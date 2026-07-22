Berdasarkan yang diungkap jaringan "The Athletic", Summerville akan bergabung dengan Al Hilal dengan nilai 80 juta euro, menjadikannya transfer termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

Bintang asal Belanda itu mengungguli pemain Kolombia, Jhon Duran, yang direkrut Al Nassr dari Aston Villa dengan nilai 77 juta euro, sementara ia tetap berada di bawah pemain Brasil, Neymar da Silva, yang direkrut Al Hilal dari Paris Saint-Germain dengan nilai 90 juta.

Anehnya, tawaran Al Hilal hampir dua kali lipat dari yang ditawarkan Roma, di mana klub Italia itu mengirimkan tawaran ketiga dan terakhirnya, kemarin Selasa, senilai 46 juta euro, sebelum "Sang Pemimpin" turun tangan dan merampungkan transfer tersebut, menurut jurnalis tepercaya Ben Jacobs.

Winger asal Belanda itu diperkirakan menjadi transfer termahal selama periode bursa transfer musim panas di Liga Arab Saudi, kecuali jika Al Hilal sendiri memutuskan untuk merekrut pemain lain dengan nilai yang lebih besar, di tengah pembatasan finansial yang dikenakan pada klub-klub lain.