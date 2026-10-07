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Paris Saint-Germain v Riyadh XI - Winter Tour 2023 Day 2Getty Images Sport
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Skenario khayalan: Pensiunnya Messi dan Ronaldo dalam satu pertandingan

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Argentina
Real Madrid
Barcelona
Al Nassr FC
Inter Miami CF
Portugal
Argentina
Spanyol
Arab Saudi
AS

Apakah hal itu mungkin terjadi?

Dalam dunia sepakbola, jalur sejumlah bintang kerap bersilangan pada usia yang berbeda-beda, di mana salah satu dari mereka baru memulai kariernya sementara yang lain mengakhirinya atau mendekati masa akhir. Hal ini membuat perbandingan di antara mereka menjadi sangat sulit, mengingat perbedaan situasi dan lawan.

Namun seperempat pertama abad ke-21 menjadi saksi sebuah peristiwa luar biasa, ketika jalur karier dua dari bintang sepakbola terbaik sepanjang sejarah saling bersilangan, jika bukan yang terbaik yang pernah ada.

  • Messi dan Ronaldo: Satu Jalan yang Sama

    Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, bintang keduanya bersinar beberapa tahun setelah dimulainya milenium ketiga, lalu keduanya terlibat dalam persaingan sengit yang masih berlanjut hingga saat ini, meskipun salah satunya telah memasuki dekade kelima usianya, sementara yang lain menutup dekade keempat.

    Selama hampir 20 tahun persaingan, jalan kedua bintang itu bersilangan di Liga Spanyol selama 9 tahun, di mana Ronaldo memimpin Real Madrid untuk menghadapi badai Barcelona yang menyapu segalanya, di bawah komando Messi.

    Kedua pemain itu saling bertemu di panggung penobatan individu selama lebih dari 15 tahun, tepatnya di singgasana Ballon d'Or, di mana Messi merebutnya dari Ronaldo sebanyak 8 kali, berbanding 5 gelar individu bagi bintang Portugal itu.

    Ronaldo dan Messi meninggalkan Liga Spanyol, mencari tujuan Eropa yang bisa menggantikan sejarah yang mereka tinggalkan di LaLiga, tetapi keduanya berakhir dengan meninggalkan seluruh Benua Tua, untuk menciptakan era baru di Liga Saudi dan Liga Amerika.

    Di level internasional, kedua pemain itu mengalami kegagalan telak selama lebih dari 10 tahun, sebelum Ronaldo memecahkan kebuntuannya dengan meraih "Euro 2016", lalu UEFA Nations League 2019, hingga Messi menyusulnya dan meraih Copa America 2021.

    "Si Kutu" memberikan pukulan telak ketika dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2022 di Qatar, lalu Finalissima pada 2023, dan Copa America 2024, sebelum "Sang Don" menutup gelar-gelar internasionalnya dengan UEFA Nations League 2025.

  • Perhentian terakhir Messi

    Tampak jelas bahwa Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menutup perjalanan yang serupa dan saling bersilangan di level internasional ini, karena Piala Dunia tersebut merupakan yang terakhir bagi kedua bintang itu di lapangan sepak bola.

    Dengan pengakuan semua pihak bahwa Piala Dunia 2026 adalah yang terakhir dalam karier kedua bintang itu, keduanya sebenarnya bisa saja mengakhiri persaingan panjang yang mempertemukan mereka dengan sebuah laga bersejarah yang menutup tirai perjalanan internasional mereka.

    Messi sudah memutuskan untuk pensiun dari tim nasional pada jeda pertama setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, pada bulan Oktober ini, tetapi perpisahan itu datang melalui sebuah laga persahabatan melawan timnas Benin.

    Akhir ini sebenarnya bisa saja menjadi bersejarah, melalui satu laga yang mempertemukan timnas Argentina dan Portugal, dan menjadi saksi berakhirnya perjalanan internasional dua pemain terbaik dalam sejarah.

  • Pengkhianatan Jorge Jesus

    Hal ini sebenarnya mungkin terjadi, terlebih sejumlah laporan menyebut bahwa Ronaldo pun berkeinginan untuk pensiun dari level internasional, dengan memainkan laga terakhirnya bersama timnas Portugal melawan Wales di UEFA Nations League, di ibu kota Portugal, Lisbon.

    Namun, yang menggagalkan skenario imajinatif ini sejak awal adalah Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, ketika ia menjauhkan Ronaldo dari gagasan pensiun internasional dan memintanya untuk melanjutkan kariernya bersama "Brasil Eropa" hingga waktu yang akan datang, menurut pernyataan "sang Don".

    Ronaldo menegaskan bahwa ia sudah siap pensiun dari level internasional setelah Piala Dunia, tetapi Jesus-lah yang meyakinkannya untuk terus bertahan, sebelum akhirnya ia mengingkari janjinya sebanyak dua kali, sehingga memicu krisis yang terjadi di antara keduanya belakangan ini.

    Karena hal itu, Ronaldo kini terancam telah pensiun di level internasional secara de facto, tanpa laga atau cara yang pantas bagi perjalanan kariernya yang gemilang bersama timnas Portugal, di tengah krisisnya dengan Jesus.

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  • Rintangan di jalan

    Namun, bahkan seandainya hal itu tidak terjadi, jalan menuju sebuah pertandingan antara Portugal dan Argentina tetap tidak mulus, karena ajang UEFA Nations League yang pertandingan-pertandingannya mengisi penuh jeda internasional lalu, tanpa adanya waktu untuk menggelar pertandingan lain.

    Selain itu, akan sulit bagi salah satu dari Ronaldo atau Messi untuk menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas negaranya, yang akan menjadi saksi pengunduran dirinya dari level internasional, di atas tanah rivalnya, baik di Portugal maupun Argentina. Hal itulah yang akan menghambat ide penyelenggaraan pertandingan tersebut.

    Bahkan jika pertandingan itu digelar di stadion netral yang bersejarah, seperti Wembley atau salah satu stadion Spanyol yang menjadi saksi sejarah terbesar keduanya, hal itu tetap akan membuat kedua bintang tersebut kehilangan kesempatan menjalani pertandingan internasional terakhir mereka di tanah air masing-masing.