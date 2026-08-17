Berbicara kepada situs resmi klub barunya, pemain berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa tradisi juara Inter dan koleksi trofi bergengsi mereka menjadi faktor penentu di balik keputusannya meninggalkan Premier League. Ia berkata: "Saya jelas tertarik oleh sejarahnya. Anda hanya perlu melihat ke belakang kami, semua trofi itu. Ini benar-benar klub yang sangat besar. Ini langkah besar bagi saya dan keluarga saya. Saya sangat senang berada di sini dan saya siap untuk memulai."

Pemain internasional Inggris itu juga merasa periode peminjamannya sebelumnya di Prancis dan Italia sangat membantu kedewasaannya: "Itu sangat membentuk saya. Anda belajar banyak saat bermain di luar negeri. Saya bisa bilang saya menjadi seorang pria ketika saya berada di luar negeri dan saya bersyukur atas pengalaman-pengalaman itu."