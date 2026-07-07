Getty Images Sport
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Skuad Norwegia dilanda wabah penyakit menjelang laga perempat final Piala Dunia melawan Inggris
Penyakit dan kelelahan akibat perjalanan melanda tim Norwegia
Menurut media Norwegia Dagbladet, wabah penyakit melanda skuad Norwegia menjelang laga perempat final Piala Dunia pertama mereka melawan Inggris pada Sabtu nanti. Jorgen Strand Larsen absen dalam pertandingan pembuka karena demam, sementara Marcus Holmgren Pedersen tidak ikut serta dalam kemenangan 2-1 atas Brasil pada babak 16 besar hari Minggu karena menderita penyakit serupa. Erling Haaland, yang merupakan pencetak gol terbanyak Norwegia dengan tujuh gol, mencetak dua gol untuk membantu timnya memastikan tempat bersejarah di babak delapan besar.
Namun, manajer Stale Solbakken terlihat batuk hebat setelah kekalahan 4-1 di babak penyisihan grup melawan Prancis, dan mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak perjalanan yang terus-menerus terhadap kondisi skuad.
- Getty Images Sport
Solbakken menjelaskan kondisi kesehatan para pemain
Menanggapi situasi tersebut, Solbakken memberikan penjelasan lengkap mengenai kondisi kesehatan skuadnya. "Sebenarnya hanya Jorgen yang mengalami demam," kata Solbakken. "Tapi ada juga yang batuk dan suara serak, tersebar di antara para pemain. Namun, ada AC, penerbangan, ruang ganti, dan sebagainya. Jumlah kami lebih dari 50 orang, jadi wajar saja jika ada satu atau dua orang yang mengalami gejala tersebut."
Manajer tersebut tetap berharap Pedersen akan pulih tepat waktu untuk pertandingan akhir pekan, meskipun ia mendukung Julian Ryerson untuk terus tampil lebih baik. Solbakken percaya bahwa tekanan yang sangat besar dan perubahan cepat dalam turnamen ini telah berkontribusi pada kelelahan fisik Pedersen saat Norwegia menjalani perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kegagalan Pedersen dan ancaman serangan Inggris
Solbakken menjelaskan lebih lanjut mengenai absennya Pedersen, dengan menyatakan: "Menurut saya—meski bukan seorang dokter—ini merupakan kombinasi dari usianya yang masih muda; dia datang ke Piala Dunia dan berpikir, 'Saya akan menjadi cadangan bagi Julian'. Dia sudah tampil dalam dua pertandingan dan bermain hebat, mendapat banyak pengalaman, pikirannya penuh, tubuhnya pun dipenuhi pengalaman, dan sistemnya sedikit goyah."
Sementara itu, Inggris melaju ke babak selanjutnya setelah mengalahkan Meksiko 3-2 dalam pertandingan babak 16 besar yang mendebarkan. Tim asuhan Thomas Tuchel sangat bergantung pada Harry Kane, yang merupakan pencetak gol terbanyak Inggris dengan enam gol. Namun, mereka sedang menghadapi masalah kebugaran, karena Reece James dipastikan absen akibat cedera otot paha belakang.
- AFP
Bagaimana kelanjutan bagi Inggris dan Norwegia?
Menjelang pertandingan perempat final pada Sabtu nanti, kedua negara harus berlomba dengan waktu untuk memastikan para pemain andalan mereka dalam kondisi prima. Inggris bermimpi melanjutkan perjalanan mereka untuk mengulangi kejayaan di Piala Dunia 1966, namun mereka harus melakukannya tanpa Jordan Henderson yang sedang cedera. Sementara itu, Norwegia harus segera mengatasi kelelahan akibat perjalanan jika ingin kembali menciptakan kejutan bersejarah.
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