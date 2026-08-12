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Tanggal kembalinya Lionel Messi belum pasti saat Inter Miami berduka atas kematian tragis Jorge Messi
Inter Miami berduka atas Jorge Messi
Inter Miami telah menyampaikan pesan dukungan yang tulus kepada kapten klub mereka, Messi, setelah wafatnya sang ayah secara tragis. Jorge meninggal pada Sabtu dalam usia 68 tahun di sebuah rumah sakit yang berlokasi di kota Rosario, Argentina bagian tengah. Kabar yang memilukan ini sangat memukul seluruh klub Major League Soccer tersebut, dengan para pemain dan staf memberikan dukungan kepada sang penyerang di masa yang sangat sulit ini.
- Getty
Ruang ganti merasakan kesedihan yang amat mendalam
Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos mengakui kabar yang menghancurkan itu menjadi sumber duka mendalam di dalam ruang ganti saat skuad melewati momen sulit ini.
"Terkait Leo, kami tahu apa yang terjadi, dan itu sangat disayangkan, menjadi sumber duka yang besar, dan kami benar-benar merasakan dampaknya," kata Hoyos, seperti dikutip dari ESPN.
"Ini sangat berat. Sering kali, tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Ketika Anda melalui pengalaman yang begitu sulit, akan sulit untuk pulih, tetapi itu adalah sesuatu yang kita semua hadapi. Dalam satu sisi, kami tidak pernah benar-benar belajar darinya karena rasa sakitnya begitu besar.
Penghormatan emosional di Stadion Nu
Klub secara resmi memberi penghormatan kepada Jorge dengan menggelar momen hening yang emosional menjelang kick-off di Stadion Nu milik Miami, dengan namanya ditampilkan secara mencolok di layar stadion. Para pemain Inter Miami juga mengenakan ban lengan hitam sebagai bentuk penghormatan. Sementara itu, para suporter membentangkan bendera dan melantunkan nyanyian pada menit ke-10 sebagai dukungan untuk kapten mereka yang absen, sembari menampilkan spanduk menyentuh bertuliskan "Fuerza [tetap kuat] Leo".
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri untuk tes Club Leon
Hoyos tidak menjelaskan secara pasti kapan Messi pada akhirnya akan kembali bergabung dengan skuad Inter Miami, dengan menegaskan bahwa klub akan memberikan seluruh waktu yang dibutuhkan sang penyerang legendaris untuk berduka. Inter Miami kini akan berupaya mengalihkan fokus mereka kembali ke lapangan saat bersiap menghadapi Club Leon pada Rabu dalam pertandingan fase grup Leagues Cup 2026.
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