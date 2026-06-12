Swiss, pembunuh raksasa: dari Akanji dan Ndoye hingga Jashari, inilah "kuda hitam" Piala Dunia

Sebuah tim yang lengkap, siap untuk melangkah lebih jauh. Dan saat ini adalah waktu yang tepat: tim Swiss berhasil lolos dengan mudah dari grup yang berisi Kosovo, Slovenia, dan Swedia tanpa sekali pun kalah, dengan catatan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tujuannya adalah untuk melangkah lebih jauh dari perempat final Piala Dunia yang dicapai pada tahun 1934, 1938, dan 1954, sebuah pencapaian yang juga diraih di Euro 2020 dan 2024.





Setelah tahun-tahun yang sulit, turnamen yang menjadi titik balik bagi Swiss adalah PialaDunia 2006. Di sana, tim Swiss berhasil mencapai babak 16 besar, tersingkir oleh Ukraina melalui adu penalti, dan keluar tanpa kebobolan satu gol pun. Empat tahun kemudian, korban pertama mereka adalah Spanyol, yang kemudian menjadi juara, dikalahkan pada pertandingan pembuka meskipun tiga poin tersebut tidak membawa mereka lolos. Pada 2014, Swiss lolos ke babak 16 besar namun tersingkir oleh Argentina, nyaris menciptakan kejutan melawan tim yang kemudian mencapai final. Empat tahun kemudian, Swiss menahan imbang Brasil namun kembali tersingkir di babak 16 besar oleh Swedia. Pada 2022, Swiss kembali tersingkir di babak 16 besar oleh Portugal yang menghajar mereka dengan skor telak 6-1.





Sementara itu, di kompetisi lain, Swiss berhasil mencapai babak empat besar Nations League. Kemudian di Euro, Swiss semakin menonjol. Di Euro 2020, Swiss mengeliminasi Prancis melalui adu penalti, namun kalah di perempat final juga melalui adu penalti melawan Spanyol. Di Euro 2024, mereka menyakiti Azzurri, yang tersingkir di babak 16 besar dengan skor 2-0, sebelum tersingkir oleh Inggris melalui adu penalti. Beberapa bulan sebelumnya, mereka finis di atas Italia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, memaksa Azzurri ke babak play-off yang berakhir buruk.