The Last Dance, Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo: bagi CR7, turnamen ini lebih berarti

Dan akhirnya saat itu pun tiba, tarian waltz terakhir, duel jarak jauh terakhir di panggung paling bergengsi. Singkatnya: di Amerika, ini akan menjadi The Last Dance bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.





Sudah dua puluh tahun berlalu sejak pemain Argentina dan Portugal itu memulai debutnya di Piala Dunia dan sejak saat itu dunia telah berubah. Di Berlin, Italia menghadiahkan diri mereka salah satu malam paling luar biasa dalam sejarahnya dengan mengalahkan Prancis melalui adu penalti, namun kini Azzurri bahkan tidak lolos ke ajang Piala Dunia selama tiga edisi terakhir. Cukup melihat ke dalam negeri kita sendiri untuk memahami bahwa kita hampir berbicara tentang era yang berbeda, di tengah-tengahnya ada era yang ditulis oleh La Pulga dan CR7.





Persaingan mereka adalah rivalitas sepak bola terbesar yang pernah ada, salah satu yang terbesar dalam dunia olahraga secara umum. Bersih dan jujur, antara dua juara yang selalu menunjukkan rasa hormat penuh satu sama lain dan saling berhadapan dengan membiarkan gol, permainan, dan gelar berbicara, menjalani sepak bola dengan dua filosofi yang bertolak belakang. Bakat yang sangat jelas di kaki Leo, kerja keras Cristiano yang hampir "obsesif" yang memungkinkannya memadukan kualitas dengan fisik yang tampak lebih seperti mesin sempurna daripada tubuh manusia.