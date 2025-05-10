Terungkap! Ternyata Lionel Messi FRUSTRASI Di Inter Miami, Ada Apa?

AFPYosua AryaTerungkap! Ternyata Lionel Messi FRUSTRASI Di Inter Miami, Ada Apa?Major League SoccerMinnesota United vs Inter Miami CFMinnesota UnitedInter Miami CFJ. MascheranoL. MessiThe Herons berada di peringkat keempat di Wilayah Timur dengan 21 poin, dan kini bersiap untuk pertandingan melawan Minnesota United.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniInter Miami berada di posisi keempat di Wilayah TimurLuis Suarez tidak akan bermainMessi mengantongi empat gol dalam tujuh pertandingan musim MLS ini