Thiago Pitarch: Mengapa Bintang Akademi Real Madrid Ini Berpotensi Menjadi Gelandang Bertahan Masa Depan Mereka

Namun kenyataannya tidak demikian. Xabi Alonso, yang senang melibatkan para pemain muda dalam sesi latihan, pertama kali memperhatikan Pitarch pada musim panas 2025. Beberapa minggu setelah Piala Dunia Antarklub terasa aneh bagi Los Blancos, yang memang memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang jauh lebih rumit yang diterapkan oleh pelatih kepala yang tak lama kemudian dipecat.

Namun, Pitarch mendapat menit bermain di pramusim dan secara konsisten masuk dalam skuad pertandingan untuk membuka musim—meski ia memang memiliki sedikit peluang untuk turun ke lapangan. Namun, sepanjang waktu itu, ia bermain di level tinggi. Spanyol memanggilnya ke tim U-20 mereka untuk Piala Dunia U-20, dan ia menjadi pemain reguler dalam perjalanan mereka hingga perempat final, di mana mereka kalah tipis dari Kolombia.

Kesempatan besarnya, anehnya, datang dalam pertandingan ketat di Liga Champions. Madrid sedang mempertahankan keunggulan melawan Benfica dalam laga play-off babak gugur, dan Arbeloa memasukkan pemain berusia 18 tahun itu untuk membantu mengamankan kemenangan. Ia hampir tidak menyentuh bola dalam 10 menit yang penuh kerja keras, namun ia tampil solid, dan Madrid berhasil menang 1-0 untuk memastikan lolos.

"Saya tidak bisa menggambarkan apa yang saya rasakan tadi malam. Saya telah mewujudkan mimpi terbesar saya. Anak kecil yang tidur setiap malam, selalu bermimpi bermain untuk tim terbaik di dunia," tulisnya di Instagram setelah pertandingan. "Untuk melakukan debut saya bersama Real Madrid, dan itu terjadi di Liga Champions, serta melihat orang tua saya terharu dan bersemangat di tribun, sungguh luar biasa. Dan untuk itu terjadi di stadion yang dipenuhi sejarah besar klub, itu sesuatu yang sangat istimewa."

Sepekan kemudian, ia tampil selama 10 menit, di mana ia berhasil menyelesaikan semua operannya kecuali satu, serta bekerja keras untuk mengamankan kemenangan kandang 2-1 di Bernabeu.