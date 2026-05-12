Thomas Frank akan kembali ke dunia sepak bola sebagai pesaing sesama mantan manajer Tottenham, Ange Postecoglou

Frank dan Postecoglou siap menghidupkan kembali persaingan mereka musim panas ini, namun kali ini pertarungan tersebut akan berlangsung di studio televisi, bukan di pinggir lapangan.

Kedua manajer, yang baru-baru ini pernah menjabat sebagai manajer Tottenham, telah direkrut oleh stasiun televisi saingan untuk Piala Dunia 2026. Frank telah setuju untuk bergabung dengan BBC sebagai salah satu analis utama mereka, sementara Postecoglou telah menandatangani kontrak untuk memberikan pandangan ahli bagi ITV.