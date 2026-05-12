Thomas Frank akan kembali ke dunia sepak bola sebagai pesaing sesama mantan manajer Tottenham, Ange Postecoglou
Frank dan Postecoglou siap menghidupkan kembali persaingan mereka musim panas ini, namun kali ini pertarungan tersebut akan berlangsung di studio televisi, bukan di pinggir lapangan.
Kedua manajer, yang baru-baru ini pernah menjabat sebagai manajer Tottenham, telah direkrut oleh stasiun televisi saingan untuk Piala Dunia 2026. Frank telah setuju untuk bergabung dengan BBC sebagai salah satu analis utama mereka, sementara Postecoglou telah menandatangani kontrak untuk memberikan pandangan ahli bagi ITV.
Kegagalan dalam karier
Bagi Frank, langkah ini menandai penampilan publik pertamanya sejak ia dipecat oleh Spurs pada Februari lalu. Pelatih berusia 52 tahun itu mengalami masa-masa sulit di London Utara, dengan hanya memenangkan 13 dari 38 pertandingan yang dijalani.
Rasio kemenangannya sebesar 34,2% menjadi yang terburuk bagi manajer tetap mana pun dalam sejarah klub, meskipun kegagalan manajer sementara Igor Tudor yang terjadi setelahnya mungkin telah meredam dampak negatif terhadap reputasinya.
Postecoglou juga tetap bersikap rendah hati setelah masa jabatannya yang singkat selama 39 hari di Nottingham Forest berakhir pada Oktober lalu, menyusul kekalahan kandang dari Chelsea.
Susunan pemain bintang telah dikonfirmasi
Perekrutan Frank dan Postecoglou merupakan bagian dari persaingan sengit untuk merekrut talenta terbaik antara dua stasiun penyiaran besar di Inggris. BBC dilaporkan telah memperkuat jajaran analisnya dengan menambahkan mantan striker Arsenal, Olivier Giroud, ke dalam tim analis yang sudah diisi oleh tokoh-tokoh legendaris seperti Wayne Rooney, Alan Shearer, dan Joe Hart.
Masuknya Giroud menambah sentuhan Eropa pada tim yang bertugas meliput turnamen yang diperluas menjadi 48 tim di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
ITV merespons dengan mengamankan jasa Andros Townsend untuk bergabung dengan jajaran komentator andalan mereka. Mantan pemain internasional Inggris ini akan duduk bersama trio mapan Gary Neville, Ian Wright, dan Roy Keane.
Kemewahan New York vs Keberlanjutan Salford
Pendekatan logistik kedua stasiun televisi tersebut sangatlah berbeda. ITV lebih menonjolkan pesona negara tuan rumah dengan mendirikan studio berdinding kaca di Brooklyn yang menawarkan pemandangan cakrawala Manhattan. Pembawa acara Mark Pougatch dan Laura Woods akan bertugas di New York selama turnamen berlangsung, didukung oleh anggaran komersial yang jauh lebih besar.
Sebaliknya, BBC memilih strategi yang lebih konservatif dan ramah lingkungan. Tim penyiar utama mereka, termasuk Mark Chapman, Gabby Logan, dan Kelly Cates, akan tetap berada di studio Salford hingga babak perempat final.