Tentukan kondisi Messi... Scaloni: Saya berharap final ini terjadi... dan Salah bukanlah satu-satunya ancaman

Scaloni menjelaskan bahwa timnya masih perlu berkembang, terutama dalam menekan serangan balik yang menjadi masalah saat melawan Cape Verde.
Ia mengatakan: “Kami tidak hanya ingin menguasai pertandingan, tetapi juga ingin menghindari serangan balik yang merugikan kami. Kami adalah tim yang bertahan dengan bola.”
Ia menambahkan bahwa staf pelatih telah mendiskusikan detail pertandingan melawan Mesir serta target tim dengan para pemain, sambil menegaskan: “Kami tidak bisa melepaskan identitas inti kami.”
Ia juga meminta agar tim-tim diberi waktu istirahat yang lebih lama seiring berjalannya turnamen, sambil mengatakan: “Semakin mendekati babak-babak akhir, kami semakin membutuhkan istirahat yang lebih banyak. Kami bermain di Miami dalam kondisi yang sulit, dan besok kami akan bermain di dalam ruangan tertutup, jadi tidak ada alasan untuk mengeluh.”
Ia juga menyoroti bahwa kelelahan akan memengaruhi kedua tim setelah masing-masing menjalani 120 menit pada pertandingan sebelumnya, sambil menjelaskan bahwa staf pelatih memiliki opsi untuk menurunkan pemain yang lebih segar, serta kemungkinan mengubah taktik permainan selama pertandingan.
Dia menutup dengan memuji Leandro Paredes, seraya berkata: “Dia adalah pemain inti dan siap diturunkan. Ketika dia berada di lapangan, performa tim berubah. Bersama Alexis, tim tampil bagus, tetapi ketika bola melewati Paredes, tim merasa lebih nyaman berkat umpan-umpan langsungnya. Bagi kami, dia tetap menjadi pemain kunci.”
Baca juga: Memecahkan Rekor Sejarah... Spanyol Menjadi Satu-Satunya Negara yang Mencapai Prestasi Tak Tertandingi di Piala Dunia