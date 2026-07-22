Para pendukung Al Hilal khawatir kejadian yang menimpa dua transfer termahal terulang kembali dengan Summerville, dan bahwa kedatangannya hanya menjadi keriuhan tanpa hasil nyata, tanpa mampu menampilkan level yang diharapkan darinya selama musim mendatang.
Yang menambah kekhawatiran itu adalah bahwa sang winger asal Belanda hanya bersinar dengan kuat pada musim lalu, di mana ia mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist dalam 34 pertandingan bersama West Ham.
Adapun musim pertama Summerville bersama klub asal London itu sangat mengecewakan, di mana ia hanya mencetak satu gol dalam 22 pertandingan, dengan durasi bermain 989 menit, sementara ia hanya berhasil membuat dua assist.
Memang benar ia menampilkan level yang kuat di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersama timnas Belanda, dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist dalam 4 pertandingan, tetapi ia bukan pemain inti dalam dua pertandingan.
Para pendukung "Sang Pemimpin" berharap apa yang ditampilkan Summerville musim lalu bukan sekadar pengecualian, dan bahwa ia tidak menjadi kelanjutan dari pemain-pemain seperti Neymar dan Duran, yang mendapatkan segala keriuhan begitu mereka tiba, tanpa menghasilkan apa pun.