Les Parisiens akan dengan bangga menampilkan dua bintang di atas lambang klub mereka di semua kompetisi selama musim 2026-27. Raksasa Prancis itu membuat pilihan yang disengaja untuk menghormati keberhasilan beruntun mereka menjuarai Liga Champions.

Para penggemar yang jeli dengan cepat menyadari detail tambahan itu saat laga-laga pramusim melawan Majorca dan Manchester United. Seragam terbaru itu juga tampil menonjol dalam kemenangan Trophee des Champions atas Lens.

Tim asuhan Enrique terus mengenakan bintang-bintang itu dalam laga-laga pembuka Ligue 1 melawan Rennes, Lille, dan Monaco. Langkah itu menandai perubahan signifikan dari pendekatan mereka sebelumnya terhadap peringatan pencapaian di Eropa.