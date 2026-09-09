Di lini tengah, ada kisah luar biasa lainnya di Liga Arab Saudi, yang bintangnya adalah pemain Brasil Fabinho bersama klub Al Ittihad.
Fabinho bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas 2023, datang dari Liverpool, untuk tampil bersama tim dalam 111 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 9 assist.
Meski jumlah kontribusi tersebut terbilang sedikit, bintang Brasil itu mengukir namanya dengan tinta emas di Stadion Al Inma, setelah membawa Al Ittihad meraih musim bersejarah, yang menggabungkan dua gelar Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Kota Suci.
Fabinho adalah andalan yang dituju Al Ittihad dalam mengeksekusi tendangan penalti, ketika bintang-bintang tim tak mampu melakukannya, seperti Karim Benzema, dan ia tak pernah mengecewakan.
Namun justru harapan Fabinho sendiri yang pupus, setelah "Sang Dekan" memutuskan untuk melepasnya seusai musim lalu berakhir, meski klub kesulitan dalam merekrut penggantinya, mulai dari pemain Senegal Dion Lopy, pemain Kolombia Richard Ríos, dan terakhir pemain Belanda Georginio Wijnaldum.
Di sisi lain, mantan bintang Liverpool itu kembali ke Eropa, tepatnya untuk berdampingan dengan mantan rekan setimnya di klub Inggris tersebut, yakni bintang Mesir Mohamed Salah, setelah pindah ke klub Turki Trabzonspor dalam transfer gratis.