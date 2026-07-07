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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tentukan kondisi Messi... Scaloni: Saya berharap final ini terjadi... dan Salah bukanlah satu-satunya ancaman

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Spain
L. Scaloni
M. Salah
L. Messi
Argentina
Mesir
AS
Spanyol

Di setiap babak baru, Lionel Scaloni menolak untuk memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya, dan lebih memilih untuk fokus pada langkah berikutnya. Saat berbicara tentang lawan berikutnya dan karakteristik turnamen ini, pelatih Argentina itu membuka kemungkinan skenario yang ia harapkan, namun ia menekankan bahwa jalan menuju sana masih panjang.

Para penari tango bersiap menghadapi pertandingan yang penuh risiko melawan timnas Mesir pada Selasa malam ini di babak 16 besar, setelah lolos dari babak 32 besar dengan susah payah (3-2) karena dikalahkan oleh timnas Cape Verde yang kurang dikenal.

  • Final yang diimpikannya... tapi!

    Scaloni menegaskan kemungkinan menghadapi Spanyol di final. Ia mengungkapkan keinginannya untuk itu, menganggapnya sebagai pertanda positif bagi kedua tim... “Namun, masih ada banyak pertandingan yang harus dilalui,” demikian pernyataannya dalam konferensi pers menjelang laga melawan Mesir, yang dilansir surat kabar Marca pada dini hari Selasa.

    Ia mengatakan: “Saya tidak bisa menentukan seperti apa tim yang harus dimiliki agar dianggap sebagai favorit, tetapi jelas bahwa Spanyol telah menunjukkan peningkatan di setiap dari lima pertandingan mereka. Piala Dunia adalah turnamen yang sulit: perjalanan, cuaca panas, kondisi lapangan, pergerakan bola tidak selalu lancar—ada banyak faktor yang membuat sulit untuk menyebut tim mana pun sebagai favorit yang jelas untuk menang. Ini bukan Piala Dunia biasa. Belum ada tim yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Saya berharap Spanyol bisa mencapai final, tetapi jalan masih panjang; kita semua masih harus banyak belajar.”

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  • Tidak ada yang mendominasi

    Scaloni menegaskan bahwa Piala Dunia kali ini terbukti sulit bagi semua tim, sambil mencatat bahwa bahkan para favorit pun mengalami kesulitan besar.

    Ia berkata: “Beberapa hari yang lalu kita melihat Prancis kesulitan melawan Paraguay, padahal mereka masih termasuk tim terkuat. Kondisinya berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, dan para pemain yang telah menjalani banyak pertandingan musim ini merasa kelelahan, sehingga belum ada tim sepak bola yang tampil secara komprehensif hingga saat ini.”

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  • Peringatan dari Mesir... dan pujian untuk Salah

    Pelatih Argentina itu menekankan betapa sulitnya menghadapi Mesir, sambil menegaskan bahwa Mesir memiliki identitas yang jelas dan para pemain yang luar biasa.

    Ia mengatakan: “Mesir adalah tim yang sangat kuat, yang diperkuat oleh pemain-pemain kelas atas dan pelatih yang telah bekerja bersama tim selama bertahun-tahun, serta memiliki gaya permainan yang jelas. Mereka telah menyulitkan semua lawan mereka, dan akan melakukan hal yang sama terhadap kami.”

    Ia menambahkan: “Salah adalah pemain hebat, dan kami akan senang bisa berhadapan dengannya. Namun, kami tidak menganalisis satu pemain saja, melainkan seluruh tim. Mesir adalah tim yang mengutamakan serangan, dan kami siap menghadapi skenario apa pun.”

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  • Messi sudah siap... dan susunan pemain sudah ditetapkan

    Scaloni menegaskan bahwa Lionel Messi siap untuk bertanding melawan Mesir, sambil menjelaskan bahwa kapten tim nasional tersebut tidak mengalami masalah fisik apa pun meskipun telah bermain selama 120 menit pada pertandingan sebelumnya.

    Ia mengatakan: "Lionel dalam kondisi baik, dan akan bermain. Dia bermain selama 120 menit penuh dan tidak mengeluh kelelahan sama sekali."

    Ia menambahkan: “Susunan pemain inti sudah saya tentukan, tetapi saya belum memberitahukannya kepada para pemain.”

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  • Inti lebih penting daripada taktik

    Scaloni menegaskan bahwa Argentina tidak hanya mengandalkan strategi teknis, melainkan juga karakter dan semangat yang telah menjadi ciri khas tim ini selama bertahun-tahun.

    Ia mengatakan: “Tim nasional ini selalu menjadi lawan yang tangguh. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, ada lebih dari satu cara untuk menang; dengan tekad, semangat, keteguhan, dan jiwa. Tentu saja kami bisa bermain lebih baik, tetapi ketika itu tidak terjadi, kami harus mengandalkan jati diri kami.”

    Dia menambahkan: “Kami telah meninjau kembali pertandingan kami sebelumnya berkali-kali, dan Argentina adalah pihak yang mendominasi. Kami mencoba merebut kembali bola, tetapi terkadang semangat menjadi lebih penting daripada aspek taktis.”

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  • Peningkatan... Kelelahan... dan Paradis

    Scaloni menjelaskan bahwa timnya masih perlu berkembang, terutama dalam menekan serangan balik yang menjadi masalah saat melawan Cape Verde.

    Ia mengatakan: “Kami tidak hanya ingin menguasai pertandingan, tetapi juga ingin menghindari serangan balik yang merugikan kami. Kami adalah tim yang bertahan dengan bola.”

    Ia menambahkan bahwa staf pelatih telah mendiskusikan detail pertandingan melawan Mesir serta target tim dengan para pemain, sambil menegaskan: “Kami tidak bisa melepaskan identitas inti kami.”

    Ia juga meminta agar tim-tim diberi waktu istirahat yang lebih lama seiring berjalannya turnamen, sambil mengatakan: “Semakin mendekati babak-babak akhir, kami semakin membutuhkan istirahat yang lebih banyak. Kami bermain di Miami dalam kondisi yang sulit, dan besok kami akan bermain di dalam ruangan tertutup, jadi tidak ada alasan untuk mengeluh.”

    Ia juga menyoroti bahwa kelelahan akan memengaruhi kedua tim setelah masing-masing menjalani 120 menit pada pertandingan sebelumnya, sambil menjelaskan bahwa staf pelatih memiliki opsi untuk menurunkan pemain yang lebih segar, serta kemungkinan mengubah taktik permainan selama pertandingan.

    Dia menutup dengan memuji Leandro Paredes, seraya berkata: “Dia adalah pemain inti dan siap diturunkan. Ketika dia berada di lapangan, performa tim berubah. Bersama Alexis, tim tampil bagus, tetapi ketika bola melewati Paredes, tim merasa lebih nyaman berkat umpan-umpan langsungnya. Bagi kami, dia tetap menjadi pemain kunci.”

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