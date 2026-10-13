Thomas Frank muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Alvaro Arbeloa di Fulham

Situasi Arbeloa dilaporkan semakin memburuk setelah kekalahan 2-1 yang memukul mental pada masa injury time saat bertandang ke markas Ipswich Town akhir pekan lalu. Di tengah masalah mereka di lapangan, gesekan internal juga terungkap menyusul laporan perselisihan antara mantan pelatih Real Madrid itu dan sejumlah pemain senior tim utama. Meski begitu, pelatih yang tengah mendapat tekanan tersebut tak tinggal diam menghadapi kritik tajam seusai pertandingan dan menepis anggapan bahwa ia mulai goyah akibat sorotan yang kian intens.