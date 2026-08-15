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Tetris transfer! Teka-teki rumit yang harus dipecahkan Napoli untuk merekrut bintang Arsenal Gabriel Jesus
Napoli mengincar kepindahan Gabriel Jesus
Napoli sedang aktif mengejar transfer musim panas untuk striker Arsenal Jesus, tetapi klub Serie A itu lebih dulu harus menuntaskan teka-teki rumit di bursa transfer, menurut TuttoMercatoweb. Raksasa Italia itu telah mengidentifikasi pemain berusia 29 tahun tersebut sebagai tambahan ideal untuk lini serang mereka. Untuk menuntaskan kedatangan pemain internasional Brasil itu, klub terpaksa menjalankan strategi 'Tetris transfer' guna menyeimbangkan skuad mereka yang sangat padat.
Para petinggi klub tahu bahwa membuka ruang adalah hal yang mutlak diperlukan. Dengan pelatih Massimiliano Allegri ingin membentuk ulang opsi taktisnya secara radikal menjelang kampanye baru, Jesus kini jelas muncul sebagai target utama Napoli.
- (C)Getty Images
Domino Lukaku jatuh
Bagian paling krusial dari teka-teki transfer Napoli yang rumit adalah kepergian yang diperlukan dari striker yang tidak lagi diprioritaskan, Lukaku. Penyerang Belgia itu kini telah menuntaskan kepindahan permanen ke raksasa Turki Fenerbahce dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai €6 juta (£5,1 juta). Kepergian Lukaku telah secara signifikan membebaskan ruang penting dalam struktur gaji Napoli, sehingga klub bisa secara realistis membidik Jesus tanpa melanggar regulasi keuangan. Kepergian penyerang lain, termasuk potensi hengkangnya Lorenzo Lucca, juga bisa membantu membiayai transfer bernilai besar itu.
Agen Jesus, Giovanni Branchini, baru-baru ini terlihat di kamp latihan pramusim Napoli di Castel di Sangro. Meski Branchini dengan tegas bersikeras bahwa ia hanya mengunjungi Allegri, kehadirannya yang mendadak tak terelakkan membuat rumor transfer langsung memanas.
Arsenal terbuka untuk penjualan senilai €20 juta
Arsenal dikabarkan sepenuhnya terbuka untuk melepas penyerang berusia 29 tahun itu pada musim panas ini ketimbang kehilangannya secara gratis tahun depan. Arsenal disebut menginginkan biaya transfer yang wajar, sekitar €20 juta (£17 juta), untuk mantan bintang Manchester City tersebut.
Jesus memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya di Emirates Stadium dan saat ini termasuk di antara pemain dengan bayaran tertinggi di klub London Utara itu. Arsenal ingin memangkas beban gaji mereka saat Mikel Arteta berupaya memperkuat skuadnya di area lain. Setelah mengalami berbagai kemunduran cedera yang membuat frustrasi sepanjang tahun lalu, pemain Brasil itu turun dalam urutan pilihan lini serang Arteta. Kini ia berada jelas di belakang Kai Havertz dan Viktor Gyokeres.
- Getty Images Sport
Awal baru di Serie A?
Sementara Arsenal dengan sabar menunggu pendekatan resmi, Napoli kini berada dalam posisi yang sangat kuat untuk mempercepat upaya mereka menyusul kepindahan Lukaku ke Turki. Raksasa Serie A itu memiliki dana yang dibutuhkan dan siap digunakan.
TuttoMercatoweb juga menyebut bahwa Jesus sepenuhnya terbuka terhadap prospek menarik untuk pindah ke Naples. Sang penyerang bahkan dilaporkan bersedia menurunkan gajinya yang mencapai £265.000 per pekan demi memastikan transfer itu berjalan mulus.
Jika kesepakatan bisa segera dicapai antara kedua klub, Jesus akan segera terbang ke Italia untuk menjalani tes medis. Setelah itu, ia akan membentuk duet penyerang yang benar-benar baru bersama Rasmus Hojlund di bawah arahan ahli Allegri.
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