Pemain lain yang meraih 3 gelar dalam 3 tahun sebelum meninggalkan Liga Arab Saudi adalah bintang asal Aljazair, Riyad Mahrez, mantan winger Al Ahli.

Mahrez bergabung dengan Al Ahli pada musim panas 2023, datang dari Manchester City, dan mencetak 37 gol serta menyumbang 50 assist dalam 122 pertandingan yang ia jalani bersama klub selama 3 tahun.

Bintang Aljazair itu memainkan peran paling menonjol dalam mengantar "Al Raqi" meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah menjadi pemain dengan assist terbanyak pada edisi 2024-2025.

Mahrez tidak berhenti sampai di situ. Seperti yang ia janjikan kepada suporter Al Ahli, ia mempersembahkan gelar baru dari turnamen Asia tersebut kepada klub pada musim lalu, ditambah dengan gelar Piala Super Arab Saudi untuk kedua kalinya dalam sejarah klub, dan yang pertama setelah absen selama 9 tahun.

Meski dengan kontribusi tersebut, Al Ahli memutuskan untuk melepas Mahrez seusai musim lalu, melalui pemutusan kontrak secara sepihak, meskipun kontraknya masih berlaku hingga akhir musim ini.

Sejak kepergiannya, nama bintang Aljazair itu dikaitkan dengan kembalinya ke Liga Roshn sekali lagi, tetapi bukan melalui pintu Al Ahli, karena namanya utamanya dikaitkan dengan Al Shabab, dan ia juga menjadi salah satu kandidat untuk bergabung dengan Al Ittihad.

Mahrez dapat pindah ke klub mana pun tanpa perlu menunggu jendela transfer musim dingin, mengingat statusnya sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya diputus secara sepihak oleh Al Ahli.