Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos mengakui kabar yang menghancurkan itu menjadi sumber duka mendalam di dalam ruang ganti saat skuad melewati momen sulit ini.

"Terkait Leo, kami tahu apa yang terjadi, dan itu sangat disayangkan, menjadi sumber duka yang besar, dan kami benar-benar merasakan dampaknya," kata Hoyos, seperti dikutip dari ESPN.

"Ini sangat berat. Sering kali, tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Ketika Anda melalui pengalaman yang begitu sulit, akan sulit untuk pulih, tetapi itu adalah sesuatu yang kita semua hadapi. Dalam satu sisi, kami tidak pernah benar-benar belajar darinya karena rasa sakitnya begitu besar.