Napoli sedang aktif mengejar transfer musim panas untuk striker Arsenal Jesus, tetapi klub Serie A itu lebih dulu harus menuntaskan teka-teki rumit di bursa transfer, menurut TuttoMercatoweb. Raksasa Italia itu telah mengidentifikasi pemain berusia 29 tahun tersebut sebagai tambahan ideal untuk lini serang mereka. Untuk menuntaskan kedatangan pemain internasional Brasil itu, klub terpaksa menjalankan strategi 'Tetris transfer' guna menyeimbangkan skuad mereka yang sangat padat.

Para petinggi klub tahu bahwa membuka ruang adalah hal yang mutlak diperlukan. Dengan pelatih Massimiliano Allegri ingin membentuk ulang opsi taktisnya secara radikal menjelang kampanye baru, Jesus kini jelas muncul sebagai target utama Napoli.