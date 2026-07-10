Taktik Yenz Vising... “Prinsip Schmidt” menyelamatkan Al-Nusairi dan Awar serta menjerumuskan Diaby di Al-Ittihad

Vising terutama mengandalkan formasi 4-2-3-1, dengan menempatkan dua pemain di posisi gelandang bertahan (posisi 6), yang dimanfaatkannya baik dalam proses membangun serangan maupun dalam aspek pertahanan.
Vising meminta duo gelandang bertahan untuk membentuk basis saat membangun serangan, guna menerima bola dari dua bek tengah atau kiper, sambil memberikan kebebasan kepada kedua bek sayap untuk melakukan serangan.
Sedangkan di lini pertahanan, pelatih asal Jerman ini menginstruksikan para gelandang bertahan untuk tetap bertahan, tanpa ikut terlibat dalam serangan, guna melindungi bek sayap yang sedang melakukan serangan balik, serta waspada terhadap serangan balik lawan.
Ketergantungan pada pemain di lini tengah pertahanan mungkin akan memunculkan pertimbangan ulang terkait situasi pemain Brasil Fabinho; meskipun kontraknya telah berakhir dan klub Saudi memutuskan untuk tidak memperpanjangnya, gaya permainan Vising mungkin akan mengubah segalanya.
Pelatih asal Prancis, Laurent Blanc, mantan pelatih Al-Ittihad, adalah sosok terkemuka yang berhasil menerapkan taktik dengan dua gelandang bertahan, berkat kemampuan Fabinho, serta pemain Prancis N’Golo Kanté sebelum ia hengkang ke Fenerbahçe.
Jika gelandang asal Brasil tersebut hengkang, Al-Ittihad mungkin akan memasuki bursa transfer untuk mencari pemain baru di posisi tersebut, terutama mengingat cedera yang saat ini dialami oleh pemain asal Mali, Mamadou Doumbia.