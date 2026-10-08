Getty Images Sport
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'Sudah waktunya move on' - bos Middlesbrough ungkap permintaan maaf pribadi manajer Southampton Eckert terkait skandal Spygate
Rekonsiliasi pribadi di tengah tindakan disipliner
Hellberg akhirnya angkat bicara terkait tindakan disipliner terbaru yang dijatuhkan kepada bos Southampton, Eckert. Berbicara menjelang laga Boro berikutnya melawan Wolves, Hellberg mengonfirmasi bahwa ia menerima panggilan telepon pribadi dari Eckert beberapa bulan lalu untuk membahas insiden ketika Southampton ketahuan merekam sesi latihan Middlesbrough.
Skandal yang mengguncang Championship itu berujung pada FA menjatuhkan larangan mendampingi selama enam pekan yang ditangguhkan serta denda £28.000 kepada Eckert pada pekan ini. Hellberg tampak siap melupakan persoalan tersebut, dengan mengatakan: "Itu tidak ada kaitannya dengan kami [putusan tersebut]. Kami sudah melalui semua itu. Saya tahu Tonda benar-benar menelepon saya beberapa bulan lalu dan meminta maaf, jadi sekarang waktunya untuk move on."
Juru taktik asal Swedia itu menegaskan keinginannya untuk fokus pada sepakbola alih-alih proses hukum yang membayangi liga. "Para hakim sudah membuat putusan mereka, jadi itu urusan mereka. Bagi saya, ini soal melangkah maju," katanya.
- Getty Images Sport
Eckert menerima tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan
Kontroversi itu meledak setelah Southampton kedapatan merekam sesi latihan Middlesbrough sebelum leg pertama semifinal play-off pada Mei. Klub itu kemudian mengakui pelanggaran serupa sebelum pertandingan melawan Oxford United dan Ipswich Town pada awal musim, yang berujung pada Southampton didiskualifikasi dari play-off dan dijatuhi pengurangan empat poin pada awal kampanye ini.
Menjelang derby South Coast berisiko tinggi melawan Portsmouth di St. Mary's, manajer Southampton Eckert berbicara kepada media. Meski larangan yang ditangguhkan itu membuat pria 33 tahun tersebut tetap bisa berada di area teknis untuk laga krusial ini, ia merefleksikan proses hukum yang panjang dan mengakui hasilnya sulit diprediksi. "Ada peluang yang cukup besar bahwa putusan ini berjalan ke arah yang berbeda. Setelah waktu selama ini. Kami sudah mendapat putusan dari EFL, sekarang kami juga sudah mendapat putusan [dari FA]. Apa pun yang Anda harapkan belum tentu menjadi apa yang Anda dapatkan pada akhirnya, jadi bagi saya ini adalah mengakui kesalahan sekali lagi," ujar Eckert.
Dampak dari kontroversi spionase
Terlepas dari pengurangan poin tersebut, Southampton saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen Championship dengan 10 poin, setelah meraih empat kemenangan dan dua hasil imbang sejauh musim ini.
Eckert tetap bersikeras menerima hukumannya tanpa keluhan, bahkan terhadap mereka yang meyakini FA seharusnya lebih tegas. "Saya telah membuat kesalahan dan saya harus menerima apa pun konsekuensinya," katanya, seraya menambahkan bahwa ia tidak memiliki "apa-apa" untuk dikatakan kepada para pengkritik yang merasa larangan yang ditangguhkan itu tidak cukup mengingat pelanggaran aturan tersebut.
- Getty Images Sport
Fokus kembali ke lapangan
Terlepas dari gangguan di luar lapangan, dewan direksi Southampton tetap mempertahankan dukungan mereka kepada Eckert seiring tim mencatat awal musim yang cukup baik. Dengan berlandaskan stabilitas ini, sang manajer akan segera mendampingi timnya dari pinggir lapangan dalam laga krusial, dengan Southampton dijadwalkan menjamu Middlesbrough pada 27 November. Dengan permintaan maaf pribadi yang sudah disampaikan dan investigasi FA yang resmi ditutup, kedua klub kini berupaya memastikan bahwa tajuk utama berikutnya tercipta murni lewat penampilan mereka di lapangan sepanjang sisa musim ini.
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