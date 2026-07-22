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Suara gaduh tanpa hasil.. Akankah Somerville mencicipi manisnya piala seperti Neymar dan Duran di Roshn?

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C. Summerville
Al Hilal
West Ham United
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Neymar
J. Duran
Belanda
Arab Saudi
Inggris
Brasil
Kolombia

Bintang Belanda itu semakin dekat untuk bergabung dengan Al Hilal

Sebuah transaksi bersejarah tengah dinanti oleh para pendukung sepak bola Arab Saudi dalam beberapa jam ke depan, khususnya para pendukung Al Hilal, yang timnya kini sudah dekat untuk mendatangkan pemain asing pertama pada bursa transfer musim panas.

Hal ini terkait dengan pemain asal Belanda, Crysencio Summerville, winger klub Inggris West Ham United, yang kini sudah dekat untuk bergabung dengan "Sang Pemimpin" dengan kontrak jangka panjang.

  • Transfer termahal di tahun 2026

    Berdasarkan yang diungkap jaringan "The Athletic", Summerville akan bergabung dengan Al Hilal dengan nilai 80 juta euro, menjadikannya transfer termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

    Bintang asal Belanda itu mengungguli pemain Kolombia, Jhon Duran, yang direkrut Al Nassr dari Aston Villa dengan nilai 77 juta euro, sementara ia tetap berada di bawah pemain Brasil, Neymar da Silva, yang direkrut Al Hilal dari Paris Saint-Germain dengan nilai 90 juta.

    Anehnya, tawaran Al Hilal hampir dua kali lipat dari yang ditawarkan Roma, di mana klub Italia itu mengirimkan tawaran ketiga dan terakhirnya, kemarin Selasa, senilai 46 juta euro, sebelum "Sang Pemimpin" turun tangan dan merampungkan transfer tersebut, menurut jurnalis tepercaya Ben Jacobs.

    Winger asal Belanda itu diperkirakan menjadi transfer termahal selama periode bursa transfer musim panas di Liga Arab Saudi, kecuali jika Al Hilal sendiri memutuskan untuk merekrut pemain lain dengan nilai yang lebih besar, di tengah pembatasan finansial yang dikenakan pada klub-klub lain.

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  • Neymar... Uang Tanpa Pertandingan

    Para pendukung Al-Hilal khawatir Somerville akan mengulangi apa yang dilakukan Neymar, ketika ia bergabung dengan tim pada musim panas 2023, datang dari Paris Saint-Germain dengan nilai 90 juta euro.

    Neymar saat itu menjadi transfer termahal dalam sejarah Liga Arab Saudi, namun dana tersebut tidak tercermin di atas lapangan, hingga ia meninggalkan Al-Hilal pada Januari 2025.

    Selama satu setengah musim, bintang Brasil itu menjadi korban rentetan cedera, bahkan ia hanya bermain 7 pertandingan bersama tim, dengan total hanya 428 menit, mencetak satu gol dan memberikan 3 assist selama itu.

    Setelah serangkaian upaya yang gagal, Al-Hilal terpaksa melepas Neymar untuk pindah ke klub Brasil, Santos, setelah dana yang telah mereka bayarkan sia-sia belaka, tanpa mendapat manfaat apa pun darinya dalam bentuk apa pun.

  • Doran.. Setengah Musim yang Sebatang Kara

    Transfer termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi, yang mungkin akan dipecahkan oleh Summerville, adalah milik pemain asal Kolombia Jhon Duran, di mana Al Nassr merekrutnya pada Januari 2025 dari Aston Villa dengan nilai 77 juta euro.

    Sejak kedatangannya di Al-Awwal Park, Duran menyita perhatian dengan gol-gol dan kemampuannya yang luar biasa, namun kekaguman itu cepat sirna akibat perilaku sang pemain, hingga ia pun pergi hanya setelah setengah musim.

    Selama beberapa bulan tersebut, penyerang asal Kolombia itu hanya tampil dalam 18 pertandingan, dengan total 1541 menit, mencetak 12 gol, serta menerima 4 kartu kuning dan satu kartu merah.

    Setelah perjalanan singkatnya bersama Al Nassr, pemain berusia 22 tahun itu menjalani dua pengalaman gagal bersama Fenerbahce Turki dan Zenit Rusia, di mana ia mencetak total 7 gol dalam 30 pertandingan, sebelum pindah ke Benfica.

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  • Somerville.. banyak suara tanpa hasil?

    Para pendukung Al Hilal khawatir kejadian yang menimpa dua transfer termahal terulang kembali dengan Summerville, dan bahwa kedatangannya hanya menjadi keriuhan tanpa hasil nyata, tanpa mampu menampilkan level yang diharapkan darinya selama musim mendatang.

    Yang menambah kekhawatiran itu adalah bahwa sang winger asal Belanda hanya bersinar dengan kuat pada musim lalu, di mana ia mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist dalam 34 pertandingan bersama West Ham.

    Adapun musim pertama Summerville bersama klub asal London itu sangat mengecewakan, di mana ia hanya mencetak satu gol dalam 22 pertandingan, dengan durasi bermain 989 menit, sementara ia hanya berhasil membuat dua assist.

    Memang benar ia menampilkan level yang kuat di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersama timnas Belanda, dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist dalam 4 pertandingan, tetapi ia bukan pemain inti dalam dua pertandingan.

    Para pendukung "Sang Pemimpin" berharap apa yang ditampilkan Summerville musim lalu bukan sekadar pengecualian, dan bahwa ia tidak menjadi kelanjutan dari pemain-pemain seperti Neymar dan Duran, yang mendapatkan segala keriuhan begitu mereka tiba, tanpa menghasilkan apa pun.