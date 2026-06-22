Surat kabar Spanyol: Dari Zico hingga Trezeguet... Hall of Fame Mesir Menulis Sejarah

Tim nasional Mesir berhasil meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi kemenangan atas Selandia Baru di Vancouver, sehingga mengakhiri kutukan yang menghantui generasi-generasi sebelumnya yang tak pernah merasakan kemenangan di ajang dunia tersebut.
Menurut surat kabar Spanyol "Marca", timnas Mesir harus berjuang lebih keras dari yang diperkirakan untuk mengalahkan Selandia Baru, setelah kembali menunjukkan beberapa masalah di lini serang pada babak pertama, di mana mereka tidak mampu memberikan ancaman nyata ke gawang Crocombe.
Namun, pasukan Hossam Hassan menampilkan babak kedua yang sempurna, di mana mereka membalikkan keadaan dan berhasil mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh semua generasi sebelumnya, yaitu meraih kemenangan dalam pertandingan Piala Dunia.
Disebutkan pula bahwa beberapa nama menonjol di antara para pahlawan malam itu di Kanada, seperti Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Imam Ashour, namun di samping mereka, dua pemain yang sama-sama menyandang dua julukan yang tidak sesuai dengan nama asli mereka juga tampil gemilang, yaitu: “Zico” dan “Trezeguet”.