Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
cm grafica cristiano ronaldo

Diterjemahkan oleh

Takdir yang lolos dari Ronaldo: 5 legenda yang diusir Liga Arab Saudi tanpa ampun pada bursa transfer

FEATURES
C. Ronaldo
R. Mahrez
F. Kessie
M. Brozovic
Fabinho
Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Portugal
Aljazair
Côte d’Ivoire
Kroasia
Brasil
Arab Saudi

Momen-momen bersejarah yang dialami Liga Arab Saudi pada periode bursa transfer

Liga Roshan Saudi mengalami bursa transfer yang luar biasa, yang menjadi saksi kepergian banyak legenda yang memulai era bersejarah yang tengah dijalani kompetisi ini saat ini.

Para legenda ini menjalani tiga tahun bersejarah, saat mereka membawa tim-tim mereka meraih pencapaian bersejarah, tetapi klub-klub mereka tak menaruh belas kasihan kepada mereka, dan memutuskan melepas mereka demi menekan pengeluaran, di tengah gaji selangit yang mereka terima.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Tiket pertandingan Liga Roshan SaudiBeli tiketmu sekarang!

  • كريم بنزيما - Karim BenzemaKooora

    Karim Benzema

    Yang paling menonjol dari para pemain ini adalah penyerang Prancis Karim Benzema, di mana Al Hilal memutuskan untuk melunasi kewajiban finansial kepadanya dan melepasnya secara gratis, setelah kurang dari setengah musim menandatangani kontrak dengannya.

    Benzema meninggalkan Liga Arab Saudi setelah 3 tahun yang dilaluinya di sana, dimulai dari klub Al Ittihad yang ia bela sejak musim panas 2023, datang dari Real Madrid, untuk menjalani dua setengah musim bersamanya, mencetak 54 gol dan menyumbang 17 assist dalam 83 pertandingan.

    Pencapaian paling menonjol dari penyerang Prancis ini adalah membawa Al Ittihad meraih ganda domestik untuk pertama kalinya dalam sejarahnya pada musim 2024-2025, di mana ia memenangkan gelar Liga Roshn bersamanya dan meraih penghargaan pemain terbaik di dalamnya, ditambah Piala Pelayan Dua Tanah Suci.

    Namun karena perselisihan terkait perpanjangan kontrak, Benzema pindah ke Al Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, untuk menjalani setengah musim bersama tim, mencetak 10 gol dan menyumbang 5 assist dalam 16 pertandingan.

    Meskipun tidak banyak bermain, Benzema menjadi salah satu pemain yang memenangkan gelar Piala Pelayan Dua Tanah Suci bersama Al Hilal, sebelum klub Arab Saudi tersebut memutuskan untuk melepasnya pada awal musim ini.

    • Iklan
  • mahrezGetty Images

    Riyad Mahrez

    Pemain lain yang meraih 3 gelar dalam 3 tahun sebelum meninggalkan Liga Arab Saudi adalah bintang asal Aljazair, Riyad Mahrez, mantan winger Al Ahli.

    Mahrez bergabung dengan Al Ahli pada musim panas 2023, datang dari Manchester City, dan mencetak 37 gol serta menyumbang 50 assist dalam 122 pertandingan yang ia jalani bersama klub selama 3 tahun.

    Bintang Aljazair itu memainkan peran paling menonjol dalam mengantar "Al Raqi" meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah menjadi pemain dengan assist terbanyak pada edisi 2024-2025.

    Mahrez tidak berhenti sampai di situ. Seperti yang ia janjikan kepada suporter Al Ahli, ia mempersembahkan gelar baru dari turnamen Asia tersebut kepada klub pada musim lalu, ditambah dengan gelar Piala Super Arab Saudi untuk kedua kalinya dalam sejarah klub, dan yang pertama setelah absen selama 9 tahun.

    Meski dengan kontribusi tersebut, Al Ahli memutuskan untuk melepas Mahrez seusai musim lalu, melalui pemutusan kontrak secara sepihak, meskipun kontraknya masih berlaku hingga akhir musim ini.

    Sejak kepergiannya, nama bintang Aljazair itu dikaitkan dengan kembalinya ke Liga Roshn sekali lagi, tetapi bukan melalui pintu Al Ahli, karena namanya utamanya dikaitkan dengan Al Shabab, dan ia juga menjadi salah satu kandidat untuk bergabung dengan Al Ittihad.

    Mahrez dapat pindah ke klub mana pun tanpa perlu menunggu jendela transfer musim dingin, mengingat statusnya sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya diputus secara sepihak oleh Al Ahli.

  • Franck Kessié

    Sama seperti Mahrez, Al Ahli melepas salah satu legendanya setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu, yaitu gelandang asal Pantai Gading, Franck Kessie.

    Kessie meninggalkan Al Ahli setelah 3 tahun berseragam klub tersebut, sejak kepindahannya dari Barcelona pada musim panas 2023. Selama itu, ia mencetak 26 gol dan menyumbang 15 assist dalam 119 pertandingan.

    Tak seorang pun bisa melupakan gol Kessie di final Liga Champions Asia Elite 2024-2025, yang bersama gol pemain Brasil Wenderson Galeno menjadi penyebab Al Ahli meraih gelar benua pertamanya jenis ini.

    Gelandang asal Pantai Gading itu juga berperan dalam raihan gelar Asia kedua, pada musim lalu, melalui gol-gol berpengaruh di babak gugur, di samping golnya dalam raihan Piala Super Saudi 2025.

    Al Ahli tidak mengingat semua pencapaian itu ketika memutuskan mengakhiri kisah Kessie seusai musim lalu, namun para suporter masih mengingatnya, bahkan menuntut kembalinya sang pemain, sebelum ia pindah ke Atalanta lewat transfer bebas.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Fabinho IttihadGetty

    Fabinho

    Di lini tengah, ada kisah luar biasa lainnya di Liga Arab Saudi, yang bintangnya adalah pemain Brasil Fabinho bersama klub Al Ittihad.

    Fabinho bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas 2023, datang dari Liverpool, untuk tampil bersama tim dalam 111 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 9 assist.

    Meski jumlah kontribusi tersebut terbilang sedikit, bintang Brasil itu mengukir namanya dengan tinta emas di Stadion Al Inma, setelah membawa Al Ittihad meraih musim bersejarah, yang menggabungkan dua gelar Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Kota Suci.

    Fabinho adalah andalan yang dituju Al Ittihad dalam mengeksekusi tendangan penalti, ketika bintang-bintang tim tak mampu melakukannya, seperti Karim Benzema, dan ia tak pernah mengecewakan.

    Namun justru harapan Fabinho sendiri yang pupus, setelah "Sang Dekan" memutuskan untuk melepasnya seusai musim lalu berakhir, meski klub kesulitan dalam merekrut penggantinya, mulai dari pemain Senegal Dion Lopy, pemain Kolombia Richard Ríos, dan terakhir pemain Belanda Georginio Wijnaldum.

    Di sisi lain, mantan bintang Liverpool itu kembali ke Eropa, tepatnya untuk berdampingan dengan mantan rekan setimnya di klub Inggris tersebut, yakni bintang Mesir Mohamed Salah, setelah pindah ke klub Turki Trabzonspor dalam transfer gratis.

  • cm grafica brozovic juve

    Marcelo Brozovic

    Dengan cara yang sama, gelandang lainnya, yakni pemain Kroasia Marcelo Brozovic, pergi setelah kontraknya dengan Al Nassr berakhir pada penghujung musim lalu.

    Brozovic bergabung dengan Al Nassr pada musim panas 2023, datang dari Inter Milan, setelah persaingan sengit dengan Barcelona yang ingin mendapatkan jasanya.

    Sepanjang 3 tahun, "Brozo" tampil bersama Al Nassr dalam 124 pertandingan, mencetak 8 gol dan membuat 23 assist.

    Meski gelandang Kroasia itu hanya meraih gelar turnamen persahabatan antarklub Arab bersama Al Nassr dalam dua musim pertamanya, ia menutup perjalanannya dengan mengantarkan "Al Alami" merengkuh gelar Liga Roshn Saudi setelah puasa selama 7 tahun.

    Segera setelah penobatan itu, Al Nassr memutuskan melepas Brozovic menyusul berakhirnya kontraknya pada penghujung musim lalu, sehingga pemain berusia 33 tahun itu mendapati dirinya tanpa klub hingga saat ini.

  • Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

    Takdir yang lolos dari genggaman Ronaldo

    Meski pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, merupakan pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi pada 2 dari 3 musim terakhir, dan memecahkan rekor 100 gol dalam waktu sekitar 3,5 musim, ia justru menuai kritik yang sampai pada tuntutan untuk melepasnya.

    Wacana ini datang dari Sami Al Jaber, legenda Al Hilal, usai kekalahan Al Nassr dari Al Ittihad dengan skor 1-2, Sabtu lalu, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.

    Al Jaber meminta manajemen Al Nassr untuk melepas Ronaldo, seiring menurunnya performa sang pemain, sebagaimana yang dilakukan Al Hilal terhadap Karim Benzema. Namun hal itu ditolak oleh Mohammed Noor, legenda Al Ittihad, dengan alasan nilai yang diwakili bintang asal Portugal itu bagi Liga Arab Saudi.

    Secara umum, kontrak Ronaldo dengan Al Nassr berakhir pada penghujung musim ini, dan ia sebelumnya telah mengakui bahwa musim ini mungkin menjadi yang terakhir baginya di lapangan sepak bola.

    Jika pernyataan "Sang Don" itu benar, maka Liga Arab Saudi tidak akan menjadi saksi perpisahannya, melainkan seluruh dunia sepak bola yang akan menyaksikan perpisahan salah satu legenda dan pemain terbaiknya sepanjang sejarah.