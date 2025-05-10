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Yosua Arya

Terungkap! Ternyata Lionel Messi FRUSTRASI Di Inter Miami, Ada Apa?

Major League SoccerMinnesota United vs Inter Miami CFMinnesota UnitedInter Miami CFJ. MascheranoL. Messi

The Herons berada di peringkat keempat di Wilayah Timur dengan 21 poin, dan kini bersiap untuk pertandingan melawan Minnesota United.

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  • Inter Miami berada di posisi keempat di Wilayah Timur

  • Luis Suarez tidak akan bermain
  • Messi mengantongi empat gol dalam tujuh pertandingan musim MLS ini

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