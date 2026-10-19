AFP
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‘Terpukul’: Ian Wright beri peringatan yang mengkhawatirkan kepada bintang Arsenal Eberechi Eze setelah ditarik keluar tanpa kompromi oleh Mikel Arteta
Ditarik keluar di City Ground
Eze mengalami sore yang mengecewakan setelah ditarik keluar saat jeda dalam kemenangan tandang Arsenal atas Forest. Gelandang itu menjalani laga pertamanya sebagai starter di Liga Primer musim ini di City Ground.
Namun, pelatih Arteta memilih mengganti pemain yang didatangkan seharga £60 juta itu saat turun minum. Penggantinya, Noni Madueke, memberikan dampak dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-80 untuk memastikan Arsenal meraih tiga poin.
Legenda Arsenal, Wright, meyakini pergantian sedini itu akan sangat memukul mantan pengatur serangan Crystal Palace tersebut. Wright khawatir pemain timnas Inggris itu kini akan kesulitan mendapatkan tempat secara konsisten dalam susunan pemain inti Arteta hingga akhir musim.
- Getty Images Sport
Wright sampaikan penilaian pedas
Berbicara di Sky Sports, Wright memberikan penilaian terus terang soal Eze yang ditarik keluar lebih awal dan posisinya saat ini dalam skuad. Mantan penyerang Arsenal itu mengaku sudah menduga sang gelandang akan diganti, meski tidak secepat saat jeda babak.
“Situasinya sangat sulit baginya saat ini,” kata Wright. “Melihat babak pertama, kami mulai menduga dia akan diganti. Namun, saya tidak menyangka itu akan terjadi saat turun minum. Dia pasti sangat terpukul.”
Kesulitan menjalani peran baru
Eze membantu Arsenal menjuarai Liga Primer dan mencapai final Liga Champions pada musim pertamanya di Stadion Emirates. Meski timnya meraih dua pencapaian itu, penampilan individunya dalam beberapa bulan terakhir belum memenuhi harapan.
Wright menjelaskan bahwa posisi Eze di lapangan mungkin turut menyebabkan kesulitan yang masih dialami sang pengatur serangan. Mantan bintang Palace itu tampil paling baik saat bermain di tengah, tetapi Arteta lebih sering menempatkannya di sisi lapangan.
"Eze adalah pemain yang mengandalkan pergerakan. Ia suka bergerak ke tengah, tetapi akan sangat sulit baginya untuk mendapat tempat di tim pada posisi-posisi itu," jelas Wright. "Sepertinya ia akan bermain di sisi kiri, tetapi ia membutuhkan pemain lain di sekitarnya.
"Ia ingin bermain lebih ke tengah dan terlihat terisolasi di sisi kiri. Posisi itu tidak memaksimalkan kemampuan utamanya. Namun, kalau saya jadi dia, saya akan tetap mencoba. Sepertinya ia tidak akan menjadi salah satu pemain utama, begitu pula [Viktor] Gyokeres dan [Noni] Madueke, jadi setidaknya ia harus benar-benar berusaha."
- Getty Images Sport
Laga-laga penting sudah di depan mata
Arsenal kini harus mengalihkan perhatian ke Eropa untuk bersiap menghadapi laga besar. Arsenal menjamu raksasa Jerman Bayern Munich dalam pertandingan krusial Liga Champions pada Rabu malam.
Sementara itu, Forest akan berusaha bangkit dari kekalahan di kandang saat kembali bermain pada akhir pekan ini. Forest kembali berlaga di kompetisi domestik pada Jumat malam dengan bertandang menghadapi Ipswich Town.
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