwa ia tidak mendapat dukungan dari mantan pelatih Chelsea dan Paris Saint-Germain itu.
Ketika ditanya mengenai keputusan tersebut, Tuchel menunjuk Tino Livramento, Djed Spence, dan Jarell Quansah sebagai pemain yang menawarkan "profil yang sedikit berbeda" di posisi bek kanan. Itu adalah jawaban diplomatis yang tidak akan banyak membantu meredam kekecewaan Alexander-Arnold, yang hanya bermain selama 26 menit di bawah asuhan Tuchel sejak pelatih asal Jerman itu mengambil alih, dengan penampilannya yang satu-satunya terjadi dalam kemenangan 1-0 atas Andorra pada Juni lalu.
Jawaban dua kata Tuchel atas pertanyaan mengenai kontak dengan Trent
Yang membuat keputusan Tuchel semakin kontroversial adalah pengakuannya bahwa ia bahkan belum berbicara dengan Alexander-Arnold mengenai keputusan tersebut. Ketika ditanya apakah mereka telah berkomunikasi, pelatih timnas Inggris itu hanya menjawab: "Belum." Saat ditanya lebih lanjut apakah Alexander-Arnold merasa kariernya di timnas Inggris kini mungkin sudah berakhir, Tuchel hanya menjawab dua kata: "Saya tidak tahu." Ini adalah cara yang aneh untuk menangani pemain sekelas Alexander-Arnold, terutama mengingat ini adalah skuad terakhir Tuchel sebelum ia harus mengumumkan susunan tim finalnya untuk Piala Dunia. Apakah Alexander-Arnold masih memiliki peluang untuk kembali bersaing masih belum jelas, meskipun sang manajer setidaknya tidak mau menutup pintu sepenuhnya. "Saya tahu apa yang bisa diberikan Trent kepada kami," katanya.
Masalah yang sudah sering didengar
Kekhawatiran Tuchel terhadap Alexander-Arnold bukanlah hal baru. Ia mengungkapkannya secara terbuka pada Mei lalu, dengan menyoroti kelemahan pertahanan yang menurutnya bisa berakibat fatal dalam kompetisi turnamen.
"Saya melihat bahwa terkadang dia terlalu mengandalkan kontribusinya di lini serang, dan tidak terlalu menekankan disiplin serta usaha di lini pertahanan," kata Tuchel saat itu. "Terutama ketika kita berbicara tentang kualifikasi sepak bola dan kemudian turnamen sepak bola, satu kesalahan pertahanan, satu momen di mana Anda tidak 100 persen waspada, bisa menjadi penentu, bisa menjadi momen di mana Anda harus mengemasi koper dan pulang."
Ini adalah penilaian yang sangat kritis, dan tampaknya tidak berubah meskipun Alexander-Arnold telah pindah ke Real Madrid dan tampil impresif di La Liga musim ini. Dari 34 penampilannya untuk Inggris, ia hanya tampil sekali di fase grup Piala Dunia 2018 melawan Belgia dan tampil selama 33 menit di Qatar 2022. Terlepas dari semua kualitasnya, ia belum pernah benar-benar mengamankan posisi starter di bawah manajer Inggris mana pun, dan Tuchel tampaknya tidak akan mengubah hal itu.
Masalah lain di luar lapangan
Keputusan Inggris untuk tidak memanggilnya itu terjadi sehari setelah kehidupan pribadi Alexander-Arnold menjadi berita utama karena alasan yang sangat berbeda. Terungkap bahwa ia telah putus dari pacarnya, Estelle Behnke, setelah menjalin hubungan selama 18 bulan. Keduanya pertama kali memicu rumor kencan pada November 2024, dengan Estelle, seorang influencer gaya hidup, memainkan peran penting dalam membantu Alexander-Arnold menyesuaikan diri dengan kehidupan di Madrid setelah kepindahannya dari Liverpool.
Seorang sumber mengatakan kepada The Sun: "Perpisahan itu sulit, tetapi baik Trent maupun Estelle tahu itu demi kebaikan bersama. Mereka berbagi momen-momen istimewa. Namun, mereka berpisah dengan penuh cinta dan rasa syukur atas pengalaman bersama. Keduanya adalah orang-orang sibuk dan menyadari dengan sedih bahwa hubungan itu tidak akan bertahan dalam jangka panjang."
Ini merupakan 48 jam yang sulit bagi seorang pemain yang, pada usia 27 tahun, seharusnya memasuki masa-masa puncak karier internasionalnya. Sebaliknya, ia justru merasa terpinggirkan, dengan Piala Dunia musim panas ini dan manajer Inggris yang, seperti pendahulunya, menolak memberinya kesempatan untuk membuktikan diri.
