Eze membantu Arsenal menjuarai Liga Primer dan mencapai final Liga Champions pada musim pertamanya di Stadion Emirates. Meski timnya meraih dua pencapaian itu, penampilan individunya dalam beberapa bulan terakhir belum memenuhi harapan.

Wright menjelaskan bahwa posisi Eze di lapangan mungkin turut menyebabkan kesulitan yang masih dialami sang pengatur serangan. Mantan bintang Palace itu tampil paling baik saat bermain di tengah, tetapi Arteta lebih sering menempatkannya di sisi lapangan.

"Eze adalah pemain yang mengandalkan pergerakan. Ia suka bergerak ke tengah, tetapi akan sangat sulit baginya untuk mendapat tempat di tim pada posisi-posisi itu," jelas Wright. "Sepertinya ia akan bermain di sisi kiri, tetapi ia membutuhkan pemain lain di sekitarnya.

"Ia ingin bermain lebih ke tengah dan terlihat terisolasi di sisi kiri. Posisi itu tidak memaksimalkan kemampuan utamanya. Namun, kalau saya jadi dia, saya akan tetap mencoba. Sepertinya ia tidak akan menjadi salah satu pemain utama, begitu pula [Viktor] Gyokeres dan [Noni] Madueke, jadi setidaknya ia harus benar-benar berusaha."