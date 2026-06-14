Spanyol bersiap untuk menjalani laga perdana di Piala Dunia 2026 ini dan besok mulai pukul 18.00 waktu Italia akan menghadapi Cape Verde dalam pertandingan yang hasilnya sepertinya sudah bisa diprediksi. La Roja memang menjadi salah satu favorit untuk merebut trofi tersebut, dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Luis De La Fuente, yang dalam konferensi pers tidak bersikap berlebihan melainkan realistis mengenai perjalanan yang menanti Yamal (yang sudah pulih 100%) dan rekan-rekannya.
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Spanyol, De La Fuente: "Kami diunggulkan, Yamal dalam kondisi prima". Dan mengenai Cucurella di Real Madrid..
FAVORIT
"Istilah 'diunggulkan' hanyalah kiasan belaka. Apa artinya diunggulkan? Artinya, kami termasuk di antara para pesaing, tetapi hal itu tidak menjamin apa pun. Dengan rendah hati dan penuh kehati-hatian, kami akan melangkah selangkah demi selangkah untuk melihat sejauh mana kami bisa melangkah. Kami akan berusaha memenangkan Piala Dunia"
YAMAL DALAM KONDISI YANG SANGAT BAIK
"Kabar terbaiknya adalah Lamine dalam kondisi prima. Dia tampil sangat baik dan berlatih dengan baik. Semua pemain siap diturunkan. Kami telah mengikuti arahan staf pelatih. Lamine mampu bermain tanpa masalah, tapi tidak untuk 90 menit penuh. Dia dalam kondisi prima untuk bermain beberapa menit. Jika tidak demikian, dia tidak akan berada di bangku cadangan"
CUCURELLA KE REAL MADRID
"Cucurella? Jika dia senang, saya pun senang. Saya tidak akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan klub. Marc adalah pemain andalan. Dia sudah bersama saya sejak berusia 17 tahun. Saya tahu potensinya, cara dia mengendalikan jalannya pertandingan. Dia adalah salah satu bek kiri terbaik di dunia."