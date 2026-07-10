Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Gamba Osaka v Tokyo Verdy - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 1st LegJ.LEAGUE

Diterjemahkan oleh

Taktik Yenz Vising... “Prinsip Schmidt” menyelamatkan Al-Nusairi dan Awar serta menjerumuskan Diaby di Al-Ittihad

FEATURES
Al Ittihad
J. Wissing
S. Conceicao
H. Aouar
Y. En-Nesyri
M. Diaby
Fabinho
Saudi Pro League
Arab Saudi
Jerman
Portugal
Aljazair
Maroko
Prancis
Brasil

Pelatih asal Jerman itu akan memimpin "The Tigers" dengan cara baru pada musim depan

Para pendukung Klub Al-Ittihad akan menyaksikan gaya permainan baru pada musim depan, setelah klub tersebut mengontrak pelatih asal Jerman, Jens Wessing, untuk memimpin tim, menggantikan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição.

Klub Al-Ittihad mengumumkan pada hari Jumat ini bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Fesing untuk memimpin tim dalam periode mendatang, dengan kontrak berdurasi dua musim yang akan berakhir pada tahun 2028.

  • Prinsip Schmidt

    Tidak banyak yang bisa dibicarakan mengenai gaya taktik khas Vissing sendiri, karena pelatih asal Jerman ini belum pernah melatih tim mana pun secara mandiri kecuali Gamba Osaka dari Jepang pada paruh kedua musim lalu.

    Meskipun pengalamannya sebagai pelatih masih terbatas, Vissing berhasil membawa tim Jepang tersebut meraih gelar juara Liga Champions Asia 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, setelah kemenangan bersejarah atas Al-Nassr di Stadion Al-Awal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

    Keberhasilan ini mencerminkan aliran taktik yang dianut Vising, yaitu aliran Schmidt, atau yang dikenal sebagai “Prinsip Schmidt”, yang merujuk pada aliran taktik khas pelatih Jerman terkenal, Roger Schmidt.

    Vissing menghabiskan 3 tahun kariernya sebagai asisten pelatih Schmidt, yaitu bersama PSV Eindhoven antara tahun 2021 dan 2022, kemudian di Benfica antara tahun 2022 dan 2024, sebelum bekerja bersama Thomas Lech sebagai asisten pelatih di Red Bull Salzburg, Austria.

    Selama tiga tahun tersebut, Vising belajar dari Schmidt seluk-beluk filosofi pelatihannya, dan menerapkannya di Gamba Osaka, serta diperkirakan akan melakukannya di Al-Ittihad pada musim depan juga.

    • Iklan

  • Apakah Fabinho akan kembali?

    Vising terutama mengandalkan formasi 4-2-3-1, dengan menempatkan dua pemain di posisi gelandang bertahan (posisi 6), yang dimanfaatkannya baik dalam proses membangun serangan maupun dalam aspek pertahanan.

    Vising meminta duo gelandang bertahan untuk membentuk basis saat membangun serangan, guna menerima bola dari dua bek tengah atau kiper, sambil memberikan kebebasan kepada kedua bek sayap untuk melakukan serangan.

    Sedangkan di lini pertahanan, pelatih asal Jerman ini menginstruksikan para gelandang bertahan untuk tetap bertahan, tanpa ikut terlibat dalam serangan, guna melindungi bek sayap yang sedang melakukan serangan balik, serta waspada terhadap serangan balik lawan.

    Ketergantungan pada pemain di lini tengah pertahanan mungkin akan memunculkan pertimbangan ulang terkait situasi pemain Brasil Fabinho; meskipun kontraknya telah berakhir dan klub Saudi memutuskan untuk tidak memperpanjangnya, gaya permainan Vising mungkin akan mengubah segalanya.

    Pelatih asal Prancis, Laurent Blanc, mantan pelatih Al-Ittihad, adalah sosok terkemuka yang berhasil menerapkan taktik dengan dua gelandang bertahan, berkat kemampuan Fabinho, serta pemain Prancis N’Golo Kanté sebelum ia hengkang ke Fenerbahçe.

    Jika gelandang asal Brasil tersebut hengkang, Al-Ittihad mungkin akan memasuki bursa transfer untuk mencari pemain baru di posisi tersebut, terutama mengingat cedera yang saat ini dialami oleh pemain asal Mali, Mamadou Doumbia.

  • Krisis Diaby

    Pada fase kedua serangan, kedua sayap wajib bergerak ke dalam untuk menciptakan kepadatan di area tersebut, serta memaksa lawan untuk berkonsentrasi di sana.

    Hal ini meninggalkan ruang yang luas di kedua sisi lapangan, yang memungkinkan para bek sayap untuk melakukan serangan ke sana, dan menciptakan ancaman nyata terhadap gawang lawan.

    Tidak diragukan lagi bahwa ide ini akan menguntungkan pemain-pemain tertentu, terutama bek kanan Muhannad Al-Shanqiti yang terkenal dengan serangan-serangannya, namun hal ini akan mengganggu pemain penting lainnya, terutama sayap Prancis Moussa Diaby.

    Diaby dikenal sebagai sayap kanan yang sangat melekat pada garis sayap, di mana ia memanfaatkan kecepatannya untuk melaju dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke para penyerang, hal yang menjadikannya salah satu pemain dengan kontribusi gol terbanyak bersama Al-Ittihad belakangan ini.

    Memaksa Diaby untuk masuk ke dalam dan mendekati gawang akan menghilangkan keunggulannya di sayap, serta menonjolkan kelemahan utamanya dalam menyelesaikan serangan, yang akan menjadi masalah baginya.

    Perekrutan Vising mungkin menjadi indikasi baru bahwa Diaby bisa hengkang pada musim panas mendatang, terutama karena ia tidak akan terlalu cocok dengan gaya permainan pelatih asal Jerman tersebut.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Penyelamatan Al-Nusairi dan Awar

    Di sisi lain, strategi Vising akan menjadi penyelamat bagi penyerang Maroko Youssef En-Nesyri dan gelandang serang Aljazair Hossam Aouar, mengingat pelatih asal Jerman tersebut sangat membutuhkan pemain dengan kemampuan seperti mereka.

    Setelah membawa bola keluar dari sepertiga pertama lapangan, tim Vising mengandalkan prinsip “umpan ketiga”, yang membutuhkan kehadiran penyerang target seperti Youssef En-Nesyri, atau gelandang serang seperti Aouar.

    Prinsip ini didasarkan pada umpan bola langsung dari jantung pertahanan ke penyerang atau gelandang serang, yang kemudian meneruskannya ke gelandang tengah yang datang dari belakang, sebelum akhirnya gelandang tengah tersebut mengirimkannya ke bek sayap yang maju ke ruang kosong di sayap.

    Secara umum, pelatih asal Jerman ini sangat mengandalkan umpan silang, seiring dengan maju ke depan oleh kedua bek sayap, serta masuknya kedua pemain sayap sebagai penyerang di samping penyerang utama, yang menciptakan kepadatan di jantung serangan.

    Hal ini tidak hanya menguntungkan Al-Nusairi, tetapi juga menguntungkan pemain sayap asal Belanda, Steven Bergwijn, yang dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyelesaikan serangan.

  • Prinsip Yaisle

    Di lini pertahanan, Vising mengandalkan prinsip yang dianut oleh rekan senegaranya, Matthias Jaissle, pelatih Al-Ahly—rival abadi Al-Ahly—yaitu prinsip tekanan balik.

    Pelatih asal Jerman ini meminta para pemainnya untuk melakukan tekanan dengan 4 atau 5 pemain, secara cepat terhadap pemain yang menguasai bola begitu bola itu hilang, dengan harapan dapat merebutnya kembali dalam waktu 4 atau 5 detik.

    Hal ini menuntut barisan pertahanan untuk maju ke depan, bahkan hingga sangat dekat dengan lini tengah, guna mempersempit ruang gerak pemain lawan dan tidak memberinya opsi apa pun untuk mengoper bola dengan benar.

    Meskipun hal ini memungkinkan tim untuk merebut kembali bola dengan cepat, pada saat yang sama taktik ini menuntut kerja fisik yang berat, serta berpotensi menimbulkan serangan berbahaya jika lawan berhasil menembus ruang di belakang pertahanan.

    Yaisle sendiri pernah mengalami dampak negatif dari taktik ini dalam beberapa pertandingan, yang membuatnya terkadang mengurungkan niat untuk menerapkannya, atau melakukan beberapa penyesuaian, demi menghindari kelemahan fatalnya.