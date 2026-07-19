"Syukurlah, olahraga yang menang!" Media internasional menghujat Argentina setelah final Piala Dunia melawan Spanyol

Bukan hanya media Spanyol yang merayakan Spanyol sebagai juara dunia baru; Rodri dan kawan-kawan kini “kembali menjadi raja dunia,” tulis Marca, misalnya. Tim asuhan Luis de la Fuente, dengan kemenangan di final (1-0 setelah perpanjangan waktu) atas Argentina yang bermain agresif, secara tidak langsung juga telah “menyelamatkan sepak bola” — pandangan ini juga dianut di luar negeri.

Terutama media di Inggris, yang tersingkir di babak semifinal oleh tim Lionel Messi, mengkritik keras gaya permainan agresif tim Argentina. “Sepak bola 1, penjahat 0,” tulis The Telegraph, “Syukurlah olahraga telah menang. Spanyol telah memenangkan Piala Dunia, dan kita semua menjadi lebih baik karenanya. Sepak bola pun menjadi lebih baik karenanya. Haruslah Spanyol yang memenangkan final ini.”