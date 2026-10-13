AFP
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Thomas Frank muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Alvaro Arbeloa di Fulham
Frank muncul sebagai target utama
Menurut talkSPORT, Frank kini menjadi kandidat terkuat untuk mengisi kursi pelatih di Craven Cottage jika Arbeloa diberhentikan. Masa depan pelatih asal Spanyol itu berada di ujung tanduk setelah Fulham tertinggal jauh di dasar klasemen, tanpa kemenangan dalam enam laga pertama mereka musim ini. Meski berhasil meraih hasil imbang yang cukup baik melawan Liverpool dan Manchester United, raihan dua poin itu membuat jajaran petinggi klub sangat khawatir.
- Every Second Media
Gesekan di ruang ganti yang terus meningkat kian memanas
Situasi Arbeloa dilaporkan semakin memburuk setelah kekalahan 2-1 yang memukul mental pada masa injury time saat bertandang ke markas Ipswich Town akhir pekan lalu. Di tengah masalah mereka di lapangan, gesekan internal juga terungkap menyusul laporan perselisihan antara mantan pelatih Real Madrid itu dan sejumlah pemain senior tim utama. Meski begitu, pelatih yang tengah mendapat tekanan tersebut tak tinggal diam menghadapi kritik tajam seusai pertandingan dan menepis anggapan bahwa ia mulai goyah akibat sorotan yang kian intens.
Opsi alternatif masuk daftar pendek direksi
Frank sudah masuk radar Fulham pada musim panas setelah Marco Silva hengkang ke Benfica. Namun, menurut talkSPORT, pelatih asal Denmark yang belum bekerja lagi sejak dipecat Tottenham pada Februari itu akan menuntut gaji besar. Selain mantan pelatih Tottenham tersebut, eks pelatih Ipswich Town Kieran McKenna juga masih masuk daftar pendek kandidat alternatif dewan direksi.
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial menentukan nasib pelatih
Dua pertandingan berikutnya tampaknya akan menentukan nasib Arbeloa, dimulai dengan laga krusial di kandang melawan Hull City yang baru promosi pada Sabtu. Laga tandang berikutnya ke markas Coventry City menjadi ujian lain yang wajib dimenangi jika mereka ingin mengangkat moral tim dan menjauh dari zona degradasi. Jika ia gagal meraih poin maksimal dari kedua pertandingan tersebut, banyak pihak memperkirakan jajaran petinggi klub bakal memecatnya sebelum jeda internasional November.
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