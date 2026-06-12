Di luar radar, jauh dari sorotan, dan tak pernah masuk dalam prediksi tim-tim yang diunggulkan. Swiss berpotensi menjadi kuda hitam di Piala Dunia, tim underdog yang tak banyak diharapkan namun mampu melaju jauh dan mengejutkan semua orang. Setelah mencatatkan hasil gemilang dalam turnamen internasional besar terakhir, tim asuhan Murat Yakin menjadi favorit untuk memenangkan grup bersama Qatar, Bosnia, dan Kanada. Mulai fase kedua, tim Swiss ini bisa menjadi ancaman bagi semua lawan dan membuktikan diri sebagai pembunuh raksasa sejati.
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Swiss, pembunuh raksasa: dari Akanji dan Ndoye hingga Jashari, inilah "kuda hitam" Piala Dunia
Pengalaman dan semangat muda, bintang-bintang dan pemain pendukung, Swiss menatap Piala Dunia 2026 dengan harapan tinggi dan banyak potensi untuk mengejutkan. Tanpa Sommer yang telah mengundurkan diri dari tim nasional, posisi penjaga gawang kini diisi oleh Kobel, yang akan menjalani Piala Dunia pertamanya sebagai starter. Pemimpin lini belakang adalah Akanji yang baru saja meraih gelar juara liga, seorang pemain yang tahu cara meraih kemenangan, dengan Elvedi di sisinya. Di sayap ada mantan pemain “Italia” Widmer dan Ricardo Rodriguez, dengan dua penyerang tajam di depan mereka seperti Ndoye dan Okafor, yang juga pernah bermain di Serie A.
Di lini tengah, ada kepemimpinan cermat Xhaka, pemegang rekor penampilan terbanyak di tim nasional, dengan banyak pemain pendukung di sisinya yang siap melakukan apa saja untuk mengantarkan Swiss ke puncak. Dari mantan pemain Juve Zakaria hingga Freuler, dari Aebischer hingga pemain Milan Jashari, kualitas dan kuantitas. Pemain muda yang menjanjikan adalah Manzambi yang berusia 20 tahun, yang telah memukau bersama Fribourg dan sudah masuk dalam daftar incaran klub-klub besar Eropa. Di lini depan, tim Swiss ini memang “ringan”, namun mereka tetap dapat mengandalkan pengalaman internasional Embolo, yang selalu tampil solid dalam pertandingan-pertandingan besar.
Sebuah tim yang lengkap, siap untuk melangkah lebih jauh. Dan saat ini adalah waktu yang tepat: tim Swiss berhasil lolos dengan mudah dari grup yang berisi Kosovo, Slovenia, dan Swedia tanpa sekali pun kalah, dengan catatan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tujuannya adalah untuk melangkah lebih jauh dari perempat final Piala Dunia yang dicapai pada tahun 1934, 1938, dan 1954, sebuah pencapaian yang juga diraih di Euro 2020 dan 2024.
Setelah tahun-tahun yang sulit, turnamen yang menjadi titik balik bagi Swiss adalah PialaDunia 2006. Di sana, tim Swiss berhasil mencapai babak 16 besar, tersingkir oleh Ukraina melalui adu penalti, dan keluar tanpa kebobolan satu gol pun. Empat tahun kemudian, korban pertama mereka adalah Spanyol, yang kemudian menjadi juara, dikalahkan pada pertandingan pembuka meskipun tiga poin tersebut tidak membawa mereka lolos. Pada 2014, Swiss lolos ke babak 16 besar namun tersingkir oleh Argentina, nyaris menciptakan kejutan melawan tim yang kemudian mencapai final. Empat tahun kemudian, Swiss menahan imbang Brasil namun kembali tersingkir di babak 16 besar oleh Swedia. Pada 2022, Swiss kembali tersingkir di babak 16 besar oleh Portugal yang menghajar mereka dengan skor telak 6-1.
Sementara itu, di kompetisi lain, Swiss berhasil mencapai babak empat besar Nations League. Kemudian di Euro, Swiss semakin menonjol. Di Euro 2020, Swiss mengeliminasi Prancis melalui adu penalti, namun kalah di perempat final juga melalui adu penalti melawan Spanyol. Di Euro 2024, mereka menyakiti Azzurri, yang tersingkir di babak 16 besar dengan skor 2-0, sebelum tersingkir oleh Inggris melalui adu penalti. Beberapa bulan sebelumnya, mereka finis di atas Italia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, memaksa Azzurri ke babak play-off yang berakhir buruk.