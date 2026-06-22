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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Surat kabar Spanyol: Dari Zico hingga Trezeguet... Hall of Fame Mesir Menulis Sejarah

M. Ziko
Trezeguet
M. Salah
Egypt
World Cup
Mesir
Inggris

Firaun di Piala Dunia

Tim nasional Mesir berhasil meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi kemenangan atas Selandia Baru di Vancouver, sehingga mengakhiri kutukan yang menghantui generasi-generasi sebelumnya yang tak pernah merasakan kemenangan di ajang dunia tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", timnas Mesir harus berjuang lebih keras dari yang diperkirakan untuk mengalahkan Selandia Baru, setelah kembali menunjukkan beberapa masalah di lini serang pada babak pertama, di mana mereka tidak mampu memberikan ancaman nyata ke gawang Crocombe.

Namun, pasukan Hossam Hassan menampilkan babak kedua yang sempurna, di mana mereka membalikkan keadaan dan berhasil mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh semua generasi sebelumnya, yaitu meraih kemenangan dalam pertandingan Piala Dunia.

Disebutkan pula bahwa beberapa nama menonjol di antara para pahlawan malam itu di Kanada, seperti Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Imam Ashour, namun di samping mereka, dua pemain yang sama-sama menyandang dua julukan yang tidak sesuai dengan nama asli mereka juga tampil gemilang, yaitu: “Zico” dan “Trezeguet”.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dari pemain yang kurang dikenal menjadi pemain kunci

    Mustafa Mohamed Zaki Abdel Raouf (Alexandria, 1997), yang dikenal di dunia sepak bola dengan nama "Zico", menjadi bintang utama dalam laga melawan Selandia Baru.

    Gelandang Pyramids ini mencetak gol penyama kedudukan, serta memberikan umpan kepada Mohamed Salah untuk gol yang membawa keunggulan 2-1 atas tim "All Whites", menegaskan betapa pentingnya perannya dalam susunan pemain inti pelatih Hossam Hassan, meskipun posisi ini belum ada sebulan yang lalu.

    Zico memakai julukan ini di bajunya sebagai penghormatan kepada legenda sepak bola Brasil, Zico, sebuah kebiasaan yang umum di Mesir.

    Dia mewarisi julukan tersebut dari kakaknya, Mohamed, yang mulai dipanggil “Zico” oleh orang-orang di sekitarnya karena nama “Zaki” terdapat dalam nama aslinya. Dengan demikian, Mustafa dikenal pada awal kariernya sebagai “Zico Kecil”, julukan yang melekat padanya sepanjang karier sepak bolanya.

    Pemain tersebut mengatakan: “Zico adalah panutanku sebagai pemain. Aku menonton video-videonya. Dia adalah pemain favoritku. Ayahku sering membicarakannya dan aku menonton videonya di YouTube.”

    Setelah menjalani seluruh kariernya di lapangan-lapangan Mesir, Zico pindah musim panas lalu ke Pyramids, salah satu klub terkuat di Mesir, dan penampilannya bersama tim tersebut—dengan mencetak 14 gol dan memberikan 5 assist dalam 41 penampilan sepanjang musim—membuahkan pemanggilannya oleh Hossam Hassan untuk berpartisipasi di Piala Dunia.

    Tidak hanya itu, ini juga merupakan kali pertama ia masuk dalam skuad tim nasional Mesir.

    Zico mengatakan setelah kemenangan atas Selandia Baru: “Saya sudah sangat lama tidak bermain untuk tim nasional, dan sejujurnya saya tidak menyangka hal ini. Saya hampir saja berlibur, tapi tiba-tiba saya menemukan diri saya berada di Piala Dunia.”

    Setelah mengalahkan Selandia Baru dan memanfaatkan hasil imbang Belgia melawan Iran, timnas Mesir bertekad untuk mengakhiri babak penyisihan Grup 7 di posisi teratas, serta memastikan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Zico mengatakan mengenai hal itu: “Kami adalah tim terkuat di Afrika. Mengapa kami tidak melangkah sejauh mungkin di turnamen ini?”

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sahabat setia Salah

    Setelah gol kedua Mohamed Salah, yang tercipta berkat umpan dari Zico, tim nasional Mesir mencetak gol penentu kemenangan. Gol tersebut berasal dari tendangan sudut yang dieksekusi oleh “Firaun”, dan disundul oleh Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan (Kafr al-Sheikh, 1994), yang dikenal sebagai “Trezeguet”, ke gawang melalui tiang dekat.

    Berbeda dengan rekan setimnya Zico, penyerang Al-Ahly ini dianggap sebagai salah satu pemain andalan dalam skuad timnas Mesir selama dekade terakhir, hingga akhirnya menjadi salah satu pemimpin tim bersama bintang Liverpool, Mohamed Salah.

    Julukan “Trezeguet”, yang terinspirasi dari penyerang Prancis peraih Piala Dunia 1998, David Trezeguet, berasal dari Badr Rajab, salah satu pelatihnya saat masih di level junior.

    Pelatih tersebut mengatakan: “Sejak awal kariernya, saya melihat kemiripan antara dia dan Trezeguet, baik dari segi penampilan maupun gaya bermain. Dia kuat dalam bola-bola udara dan mencetak gol dengan cara yang serupa, jadi saya memberinya nama itu. Saya tidak pernah membayangkan julukan itu akan melekat padanya selama bertahun-tahun.”

    Trezeguet, yang kini berusia 31 tahun, menjalani Piala Dunia kali ini relatif jauh dari sorotan di negaranya, serta memainkan peran yang kurang menonjol secara teknis dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya.

    Trezeguet mengatakan: “Saya telah menjadi bagian dari tim nasional Mesir selama 12 tahun, dan saya menyadari betapa berharganya mengenakan seragam Mesir serta pentingnya mewakili lambang ini. Kami berusaha meneruskan pengalaman kami kepada para pemain yang lebih muda dan baru, terutama karena jutaan pemain bermimpi untuk berada di posisi kami.”

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