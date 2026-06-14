Spanyol, De La Fuente: "Kami diunggulkan, Yamal dalam kondisi prima". Dan mengenai Cucurella di Real Madrid..

Spanyol bersiap untuk menjalani laga perdana di Piala Dunia 2026 ini dan besok mulai pukul 18.00 waktu Italia akan menghadapi Cape Verde dalam pertandingan yang hasilnya sepertinya sudah bisa diprediksi. La Roja memang menjadi salah satu favorit untuk merebut trofi tersebut, dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Luis De La Fuente, yang dalam konferensi pers tidak bersikap berlebihan melainkan realistis mengenai perjalanan yang menanti Yamal (yang sudah pulih 100%) dan rekan-rekannya.



