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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
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Diterjemahkan oleh

Tantangan dan kebanggaan... Bagaimana tim nasional Arab Saudi menghadapi kebangkitan Spanyol?

FEATURES
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
L. Yamal
G. Donis
S. Al-Dawsari
Spanyol
Arab Saudi
AS
Yunani

Apa yang menanti Al-Akhdar dalam laga melawan La Roja?

Tim nasional Arab Saudi akan menghadapi Spanyol pada putaran kedua Piala Dunia 2026 dengan kesadaran bahwa ini akan menjadi ujian yang sama sekali berbeda dari pertandingan melawan Uruguay. Tim “Al-Akhdar”, yang berhasil meraih satu poin berharga pada putaran pertama setelah imbang yang sulit dan menegangkan, kali ini akan berhadapan dengan tim yang sedang terpuruk dan berupaya memulihkan prestise yang hilang serta menghidupkan kembali harapan mereka di turnamen ini.

Spanyol belum mencatatkan awal yang diharapkan oleh para penggemarnya, setelah terjebak dalam hasil imbang melawan Cape Verde—hasil yang memicu gelombang kritik dan meningkatkan tekanan pada para pemain serta staf pelatih, oleh karena itu, “El Matador” memasuki pertandingan ini dengan mentalitas yang berbeda, yaitu hanya mengincar kemenangan, dan berusaha memberikan respons kuat yang mengembalikan kepercayaan diri tim sebelum terlambat.

Di sisi lain, tim nasional Saudi Arabia juga memiliki motivasi tersendiri. Satu poin yang mereka raih saat melawan Uruguay bukan sekadar hasil positif, melainkan pesan bahwa “Al-Akhdar” mampu bersaing dengan tim-tim besar ketika mereka tetap disiplin dan terorganisir.

Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya bagi pasukan Georgios Donis adalah bagaimana mempertahankan momentum ini tanpa terjebak dalam keserakahan atau terpengaruh oleh tekanan Spanyol yang diperkirakan akan muncul.

Dengan semakin gencarnya pernyataan para bintang Spanyol dalam beberapa hari terakhir, terutama Dani Olmo yang berbicara tentang pentingnya menang dan mencetak lebih dari satu gol, pertandingan ini tampak seperti pertarungan antara tim yang ingin memulihkan kebanggaan, dan tim lain yang berusaha mempertahankan penghormatan serta melanjutkan hasil positifnya di kancah internasional.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Revolusi Spanyol

    Hal terbesar yang harus menjadi perhatian tim nasional Arab Saudi bukanlah sekadar nama Spanyol atau kualitas para pemainnya, melainkan kondisi mental lawan saat memasuki pertandingan ini, karena tim-tim besar biasanya lebih berbahaya ketika mengalami kemunduran atau hasil yang mengecewakan, sebab mereka akan memasuki pertandingan berikutnya dengan tekad yang semakin kuat untuk membalas dan memulihkan reputasi mereka.

    Hasil imbang melawan Cape Verde telah menempatkan tim nasional Spanyol di bawah tekanan besar dari media dan suporter, dan kemenangan atas Arab Saudi kini menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan. Oleh karena itu, diperkirakan Spanyol akan memulai pertandingan dengan tempo tinggi dan serangan gencar sejak menit-menit awal.

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    Selain itu, pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah pemain Spanyol mencerminkan besarnya tantangan di dalam kamp tim; terdapat pembicaraan yang jelas mengenai perlunya memulihkan citra sebenarnya tim nasional dan membuktikan bahwa apa yang terjadi di babak pertama hanyalah tersandung sementara, tidak lebih.

    Ini berarti tim nasional Saudi harus siap menghadapi tekanan dan penguasaan bola Spanyol dalam waktu yang lama, serta tidak menganggap pertandingan ini sebagai laga biasa, karena lawannya akan memasuki pertandingan dengan mentalitas tim yang mempertaruhkan nasibnya di turnamen ini dan mungkin juga reputasinya.

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    Jika ada pelajaran jelas yang dapat dipetik dari gaya permainan tim nasional Spanyol, maka itu adalah bahwa sebagian besar ancaman berasal dari sayap. Spanyol memiliki bek sayap yang menyerang dan pemain sayap yang cepat, yang mampu terus-menerus menciptakan keunggulan jumlah pemain dan memaksa lawan untuk mundur.

    Oleh karena itu, tim nasional Saudi harus memberikan perhatian khusus pada aspek pertahanan di sayap, karena membiarkan ruang kosong di depan para pemain Spanyol dapat mengakibatkan banyaknya umpan silang atau umpan balik yang masuk ke dalam kotak penalti.

    Hal ini tidak hanya berkaitan dengan bek sayap, tetapi juga membutuhkan kerja sama tim dari para gelandang dan pemain sayap. Keberhasilan strategi pertahanan menuntut pengawasan yang lebih ketat serta dukungan terus-menerus bagi bek sayap saat kehilangan bola.

    Selain itu, pergerakan beberapa pemain Spanyol ke arah dalam lapangan membuat pengawasan menjadi lebih rumit, sehingga para pemain tim Hijau harus tetap fokus sepanjang pertandingan dan tidak terbawa arus bola hingga meninggalkan ruang kosong di area berbahaya.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Keseimbangan sebelum mengambil risiko... Jalan tercepat menuju hasil yang positif

    Meskipun aspek pertahanan sangat penting, mundur sepenuhnya ke lini belakang bisa menjadi pilihan yang berisiko saat menghadapi tim yang mahir menguasai bola dan mampu mengedarkan bola dalam waktu lama. Oleh karena itu, Georgios Donis perlu menemukan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, alih-alih hanya mengandalkan satu gaya permainan sepanjang pertandingan.

    Timnas Saudi telah membuktikan melawan Uruguay bahwa mereka mampu mengatur pertahanan, namun mereka juga perlu sesekali mengancam gawang Spanyol agar pertandingan tidak berubah menjadi serangan satu arah yang terus-menerus. Adanya peluang serangan akan memaksa Spanyol untuk lebih waspada dan mengurangi dorongan mereka untuk terus menyerang ke depan.

    Serangan balik cepat mungkin menjadi senjata paling efektif bagi tim Hijau dalam laga ini, terutama jika mereka berhasil memanfaatkan ruang-ruang yang mungkin muncul di belakang pertahanan Spanyol saat tim tersebut terus maju mencari gol.

    Pada akhirnya, tim nasional Saudi tidak membutuhkan pertandingan yang sempurna, melainkan pertandingan yang cerdas, dengan menjaga organisasi, menutup sayap, dan mengelola momen-momen sulit dengan tenang, serta memanfaatkan peluang yang ada saat beralih ke serangan. Hal ini mungkin menjadi resep terbaik untuk meraih hasil positif melawan tim nasional Spanyol yang memasuki pertandingan ini dengan mentalitas revolusi dan keinginan untuk memulihkan kebanggaan.

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