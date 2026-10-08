Hellberg akhirnya angkat bicara terkait tindakan disipliner terbaru yang dijatuhkan kepada bos Southampton, Eckert. Berbicara menjelang laga Boro berikutnya melawan Wolves, Hellberg mengonfirmasi bahwa ia menerima panggilan telepon pribadi dari Eckert beberapa bulan lalu untuk membahas insiden ketika Southampton ketahuan merekam sesi latihan Middlesbrough.

Skandal yang mengguncang Championship itu berujung pada FA menjatuhkan larangan mendampingi selama enam pekan yang ditangguhkan serta denda £28.000 kepada Eckert pada pekan ini. Hellberg tampak siap melupakan persoalan tersebut, dengan mengatakan: "Itu tidak ada kaitannya dengan kami [putusan tersebut]. Kami sudah melalui semua itu. Saya tahu Tonda benar-benar menelepon saya beberapa bulan lalu dan meminta maaf, jadi sekarang waktunya untuk move on."

Juru taktik asal Swedia itu menegaskan keinginannya untuk fokus pada sepakbola alih-alih proses hukum yang membayangi liga. "Para hakim sudah membuat putusan mereka, jadi itu urusan mereka. Bagi saya, ini soal melangkah maju," katanya.