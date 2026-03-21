Thomas Tuchel BELUM menghubungi Trent Alexander-Arnold terkait pencoretan dari timnas Inggris, sehari setelah perpisahan yang ramai dibicarakan dengan pacarnya

Kekhawatiran Tuchel terhadap Alexander-Arnold bukanlah hal baru. Ia mengungkapkannya secara terbuka pada Mei lalu, dengan menyoroti kelemahan pertahanan yang menurutnya bisa berakibat fatal dalam kompetisi turnamen.

"Saya melihat bahwa terkadang dia terlalu mengandalkan kontribusinya di lini serang, dan tidak terlalu menekankan disiplin serta usaha di lini pertahanan," kata Tuchel saat itu. "Terutama ketika kita berbicara tentang kualifikasi sepak bola dan kemudian turnamen sepak bola, satu kesalahan pertahanan, satu momen di mana Anda tidak 100 persen waspada, bisa menjadi penentu, bisa menjadi momen di mana Anda harus mengemasi koper dan pulang."

Ini adalah penilaian yang sangat kritis, dan tampaknya tidak berubah meskipun Alexander-Arnold telah pindah ke Real Madrid dan tampil impresif di La Liga musim ini. Dari 34 penampilannya untuk Inggris, ia hanya tampil sekali di fase grup Piala Dunia 2018 melawan Belgia dan tampil selama 33 menit di Qatar 2022. Terlepas dari semua kualitasnya, ia belum pernah benar-benar mengamankan posisi starter di bawah manajer Inggris mana pun, dan Tuchel tampaknya tidak akan mengubah hal itu.