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Mac AllisterGetty Images

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"Syukurlah, olahraga yang menang!" Media internasional menghujat Argentina setelah final Piala Dunia melawan Spanyol

World Cup
Spain vs Argentina
Spain
Argentina

Pers internasional telah memberikan penilaian yang tegas terkait final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Terutama surat kabar-surat kabar Inggris yang melunasi dendam lama mereka terhadap Albiceleste.

Bukan hanya media Spanyol yang merayakan Spanyol sebagai juara dunia baru; Rodri dan kawan-kawan kini “kembali menjadi raja dunia,” tulis Marca, misalnya. Tim asuhan Luis de la Fuente, dengan kemenangan di final (1-0 setelah perpanjangan waktu) atas Argentina yang bermain agresif, secara tidak langsung juga telah “menyelamatkan sepak bola” — pandangan ini juga dianut di luar negeri.

Terutama media di Inggris, yang tersingkir di babak semifinal oleh tim Lionel Messi, mengkritik keras gaya permainan agresif tim Argentina. “Sepak bola 1, penjahat 0,” tulis The Telegraph, “Syukurlah olahraga telah menang. Spanyol telah memenangkan Piala Dunia, dan kita semua menjadi lebih baik karenanya. Sepak bola pun menjadi lebih baik karenanya. Haruslah Spanyol yang memenangkan final ini.”

  • Marca: "Kembali menjadi raja dunia! Spanyol tidak hanya memenangkan final. Mereka juga mempertahankan gaya bermainnya. Mereka telah menyelamatkan sepak bola."

    Mundo Deportivo: "Juara Dunia! Spanyol menyematkan bintang kedua di dada mereka. Mereka mengalahkan Argentina dalam pertandingan yang sengit dan penuh persaingan, yang tetap menegangkan hingga akhir."

    El País: "Ferran Torres sudah menjadi tokoh abadi dalam sejarah tim nasional Spanyol ini. Kembali menjadi juara."

    AS: "Seperti pertama kali. (...) Sebuah final dengan perpanjangan waktu yang membuat hati kita berdebar saat Ferran Torres mencetak gol pada menit ke-106, yang sekali lagi membawa kita menuju kejayaan. Itu indah, itu pantas."

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  • MessiGetty Images

    Media Argentina mengucapkan terima kasih kepada Lionel Messi dan mengkritik penampilannya di final

    Clarín: "Tim asuhan de la Fuente jelas lebih unggul. Mungkin ini adalah perpisahan Lionel Messi. Terima kasih, Leo!"

    Olé: "Spanyol, juara dunia yang pantas. Argentina telah berjuang habis-habisan dan baru kalah setelah pertarungan sengit. Terima kasih kepada tim legendaris ini."

    La Nación: "Akhir dari sebuah mimpi. Argentina bertahan selama mungkin, namun Spanyol mencetak gol di babak perpanjangan waktu yang mengantarkan mereka meraih gelar juara dunia."

    TyC Sports: "Argentina berjuang hingga akhir, namun Spanyol menjadi juara dunia 2026. Itu bukanlah penampilan yang bagus."

    Pagina12: "Meskipun bermain dengan pemain lebih sedikit, mereka berjuang dengan penuh pengorbanan, namun itu tidak cukup untuk menyamakan kedudukan."

  • Media Inggris bersorak: "Sepak bola 1, penjahat 0"

    The Telegraph: "Sepak bola 1, penjahat 0. Butuh perpanjangan waktu untuk mencapai hasil ini, tapi syukurlah olahraga telah menang. Spanyol menjuarai Piala Dunia, dan kita semua menjadi lebih baik karenanya. Sepak bola pun menjadi lebih baik karenanya. Haruslah Spanyol yang memenangkan final ini."

    The Guardian: "Ferran Torres mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang kacau balau, yang nyaris dirusak oleh taktik penghancuran Argentina – sebuah strategi yang justru menjadi bumerang ketika mereka harus bermain dengan sepuluh orang di babak perpanjangan waktu setelah Enzo Fernández diusir dari lapangan akibat dua kartu kuning."

    The Sun: "Dongeng di New York. Gol Torres di babak perpanjangan waktu menghancurkan hati Messi dan kawan-kawan setelah kartu merah konyol yang diterima Fernández. Bersyukurlah kepada para dewa sepak bola. Bersyukurlah kepada Ferran Torres dan Spanyol. (...) Pada akhirnya, Argentina harus membayar mahal atas upayanya mengubah pertandingan sepak bola menjadi perkelahian jalanan."

    Daily Mail: "Spanyol adalah tim terbaik di turnamen ini dan telah membuktikannya dengan mengesankan melalui dominasi penuh atas sang juara bertahan di New Jersey. Argentina menampilkan salah satu penampilan terburuk di final yang pernah kami saksikan."

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  • RodriGetty Images

    "Spanyol, tim terhebat abad ke-21"

    L'Équipe: "Raja-raja baru berasal dari Spanyol. Dua tahun setelah menjuarai Kejuaraan Eropa, 'La Roja' kembali membuktikan statusnya sebagai tim terbaik di dunia. Mereka adalah tim terhebat di abad ke-21."

    Le Figaro: "Harus diakui, ini bukanlah final terhebat dalam sejarah. Namun, setelah pertandingan yang diwarnai campuran ketegangan dan kebosanan, Spanyol kini berada di puncak dunia."

    Le Parisien: "Spanyol menaklukkan dunia, dan dunia berada di bawah kaki mereka. Para pemain Spanyol ini yang mengedarkan bola dengan begitu terampil hingga membuat lawan-lawan mereka putus asa. Argentina, meski diperkuat Messi, hanya mampu melepaskan satu tembakan ke gawang."

  • "Spanyol menjadi juara dunia – Sikap destruktif Argentina harus dibayar mahal."

    Kronen Zeitung: "Bintang kedua diraih: Spanyol menjadi juara dunia!"

    oe24.at: "1-0 - Spanyol menggulingkan Messi dari tahta sepak bola."

    Blick: "Gol penentu kemenangan – Spanyol Juara Dunia. Di akhir Piala Dunia terpanjang sepanjang sejarah, Spanyol berhasil merebut trofi Piala Dunia. Hal ini terjadi setelah pertandingan yang benar-benar menguji kesabaran"

    Tagesanzeiger: "Spanyol Juara Dunia – Gaya permainan destruktif Argentina dihukum."

    Aargauer Zeitung: "Satu gol membuat perbedaan: Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia untuk kedua kalinya setelah mengalahkan Argentina."

    Neue Zürcher Zeitung: "Spanyol adalah juara dunia yang pantas dan wajar – minimalisme Argentina akhirnya dihukum di akhir final Piala Dunia yang tak terlupakan."

    USA Today: "Kemenangan Spanyol terasa sangat tepat. Sebuah dinasti baru telah dinobatkan di final Piala Dunia."