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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Terungkap: Mengapa PSG memakai dua bintang pada lambang mereka di Ligue 1 musim ini

Paris Saint-Germain
Champions League
Ligue 1

Paris Saint-Germain secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka akan memakai dua bintang di atas lambang klub mereka di semua kompetisi musim ini untuk merayakan gelar Liga Champions yang diraih secara beruntun. Keputusan ini menandai perubahan dari sikap mereka sebelumnya dan menyoroti kesuksesan bersejarah mereka di Eropa di bawah Luis Enrique.

  • PSG konfirmasi dua bintang

    Les Parisiens akan dengan bangga menampilkan dua bintang di atas lambang klub mereka di semua kompetisi selama musim 2026-27. Raksasa Prancis itu membuat pilihan yang disengaja untuk menghormati keberhasilan beruntun mereka menjuarai Liga Champions.

    Para penggemar yang jeli dengan cepat menyadari detail tambahan itu saat laga-laga pramusim melawan Majorca dan Manchester United. Seragam terbaru itu juga tampil menonjol dalam kemenangan Trophee des Champions atas Lens.

    Tim asuhan Enrique terus mengenakan bintang-bintang itu dalam laga-laga pembuka Ligue 1 melawan Rennes, Lille, dan Monaco. Langkah itu menandai perubahan signifikan dari pendekatan mereka sebelumnya terhadap peringatan pencapaian di Eropa.

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    Merayakan tonggak bersejarah di Eropa

    Klub tersebut baru-baru ini mengonfirmasi rencana seragam mereka kepada media lokal ICI Paris Ile-de-France. Mereka menjelaskan bahwa skuad akan mengenakan dua bintang itu di setiap turnamen domestik dan kontinental, termasuk Coupe de France.

    Petinggi klub menjelaskan keputusan itu secara khusus diambil untuk menyoroti dominasi Eropa terbaru mereka. Seorang perwakilan PSG mengatakan kepada radio lokal bahwa bintang-bintang itu dengan bangga dimaksudkan untuk "merayakan Back 2 Back".

    Namun, jajaran petinggi Paris menegaskan bahwa ini tidak berarti perubahan permanen pada logo resmi. Bintang-bintang itu hanya menjadi perayaan musiman atas gelar beruntun monumental mereka.

  • Beralih dari pendekatan satu bintang

    Sikap saat ini sangat berbeda dari kebijakan seragam asli mereka. Setelah membantai Inter Milan 5-0 di final Liga Champions 2025 di Munich, PSG mengadopsi strategi yang jauh lebih konservatif.

    Penambahan satu bintang pada awalnya memecah basis penggemar fanatik klub. Sebagian suporter menyambut ide itu, sementara yang lain merasa itu hanya meniru klub tertentu dari Prancis selatan yang masih hidup di masa lalu.

    Sebagai kompromi, PSG membatasi satu bintang itu hanya untuk malam-malam kompetisi Eropa, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super UEFA. Mereka dengan sengaja menghindari mengenakan lencana itu dalam ajang domestik sepanjang musim 2025-26.

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    Mengincar trigelar beruntun bersejarah di Eropa

    Karena perubahan itu tidak bersifat permanen, PSG akan menghapus bintang-bintang tersebut pada musim depan jika gagal mempertahankan mahkota Eropa mereka. Namun, mengamankan "tiga gelar beruntun" yang bersejarah secara logis akan menghadirkan bintang ketiga di jersey mereka.

    Setelah kemenangan adu penalti yang mendebarkan atas Arsenal di Budapest pada Mei lalu, skuad itu tetap fokus untuk memperpanjang dominasi mereka di level kontinental. Gelar Liga Champions ketiga secara beruntun akan semakin mengukuhkan warisan modern mereka.

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