Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, bintang keduanya bersinar beberapa tahun setelah dimulainya milenium ketiga, lalu keduanya terlibat dalam persaingan sengit yang masih berlanjut hingga saat ini, meskipun salah satunya telah memasuki dekade kelima usianya, sementara yang lain menutup dekade keempat.

Selama hampir 20 tahun persaingan, jalan kedua bintang itu bersilangan di Liga Spanyol selama 9 tahun, di mana Ronaldo memimpin Real Madrid untuk menghadapi badai Barcelona yang menyapu segalanya, di bawah komando Messi.

Kedua pemain itu saling bertemu di panggung penobatan individu selama lebih dari 15 tahun, tepatnya di singgasana Ballon d'Or, di mana Messi merebutnya dari Ronaldo sebanyak 8 kali, berbanding 5 gelar individu bagi bintang Portugal itu.

Ronaldo dan Messi meninggalkan Liga Spanyol, mencari tujuan Eropa yang bisa menggantikan sejarah yang mereka tinggalkan di LaLiga, tetapi keduanya berakhir dengan meninggalkan seluruh Benua Tua, untuk menciptakan era baru di Liga Saudi dan Liga Amerika.

Di level internasional, kedua pemain itu mengalami kegagalan telak selama lebih dari 10 tahun, sebelum Ronaldo memecahkan kebuntuannya dengan meraih "Euro 2016", lalu UEFA Nations League 2019, hingga Messi menyusulnya dan meraih Copa America 2021.

"Si Kutu" memberikan pukulan telak ketika dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2022 di Qatar, lalu Finalissima pada 2023, dan Copa America 2024, sebelum "Sang Don" menutup gelar-gelar internasionalnya dengan UEFA Nations League 2025.