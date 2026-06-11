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The Last Dance, Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo: bagi CR7, turnamen ini lebih berarti

World Cup
C. Ronaldo
L. Messi
Argentina
Portugal

Satu berusaha meraih gelar juara dunia keduanya, yang lain berusaha mengejar rival abadinya: Messi dan Ronaldo, pertarungan terakhir di Piala Dunia.

Dan akhirnya saat itu pun tiba, tarian waltz terakhir, duel jarak jauh terakhir di panggung paling bergengsi. Singkatnya: di Amerika, ini akan menjadi The Last Dance bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.


Sudah dua puluh tahun berlalu sejak pemain Argentina dan Portugal itu memulai debutnya di Piala Dunia dan sejak saat itu dunia telah berubah. Di Berlin, Italia menghadiahkan diri mereka salah satu malam paling luar biasa dalam sejarahnya dengan mengalahkan Prancis melalui adu penalti, namun kini Azzurri bahkan tidak lolos ke ajang Piala Dunia selama tiga edisi terakhir. Cukup melihat ke dalam negeri kita sendiri untuk memahami bahwa kita hampir berbicara tentang era yang berbeda, di tengah-tengahnya ada era yang ditulis oleh La Pulga dan CR7.


Persaingan mereka adalah rivalitas sepak bola terbesar yang pernah ada, salah satu yang terbesar dalam dunia olahraga secara umum. Bersih dan jujur, antara dua juara yang selalu menunjukkan rasa hormat penuh satu sama lain dan saling berhadapan dengan membiarkan gol, permainan, dan gelar berbicara, menjalani sepak bola dengan dua filosofi yang bertolak belakang. Bakat yang sangat jelas di kaki Leo, kerja keras Cristiano yang hampir "obsesif" yang memungkinkannya memadukan kualitas dengan fisik yang tampak lebih seperti mesin sempurna daripada tubuh manusia.

  • THE LAST DANCE

    Namun waktu terus berlalu dan kini garis finis semakin dekat: Messi akan genap berusia 39 tahun di tengah-tengah Piala Dunia, sementara Ronaldo telah merayakan ulang tahun ke-41. Melihat keduanya kembali tampil di panggung dunia hanyalah angan-angan belaka, dan bagi keduanya, edisi Piala Dunia kali ini yang digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko berisiko menjadi yang terakhir. Namun, tidak semua orang mau menerima skenario ini, dan ada yang hampir memohon agar keduanya terus berlanjut.


    Terutama Messi, yang meskipun kadang-kadang mengirim pesan yang misterius, telah memilih untuk bermain di Piala Dunia keenamnya. Menurut Roberto Carlos, bahkan ada ruang untuk yang ketujuh: "Dia bisa saja dengan mudah bermain lagi, dia begitu menjaga dirinya sendiri sehingga pada akhirnya dia mungkin bisa bermain lagi," katanya kepada Olé.

    Namun secara realistis, ini akan menjadi putaran terakhir bagi La Pulga maupun Cristiano Ronaldo. Meskipun fisiknya hampir membuat kita melupakan usia yang tertera di KTP, membayangkan melihatnya masih bermain di lapangan pada Piala Dunia saat berusia 45 tahun adalah hal yang mustahil.


    Edisi 2026 akan menandai akhir sebuah era, tetapi bagaimana kedua pemain ini akan menghadapi ajang bersejarah terakhir ini?

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  • BERUSAHA MENDAPATKAN GOL KEDUA

    Bagi Messi, tujuannya jelas: meraih gelar Piala Dunia kedua yang bahkan tak pernah diraih oleh Diego Armando Maradona. Perbandingan dengan El Pibe kini sudah menjadi bagian dari masa lalu; belum cukupkah delapan gelar Ballon d'Or milik La Pulga dan 117 gol dalam 199 penampilan bersama Albiceleste? Kemenangan di Qatar 2022 pun berhasil mengisi kekosongan di lemari trofi tersebut. Merebut gelar juara lagi dan menegaskan statusnya sebagai juara bersama Argentina akan menorehkan halaman baru dalam sejarah, dan ia akan melakukannya sebagai tokoh utama.


    Karena hingga hari ini, Messi tetap menjadi penentu ambisi tim asuhan Lionel Scaloni, yang bisa mengubah susunan pemain dan memilih penyerang dengan karakteristik berbeda (seperti Julian Alvarez dan Lautaro Martinez, dua cara berbeda dalam memainkan peran striker) namun tak pernah melepaskan kaptennya.


    Dia mencetak gol dan menciptakan peluang, mengatur tempo, dan berkreasi: usia terus bertambah, tetapi dia tetap ada, menentukan dan tak tergantikan. Dan dia datang dalam kondisi prima, karena paruh pertama musim di MLS bersama Inter Miami pun membuatnya bersinar dengan 12 gol dalam 14 penampilan: sebuah konfirmasi setelah 43 gol dalam 49 penampilan secara keseluruhan pada 2025. Messi ada di sana, kalimat yang hampir klise namun abadi.

  • TEKANAN TERHADAP CR7 MENJADI ANCAMAN BAGI PORTUGAL

    Dan jika berbicara soal gol, Cristiano Ronaldo pun tak kalah hebat, yang menutup musim bersama Al Nassr dengan 30 gol dari total 36 penampilan serta gelar juara Saudi Pro League. Namun bagi CR7, Piala Dunia kali ini memiliki arti yang lebih besar: ada tekanan yang selalu menghantui sang pengejar, beban yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.


    Pemegang lima kali Ballon d'Or ini tidak hanya terus mengejar 1.000 gol dalam kariernya (sekarang sudah 973), yang kini semakin dekat, tetapi juga berusaha menutup setidaknya sebagian kesenjangan dengan rival abadinya. Kemenangan di Piala Dunia adalah hal yang masih kurang baginya untuk meraih segalanya dan mengukuhkan dirinya secara definitif di puncak sepak bola, namun di usia 41 tahun, ada hal lain yang juga kurang: ia belum pernah mencetak gol di babak gugur Piala Dunia, sebuah noda yang selalu disorot di negaranya dan yang ingin ia hapus.


    Dan di edisi ini, ambisi untuk mewujudkan mimpi gelar juara dunia didukung seperti belum pernah terjadi sebelumnya oleh skuadpendukung yang lengkap, dalam, dan berkualitas tinggi; cukup lihat lini tengah dengan dua juara Eropa bersama Paris Saint-Germain, Joao Neves dan Vitinha, atau Bruno Fernandes yang menjadi pemimpin teknis dan karismatik. Paradoksnya, risikonya adalah tim ini bisa bergerak lebih cepat daripada bintang utamanya, yang telah dikonfirmasi oleh Roberto Martinez sebagai poros utama proyek ini. Itulah mengapa pengelolaan Ronaldo akan menjadi kunci bagi ambisi Portugal; sang bintang mungkin cukup menjadi penentu di 20 meter terakhir sambil membiarkan rekan-rekannya menangani pekerjaan "kotor", namun di saat yang sama, dia harus menjadi penangkal petir dan mencegah agar semua tekanan serta beban ekspektasi tidak menimpa pemain lain. Pada dasarnya, itulah beban/kehormatan yang harus dipikul oleh para pemain besar.

  • KAPAN MESSI DAN RONALDO BISA BERSAING

    Namun, kapan Messi dan Ronaldo bisa bertemu di Piala Dunia kali ini? Ada kemungkinan nyata bahwa pertarungan langsung mereka tidak akan terjadi di final—seperti adegan dalam film—melainkan jauh lebih awal.


    Semuanya bergantung pada perjalanan Albiceleste dan Seleçao Lusitana, yang memiliki ambisi nyata untuk memenangkan grup masing-masing: Argentina berada di Grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania, sedangkan Portugal berada di Grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.


    Jika kedua tim nasional, sesuai prediksi, finis di posisi pertama, maka berdasarkan undian mereka bisa bertemu di perempat final. Messi dan Ronaldo pada saat itu benar-benar akan berhadapan untuk terakhir kalinya di Piala Dunia: The Last Dance, tepatnya.

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