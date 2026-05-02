Seperti dilaporkan oleh surat kabar Mundo Deportivo, suasana di ruang ganti tim Real Madrid saat ini "sangat memanas". Tidak ada tanda-tanda bahwa ketegangan tersebut akan mereda.
Diterjemahkan oleh
"Suasana yang memanas": Ruang ganti Real Madrid dikabarkan seperti "bom waktu" - termasuk rumor-rumor sensitif seputar Antonio Rüdiger
Sebaliknya, kegagalan merebut gelar juara yang sudah pasti hilang dalam laga melawan rival abadi FC Barcelona serta tersingkirnya mereka di perempat final Liga Champions melawan FC Bayern München justru semakin memperburuk situasi. Dari enam pertandingan terakhir, Real hanya sekali keluar sebagai pemenang. Tim asal Madrid ini akan mengakhiri musim tanpa gelar besar untuk kedua kalinya secara berturut-turut.
"Ruang ganti tim Los Blancos telah berubah menjadi bom waktu," demikian juga disebutkan dalam laporan tersebut. Sudah lama beredar kabar tentang ketegangan internal di antara para pemain, selain itu ada ketidakpuasan di sebagian kalangan terhadap kinerja pelatih Alvaro Arbeloa, yang hari-harinya tampaknya sudah terhitung setelah musim ini berakhir. Terutama para pemain bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham yang dalam beberapa pekan terakhir terus-menerus dikabarkan akan menjadi pemicu keributan - sebagian juga di antara mereka sendiri.
- Getty Images Sport
Real Madrid: Antonio Rüdiger dikabarkan "kehilangan ketenangan"
Pada hari Jumat, Marca dan AS juga melaporkan adanya perselisihan antara gelandang Dani Ceballos dan Arbeloa, yang menurut laporan tersebut, situasinya memanas dalam sebuah pertemuan empat mata sehari sebelumnya. Akibatnya, Ceballos tidak ingin lagi berhubungan dengan pelatih Real Madrid tersebut hingga akhir musim ini.
Arbeloa menanggapi hal tersebut dengan hati-hati dalam konferensi pers pada hari Sabtu: "Saya tidak membahas urusan saya dengan para pemain secara terbuka. Lebih dari 20 tahun yang lalu, hal pertama yang saya pelajari dari para pemain berpengalaman adalah bahwa apa yang terjadi di ruang ganti, tetap di sana. Saya telah mematuhi hal itu selama 20 tahun dan akan terus melakukannya."
Selain itu, dilaporkan oleh ESPN bahwa Antonio Rüdiger terlibat pertengkaran dengan seorang rekan setimnya beberapa minggu lalu, namun klub ingin merahasiakan insiden tersebut. Menurut Mundo Deportivo, pemain timnas tersebut "kehilangan kendali". Selain itu, dilaporkan terjadi pertengkaran sengit antara Arbeloa dan Dani Carvajal serta Raul Asencio.
Arbeloa terancam dipecat dari Real Madrid — apakah Mourinho akan mengambil alih?
Bagi Rüdiger, ini bukanlah kali pertama ia melakukan kesalahan dalam beberapa waktu terakhir. Terakhir kali terjadi pada leg kedua perempat final melawan Bayern, ketika ia diduga telah menghina Josip Stanisic dengan kata-kata kasar di bawah batas kewajaran, menurut pernyataan Josip. "Hanya satu kata yang terucap—dan itu dua kali. Tapi Anda bisa menanyakannya sendiri kepadanya apa yang dia katakan. Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya!", tegas pemain Kroasia itu saat itu dengan nada yang penuh makna.
Menurut laporan media yang serupa, pihak Real saat ini sedang gencar mencari pengganti Arbeloa, yang baru saja mengambil alih posisi tersebut dari Xabi Alonso pada awal tahun ini. Menurut The Athletic, pilihan utama Presiden Florentino Perez adalah Jose Mourinho untuk mengembalikan disiplin ke dalam tim yang sedang kacau. Mourinho baru-baru ini menanggapi rumor tersebut dengan tenang dan menegaskan bahwa "tidak ada seorang pun dari Real Madrid" yang berbicara dengannya.
Sebagai kandidat lain, nama-nama seperti pelatih tim nasional Prancis yang akan mundur, Didier Deschamps, Jürgen Klopp, atau Massimiliano Allegri, juga disebut-sebut belakangan ini.