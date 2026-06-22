Surat kabar Spanyol: Dari Zico hingga Trezeguet... Hall of Fame Mesir Menulis Sejarah

Mustafa Mohamed Zaki Abdel Raouf (Alexandria, 1997), yang dikenal di dunia sepak bola dengan nama "Zico", menjadi bintang utama dalam laga melawan Selandia Baru.

Gelandang Pyramids ini mencetak gol penyama kedudukan, serta memberikan umpan kepada Mohamed Salah untuk gol yang membawa keunggulan 2-1 atas tim "All Whites", menegaskan betapa pentingnya perannya dalam susunan pemain inti pelatih Hossam Hassan, meskipun posisi ini belum ada sebulan yang lalu.

Zico memakai julukan ini di bajunya sebagai penghormatan kepada legenda sepak bola Brasil, Zico, sebuah kebiasaan yang umum di Mesir.

Dia mewarisi julukan tersebut dari kakaknya, Mohamed, yang mulai dipanggil “Zico” oleh orang-orang di sekitarnya karena nama “Zaki” terdapat dalam nama aslinya. Dengan demikian, Mustafa dikenal pada awal kariernya sebagai “Zico Kecil”, julukan yang melekat padanya sepanjang karier sepak bolanya.

Pemain tersebut mengatakan: “Zico adalah panutanku sebagai pemain. Aku menonton video-videonya. Dia adalah pemain favoritku. Ayahku sering membicarakannya dan aku menonton videonya di YouTube.”

Setelah menjalani seluruh kariernya di lapangan-lapangan Mesir, Zico pindah musim panas lalu ke Pyramids, salah satu klub terkuat di Mesir, dan penampilannya bersama tim tersebut—dengan mencetak 14 gol dan memberikan 5 assist dalam 41 penampilan sepanjang musim—membuahkan pemanggilannya oleh Hossam Hassan untuk berpartisipasi di Piala Dunia.

Tidak hanya itu, ini juga merupakan kali pertama ia masuk dalam skuad tim nasional Mesir.

Zico mengatakan setelah kemenangan atas Selandia Baru: “Saya sudah sangat lama tidak bermain untuk tim nasional, dan sejujurnya saya tidak menyangka hal ini. Saya hampir saja berlibur, tapi tiba-tiba saya menemukan diri saya berada di Piala Dunia.”

Setelah mengalahkan Selandia Baru dan memanfaatkan hasil imbang Belgia melawan Iran, timnas Mesir bertekad untuk mengakhiri babak penyisihan Grup 7 di posisi teratas, serta memastikan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Zico mengatakan mengenai hal itu: “Kami adalah tim terkuat di Afrika. Mengapa kami tidak melangkah sejauh mungkin di turnamen ini?”