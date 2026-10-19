Penampilan Juventus kemarin sungguh memprihatinkan: di luar maupun di dalam lapangan, semua berjalan sendiri-sendiri, tanpa ide dan lebih mengutamakan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Bagi banyak pemain Juventus saat ini dan mungkin juga sang pelatih, situasi ini barangkali bukan hal baru. Juventus sudah berkali-kali mengalami krisis dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, tetapi bagi jajaran manajemen Juventus saat ini, inilah ujian pertama semacam ini.





Terutama bagi Giovanni Carnevali, tetapi juga bagi Frederic Massara, ini adalah krisis serius pertama sejak mereka bergabung dengan Juventus. Bagi Carnevali, ini sudah menjadi ujian penting: ketika sejumlah pemain, dan mungkin juga sang pelatih, menunjukkan bahwa mereka tidak layak berada di Juventus, apakah Carnevali layak berada di Juventus?Hari ini ia mendapat kesempatan pertama untuk membuktikannya, dengan menata ulang cara para pemain dan tim berkomunikasi kepada publik, dan terutama dengan mengambil keputusan final mengenai pelatih. Pelatih itu bukan pilihan Carnevali, dan ketika ia datang, sang pelatih baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun. Musim masih panjang, tetapi situasinya sudah mulai lepas kendali: mampukah Juventus melanjutkan musim bersama pelatih yang mungkin sudah tidak lagi didukung oleh tim? Solusi dan keputusan mendesak diperlukan, sebelum terlambat dan sebelum kemungkinan gagal lolos ke Liga Champions untuk kali kedua berturut-turut menjadi kenyataan, dengan dampak yang dramatis dari sisi olahraga maupun ekonomi.





Bagi Carnevali, ada dua solusi, tak perlu berputar-putar: mengganti pelatih atau membelanya mati-matian, bahkan ketika ruang ganti mungkin, seperti yang disiratkan Spalletti, bergerak ke arah lain.