Skuad Norwegia dilanda wabah penyakit menjelang laga perempat final Piala Dunia melawan Inggris

Menanggapi situasi tersebut, Solbakken memberikan penjelasan lengkap mengenai kondisi kesehatan skuadnya. "Sebenarnya hanya Jorgen yang mengalami demam," kata Solbakken. "Tapi ada juga yang batuk dan suara serak, tersebar di antara para pemain. Namun, ada AC, penerbangan, ruang ganti, dan sebagainya. Jumlah kami lebih dari 50 orang, jadi wajar saja jika ada satu atau dua orang yang mengalami gejala tersebut."

Manajer tersebut tetap berharap Pedersen akan pulih tepat waktu untuk pertandingan akhir pekan, meskipun ia mendukung Julian Ryerson untuk terus tampil lebih baik. Solbakken percaya bahwa tekanan yang sangat besar dan perubahan cepat dalam turnamen ini telah berkontribusi pada kelelahan fisik Pedersen saat Norwegia menjalani perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.