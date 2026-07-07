Tentukan kondisi Messi... Scaloni: Saya berharap final ini terjadi... dan Salah bukanlah satu-satunya ancaman

Scaloni menegaskan kemungkinan menghadapi Spanyol di final. Ia mengungkapkan keinginannya untuk itu, menganggapnya sebagai pertanda positif bagi kedua tim... “Namun, masih ada banyak pertandingan yang harus dilalui,” demikian pernyataannya dalam konferensi pers menjelang laga melawan Mesir, yang dilansir surat kabar Marca pada dini hari Selasa.

Ia mengatakan: “Saya tidak bisa menentukan seperti apa tim yang harus dimiliki agar dianggap sebagai favorit, tetapi jelas bahwa Spanyol telah menunjukkan peningkatan di setiap dari lima pertandingan mereka. Piala Dunia adalah turnamen yang sulit: perjalanan, cuaca panas, kondisi lapangan, pergerakan bola tidak selalu lancar—ada banyak faktor yang membuat sulit untuk menyebut tim mana pun sebagai favorit yang jelas untuk menang. Ini bukan Piala Dunia biasa. Belum ada tim yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Saya berharap Spanyol bisa mencapai final, tetapi jalan masih panjang; kita semua masih harus banyak belajar.”

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