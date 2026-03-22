Goal.com
Live
Thiago Pitarch NXGNGOAL

Diterjemahkan oleh

Thiago Pitarch: Mengapa Bintang Akademi Real Madrid Ini Berpotensi Menjadi Gelandang Bertahan Masa Depan Mereka

Ketika Alvaro Arbeloa mengambil alih Real Madrid setelah pemecatan Xabi Alonso, ia menegaskan bahwa para pemain muda akan memainkan peran penting dalam masa kepelatihannya. Memang, ia memiliki banyak pemain berbakat kelas dunia yang mahal untuk dipilih, tetapi Arbeloa, yang pernah melatih di akademi, meyakini bahwa banyak pemain remaja yang mampu memberikan kontribusi signifikan di tim utama.

Dan sejauh ini, ia telah menepati janjinya. Arbeloa telah memberikan kesempatan debut kepada banyak pemain, dan tidak ragu untuk memainkan para pemain akademi tidak hanya sebagai cadangan, tetapi juga dalam peran utama. Hal ini terlihat pada Thiago Pitarch yang masih muda. Pemain berusia 18 tahun ini memang diuntungkan oleh krisis cedera di lini tengah Los Blancos, namun ia tetap berhasil mengukuhkan posisinya di tengah lapangan. Ia telah menggeser sejumlah talenta top dari skuad, dan pekan lalu menjadi pemain termuda Madrid yang tampil sebagai starter dua kali di babak gugur Liga Champions.

Namun, siapakah Pitarch? Dan apakah ia memiliki peluang untuk menetap di tim utama? GOAL mengulas lebih dalam tentang gelandang yang berpotensi berjuang keras untuk mencapai puncak kariernya...

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Di sinilah semuanya bermula

    Pitarch lahir di Fuenlabrada, sebuah pinggiran kota Madrid, dari ayah berkebangsaan Maroko dan ibu berkebangsaan Spanyol. Sepak bola selalu ada di sekitarnya, dan Pitarch sudah sangat mahir sejak usia sangat muda.

    Secara teknis, ia berasal dari sisi kota yang salah. Ada banyak klub papan atas di sekitar Madrid, dan Pitarch memulai kariernya di klub yang paling dibenci oleh para penggemar Los Blancos - ia memulai masa mudanya di Atletico Madrid. 

    Namun, ia meninggalkan rival sekota itu tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-11, dan berpindah-pindah klub untuk sementara waktu. Ia menghabiskan empat tahun bersama Getafe, dan satu tahun lagi bersama Leganes. Akhirnya, pada 2023, ia berhasil masuk ke akademi Madrid, saat itu sebagai remaja berusia 16 tahun yang menjanjikan yang telah berjuang keras di ibu kota.

    Namun, kelompok usianya ternyata kurang memiliki talenta yang menonjol. Madrid biasanya tidak membiarkan pemain muda masuk ke tim utama, namun Pitarch adalah pilihan terbaik dari kelompok yang cukup beragam. Untuk beberapa waktu, sepertinya ia hanyalah salah satu pemain akademi yang pasti akan dipinjamkan, yang mungkin akan menetap di klub La Liga papan tengah.  

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Kesempatan emas

    Namun kenyataannya tidak demikian. Xabi Alonso, yang senang melibatkan para pemain muda dalam sesi latihan, pertama kali memperhatikan Pitarch pada musim panas 2025. Beberapa minggu setelah Piala Dunia Antarklub terasa aneh bagi Los Blancos, yang memang memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang jauh lebih rumit yang diterapkan oleh pelatih kepala yang tak lama kemudian dipecat. 

    Namun, Pitarch mendapat menit bermain di pramusim dan secara konsisten masuk dalam skuad pertandingan untuk membuka musim—meski ia memang memiliki sedikit peluang untuk turun ke lapangan. Namun, sepanjang waktu itu, ia bermain di level tinggi. Spanyol memanggilnya ke tim U-20 mereka untuk Piala Dunia U-20, dan ia menjadi pemain reguler dalam perjalanan mereka hingga perempat final, di mana mereka kalah tipis dari Kolombia. 

    Kesempatan besarnya, anehnya, datang dalam pertandingan ketat di Liga Champions. Madrid sedang mempertahankan keunggulan melawan Benfica dalam laga play-off babak gugur, dan Arbeloa memasukkan pemain berusia 18 tahun itu untuk membantu mengamankan kemenangan. Ia hampir tidak menyentuh bola dalam 10 menit yang penuh kerja keras, namun ia tampil solid, dan Madrid berhasil menang 1-0 untuk memastikan lolos.

    "Saya tidak bisa menggambarkan apa yang saya rasakan tadi malam. Saya telah mewujudkan mimpi terbesar saya. Anak kecil yang tidur setiap malam, selalu bermimpi bermain untuk tim terbaik di dunia," tulisnya di Instagram setelah pertandingan. "Untuk melakukan debut saya bersama Real Madrid, dan itu terjadi di Liga Champions, serta melihat orang tua saya terharu dan bersemangat di tribun, sungguh luar biasa. Dan untuk itu terjadi di stadion yang dipenuhi sejarah besar klub, itu sesuatu yang sangat istimewa."

    Sepekan kemudian, ia tampil selama 10 menit, di mana ia berhasil menyelesaikan semua operannya kecuali satu, serta bekerja keras untuk mengamankan kemenangan kandang 2-1 di Bernabeu. 

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Bagaimana kabarnya?

    Arbeloa memuji penampilan ini — meski hal itu mengejutkan bagi sebagian orang.

    "Saya mengerti orang-orang terkejut melihatnya melakukan debutnya dalam pertandingan Liga Champions, tapi dia bermain karena saya sepenuhnya percaya padanya untuk melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Thiago akan terus mendapatkan kesempatan bersama tim utama. Senang rasanya memiliki pemain seperti dia," kata Arbeloa.

    Sejak saat itu, pemain lain datang dan pergi dari skuad Madrid - namun Pitarch tetap bertahan. Dengan absennya Jude Bellingham dan Dani Ceballos yang juga kesulitan menjaga kebugaran, Madrid beralih ke Pitarch untuk memberikan kombinasi kerja keras dan kualitas dalam mengolah bola di lini tengah. Dia telah tampil sebagai starter dalam lima pertandingan berturut-turut, dan dengan cepat menjadi salah satu nama pertama di daftar susunan pemain Arbeloa. Bahkan, dia telah menggeser Eduardo Camavinga yang jauh lebih berpengalaman dari starting XI. 

    Pertandingan terbaiknya, tak diragukan lagi, terjadi saat melawan Man City, di mana ia mendominasi lini tengah dalam dua leg saat Madrid menang telak di babak 16 besar Liga Champions. 

    "Itu adalah pertandingan yang selalu saya pilih untuk dimainkan di FIFA," canda Pitarch di zona campuran setelah pertandingan.

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Kelebihan utama

    Pitarch memulai kariernya sebagai gelandang bertahan, dan mudah untuk memahami alasannya saat Anda melihat ketenangannya saat menguasai bola. Sangat jarang ada remaja yang mampu menerima dan mengedarkan bola dengan begitu efisien dalam situasi bertekanan tinggi seperti itu. Hal itu terlihat jelas saat melawan City pada leg pertama, di mana ia memimpin kedua tim dengan menyelesaikan 94% operannya — sekaligus mencatatkan tingkat keberhasilan 100% dalam umpan-umpan panjang. 

    Namun, ia juga mampu bergerak lincah di lapangan. Thiago bukanlah atlet elit, tetapi ia tentu saja mampu berakselerasi, dan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan sundulan - bahkan saat menghadapi lawan yang bertubuh lebih besar. Ia beberapa kali berduel dengan Erling Haaland di udara, dan satu tekel gesit terhadap Jeremy Doku, yang tampaknya telah mengelabui dirinya, sangat menonjol. Pemain muda ini juga melakukan tugasnya dengan baik dalam menutupi ruang di belakang bek kanan Trent Alexander-Arnold saat sang pemain bergerak ke depan.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Seperti halnya pemain muda pada umumnya, hal yang paling jelas adalah ia perlu menambah massa otot. Pitarch hanya memiliki tinggi 175 cm, dan sudah beberapa kali kehilangan bola saat ia gagal mengopernya dengan cukup cepat. Hal itu mungkin tidak terlalu menjadi masalah di La Liga yang cenderung menghindari risiko, tetapi ia bisa menghadapi beberapa kendala saat berhadapan dengan tim-tim yang lebih mengandalkan kekuatan fisik di Liga Champions — terutama Bayern Munich, yang akan menjadi lawan Madrid berikutnya. 

    Dia juga perlu meningkatkan posisinya. Memang energi dan kerja keras itu penting, tapi Pitarch mungkin kadang-kadang terlalu bersemangat. Akan ada saat-saat di mana Los Blancos perlu bertahan, atau sedikit lebih terstruktur dalam membangun serangan. Dalam permainan yang semakin mengutamakan duel satu lawan satu, Pitarch harus mampu mempertahankan posisinya. 

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Selanjutnya... Martin Zubimendi?

    Banyak hal yang bisa berubah di sini. Sejujurnya, Pitarch adalah pemain yang begitu serba bisa sehingga tidak ada batasan yang bisa diterapkan padanya. Tergantung pada sistem yang digunakan, ia bisa bermain di posisi mana pun di lini tengah. Namun, jika kelebihannya terus dimanfaatkan, Madrid mungkin akan memiliki gelandang bertahan tipe Martin Zubimendi. Keduanya sama-sama gemar melakukan tekel, rapi dalam mengolah bola, dan tampil lebih dominan daripada ukuran tubuh mereka yang sebenarnya.

    Ada ambisi serupa dalam umpan-umpan mereka juga. Meskipun keduanya bukan registas sekelas Toni Kroos atau Xabi Alonso, keduanya tidak kesulitan mengedarkan bola dan mengatur serangan dari area yang lebih dalam. Tentu saja, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, semua elemen tampaknya sudah ada. 

    Penonton yang jeli mungkin juga menyadari bahwa Madrid membutuhkan gelandang tengah sekelas Zubimendi. Alonso secara langsung meminta pemain Spanyol itu musim panas lalu, namun ia justru pindah dari Real Sociedad ke Arsenal. Dan hubungan Madrid dengan Rodri menunjukkan bahwa mereka masih memburu profil serupa. Pitarch tidak akan segera menyingkirkan kandidat Ballon d'Or dari tim. Namun, kemampuan yang dibutuhkan sudah pasti ada. 

  • Pitarch(C)Getty Images

    Apa selanjutnya?

    Masalah yang mendesak saat ini adalah masa depannya di level internasional. Pitarch memenuhi syarat untuk membela baik Spanyol maupun Maroko, dan telah diincar oleh kedua tim nasional tersebut. Beberapa pemain lain telah mengambil keputusan serupa dalam beberapa tahun terakhir. Brahim Diaz memilih Maroko. Lamine Yamal memilih Spanyol. Menurut pelatih La Roja, Luis de la Fuente, Pitarch ingin membela juara Eropa tersebut.

    Namun, untuk saat ini, fokusnya tetap pada bertahan di tim klub. Beberapa bulan ke depan bisa jadi sangat krusial. Bellingham hampir pulih sepenuhnya, dan dijamin akan menjadi starter di lini tengah. Arbeloa menyukai penggunaan Arda Guler di sisi kiri. Pitarch tampaknya menjadi korban yang paling mungkin dari empat gelandang tersebut. Hal itu akan sangat kejam, mengingat level permainannya. Namun, Madrid memiliki dua kompetisi yang harus diperhatikan, serta persaingan perebutan gelar La Liga yang harus dihadapi. Arbeloa akan membutuhkan kontribusi dari bangku cadangannya, dan meskipun itu berarti peran yang lebih kecil, gelandang bertahan masa depan ini mungkin masih memiliki waktu untuk bersinar. 

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM