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Juventus Inside Spalletti Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Spalletti dan para pemain tidak "sekelas Juve": Carnevali harus segera turun tangan

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti
G. Bremer

Setelah Juventus kalah 0-3 dari Lazio, suasana pascalaga di kubu Juventus sungguh mencengangkan. Menurut Carnevali, kini saatnya mengambil keputusan tegas.

Juventus yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bukan soal apa yang terjadi di lapangan, karena sayangnya bagi pendukung Juventus, pertandingan seperti kekalahan dari Lazio sudah beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kita ingat, misalnya, dua kekalahan dari Atalanta dan Fiorentina yang membuat Thiago Motta kehilangan jabatannya sebagai pelatih. Yang justru, sejauh ingatan kami, belum pernah terjadi adalah situasi setelah pertandingan seperti yang berlangsung pada Minggu larut malam di Allianz Stadium: seorang pemain pinjaman yang baru tiga bulan berada di Turin (Guglielmo Vicario) menjadi orang pertama yang diminta berbicara dalam konferensi pers pada saat yang begitu genting; seorang kapten (Gleison Bremer) yang terang-terangan menyalahkan sebagian rekan setimnya, sikap yang tak akan pernah terpikir untuk ditunjukkan di depan publik oleh para kapten Juventus belakangan ini (dari Del Piero dan Buffon hingga Chiellini dan Locatelli); seorang pelatih (Luciano Spalletti) yang, setelah menegur Bremer, menyatakan tak lagi yakin tim mengikuti arahannya.


Hal-hal yang tidak mencerminkan Juventus. Atau setidaknya, tidak mencerminkan "Juve sejati", yang selalu tampil sebagai satu kesatuan, di dalam maupun di luar lapangan, saat menang ataupun kalah. Kita ingat, misalnya, ucapan Buffon yang menunjukkan rasa tanggung jawab dan jati diri klub di ruang ganti di Reggio Emilia pada musim 2015-16, setelah kekalahan yang membuat Juventus terpuruk ke posisi ke-12 klasemen. Ucapan itu menjadi awal kebangkitan luar biasa yang berujung pada gelar Scudetto.

  • Carnevali, buktikan bahwa Anda layak untuk Juventus

    Penampilan Juventus kemarin sungguh memprihatinkan: di luar maupun di dalam lapangan, semua berjalan sendiri-sendiri, tanpa ide dan lebih mengutamakan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Bagi banyak pemain Juventus saat ini dan mungkin juga sang pelatih, situasi ini barangkali bukan hal baru. Juventus sudah berkali-kali mengalami krisis dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, tetapi bagi jajaran manajemen Juventus saat ini, inilah ujian pertama semacam ini.


    Terutama bagi Giovanni Carnevali, tetapi juga bagi Frederic Massara, ini adalah krisis serius pertama sejak mereka bergabung dengan Juventus. Bagi Carnevali, ini sudah menjadi ujian penting: ketika sejumlah pemain, dan mungkin juga sang pelatih, menunjukkan bahwa mereka tidak layak berada di Juventus, apakah Carnevali layak berada di Juventus?Hari ini ia mendapat kesempatan pertama untuk membuktikannya, dengan menata ulang cara para pemain dan tim berkomunikasi kepada publik, dan terutama dengan mengambil keputusan final mengenai pelatih. Pelatih itu bukan pilihan Carnevali, dan ketika ia datang, sang pelatih baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun. Musim masih panjang, tetapi situasinya sudah mulai lepas kendali: mampukah Juventus melanjutkan musim bersama pelatih yang mungkin sudah tidak lagi didukung oleh tim? Solusi dan keputusan mendesak diperlukan, sebelum terlambat dan sebelum kemungkinan gagal lolos ke Liga Champions untuk kali kedua berturut-turut menjadi kenyataan, dengan dampak yang dramatis dari sisi olahraga maupun ekonomi.


    Bagi Carnevali, ada dua solusi, tak perlu berputar-putar: mengganti pelatih atau membelanya mati-matian, bahkan ketika ruang ganti mungkin, seperti yang disiratkan Spalletti, bergerak ke arah lain.

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