Taktik Yenz Vising... “Prinsip Schmidt” menyelamatkan Al-Nusairi dan Awar serta menjerumuskan Diaby di Al-Ittihad

Tidak banyak yang bisa dibicarakan mengenai gaya taktik khas Vissing sendiri, karena pelatih asal Jerman ini belum pernah melatih tim mana pun secara mandiri kecuali Gamba Osaka dari Jepang pada paruh kedua musim lalu.

Meskipun pengalamannya sebagai pelatih masih terbatas, Vissing berhasil membawa tim Jepang tersebut meraih gelar juara Liga Champions Asia 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, setelah kemenangan bersejarah atas Al-Nassr di Stadion Al-Awal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Keberhasilan ini mencerminkan aliran taktik yang dianut Vising, yaitu aliran Schmidt, atau yang dikenal sebagai “Prinsip Schmidt”, yang merujuk pada aliran taktik khas pelatih Jerman terkenal, Roger Schmidt.

Vissing menghabiskan 3 tahun kariernya sebagai asisten pelatih Schmidt, yaitu bersama PSV Eindhoven antara tahun 2021 dan 2022, kemudian di Benfica antara tahun 2022 dan 2024, sebelum bekerja bersama Thomas Lech sebagai asisten pelatih di Red Bull Salzburg, Austria.

Selama tiga tahun tersebut, Vising belajar dari Schmidt seluk-beluk filosofi pelatihannya, dan menerapkannya di Gamba Osaka, serta diperkirakan akan melakukannya di Al-Ittihad pada musim depan juga.