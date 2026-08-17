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'Terpikat oleh sejarah' - Djed Spence jelaskan keputusan tinggalkan Tottenham demi Inter
Warisan trofi memikat bek
Bek sayap serbabisa itu secara resmi menuntaskan kepindahan senilai €35 juta (£30 juta) pada Sabtu untuk memperkuat lini pertahanan juara bertahan Italia. Bek kelahiran London itu kembali ke Semenanjung dua tahun setelah menjalani masa pinjaman selama 16 pertandingan bersama Genoa pada paruh kedua kampanye 2023-24. Selama empat tahun terdaftar sebagai pemain Spurs setelah datang dari Middlesbrough pada 2022, ia juga memperoleh pengalaman berharga di level Eropa dan domestik saat dipinjamkan ke Rennes dan Leeds United.
- Getty Images Sport
Peminjaman ke luar negeri memicu kedewasaan
Berbicara kepada situs resmi klub barunya, pemain berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa tradisi juara Inter dan koleksi trofi bergengsi mereka menjadi faktor penentu di balik keputusannya meninggalkan Premier League. Ia berkata: "Saya jelas tertarik oleh sejarahnya. Anda hanya perlu melihat ke belakang kami, semua trofi itu. Ini benar-benar klub yang sangat besar. Ini langkah besar bagi saya dan keluarga saya. Saya sangat senang berada di sini dan saya siap untuk memulai."
Pemain internasional Inggris itu juga merasa periode peminjamannya sebelumnya di Prancis dan Italia sangat membantu kedewasaannya: "Itu sangat membentuk saya. Anda belajar banyak saat bermain di luar negeri. Saya bisa bilang saya menjadi seorang pria ketika saya berada di luar negeri dan saya bersyukur atas pengalaman-pengalaman itu."
Wajah-wajah lama menyambut pendatang baru
Di ruang ganti Inter, rekrutan baru itu akan bereuni dengan John Stones, rekan setimnya di timnas Inggris pada Piala Dunia terbaru, serta kiper pelapis Josep Martinez, yang bermain bersamanya selama masa peminjamannya di Genoa.
Spence menjadi rekrutan kelima Nerazzurri pada bursa transfer musim panas setelah kedatangan Stones, Manuel Akanji, Aleksandar Stankovic, dan Ivan Provedel. Mengomentari rekan-rekan setim barunya, ia mengungkapkan: "Saya belum berbicara dengan mereka semua, tetapi saya bersama Martinez di Genoa dua tahun lalu dan bersama Stones di Piala Dunia. Keduanya mengirimi saya pesan dalam beberapa hari terakhir. Saya tidak sabar untuk bertemu mereka dan mulai bermain."
- Getty Images Sport
Laga pembuka menguji kesiapan
Setelah kampanye Piala Dunia yang impresif, di mana ia membantu Inggris merebut perunggu dengan 19 tekel, ia diharapkan bisa cepat beradaptasi di bawah Chivu. Ujian kompetitif pertamanya datang Sabtu depan dalam laga pembuka Serie A melawan Monza. Kehadirannya diharapkan segera memberikan stabilitas di sisi kanan saat klub itu berupaya mempertahankan gelar Scudetto mereka.
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