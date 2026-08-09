Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
الهال السعودي - سكاوتنج روشنAi - Chatgpt
GOAL

Diterjemahkan oleh

Skauting Roshn: Al Hilal "Galacticos" Semu yang Butuh Amunisi Tambahan!

FEATURES
Al Hilal
Saudi Pro League
K. Benzema
S. Inzaghi
Arab Saudi
Prancis
Italia

Sang Pemimpin di Hadapan Misi Sulit

Di atas kertas, Al Hilal tampak seperti tim yang memiliki segala hal yang dibutuhkan tim mana pun yang ingin bersaing memperebutkan gelar; nama-nama kelas dunia, bintang-bintang dengan pengalaman besar, dan skuad yang mampu membuat perbedaan dalam pertandingan apa pun. Namun sepak bola tidak diukur hanya dari jumlah bintang, melainkan dari sejauh mana keselarasan peran dan kelengkapan posisi.

Dan di sinilah muncul paradoks dalam skuad "Sang Pemimpin" jelang musim baru. Al Hilal memiliki nama-nama yang bisa membuat sebagian orang menyebutnya "Los Galacticos", tetapi pada saat yang sama mereka menderita akibat kekosongan yang jelas di sejumlah posisi, di samping urusan-urusan lain yang berubah menjadi krisis nyata karena sulitnya melepas sejumlah pemain atau belum tuntasnya penentuan alternatif yang tepat.

Dan di antara tuntutan Simone Inzaghi, keinginan manajemen untuk menata ulang skuad, dan sulitnya memasarkan sejumlah kontrak, Al Hilal mendapati dirinya menghadapi bursa transfer yang bukan hanya soal menambahkan bintang baru, melainkan soal menata ulang skuad yang lebih membutuhkan solusi ketimbang membutuhkan nama-nama baru.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    Sayap kanan, potongan yang hilang

    Posisi sayap kanan tampaknya menjadi salah satu isu paling menonjol yang membutuhkan penanganan segera di internal Al Hilal, terlebih dengan pemain Brasil Malcom yang dikaitkan dengan kepergian pada periode saat ini.

    Malcom memiliki kualitas dan pengalaman yang memungkinkannya mengisi posisi tersebut, tetapi ketidakjelasan masa depannya membuat Al Hilal berada di ambang kehilangan salah satu opsi penting di sisi kanan, di saat Inzaghi menginginkan tambahan seorang pemain sayap asing baru yang mampu membuat perbedaan.

    Persoalannya, kepergian Malcom tanpa mendatangkan pengganti yang tepat akan meninggalkan tim dalam kekurangan opsi serangan yang jelas, terlebih persaingan memperebutkan gelar membutuhkan lebih dari satu pemain yang mampu mengisi posisi yang sama.

    • Iklan
  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema, Krisis yang Tak Diinginkan Inzaghi

    Berkas kedua terkait dengan pemain Prancis Karim Benzema, yang tampaknya tidak sepenuhnya meyakinkan Inzaghi, sesuai perkembangan terakhir seputar daftar pemain dan kebutuhan teknis tim.

    Baca juga: Bagaimana bursa transfer Saudi mengendalikan kesepakatan Rodri dan Barcelona?

    Namun, masalahnya adalah Benzema sendiri tidak ingin pergi, dan hal itu menempatkan Al Hilal dalam dilema yang sesungguhnya; sang pelatih memiliki gambaran berbeda untuk lini serang, sementara pemain itu bertahan untuk melanjutkan kariernya bersama tim.

    Keberadaan Benzema dalam daftar bukanlah sebuah krisis karena nama pemain atau kemampuannya, melainkan karena bertahannya dia berarti berlanjutnya seorang pemain asing di posisi yang di dalamnya Al Hilal perlu mendistribusikan ulang kursinya, terlebih dengan adanya krisis lain yang lebih rumit, yaitu Darwin Nunez.

  • Nunez: Kontrak yang Berubah Menjadi Beban

    Perekrutan Darwin Nunez menjadi salah satu taruhan paling menonjol milik Al Hilal, tetapi pengalaman itu tidak berjalan sesuai harapan, setelah penyerang asal Uruguay tersebut gagal menampilkan level yang sepadan dengan nilai transfer dan ekspektasi yang dibebankan kepadanya.

    Selang waktu singkat, Nunez menjadi berada di luar perhitungan skuad lokal, dan berubah dari sebuah transfer ofensif yang dinanti menjadi berkas yang dicarikan jalan keluarnya oleh manajemen, terlebih karena keberadaan sang pemain menghabiskan satu jatah slot asing yang seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat posisi lain.

    Namun, hingga kini Al Hilal belum berhasil memasarkan kontrak Nunez dengan cara yang memungkinkannya menata ulang daftar pemainnya, sehingga krisis ini terus berlanjut dan semakin rumit seiring berjalannya waktu.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bek tengah: bahaya yang tak terlihat dalam gambar

    Jika nama-nama di lini serang yang memberi Al Hilal citra "Galacticos", maka lini belakang justru mengungkap sisi berbeda dari skuad tersebut.

    Al Hilal membutuhkan penguatan yang jelas di posisi bek tengah, terutama dengan cedera yang menimpa Kalidou Koulibaly dan Hassan Tambakti, serta ketidakjelasan sejauh mana kesiapan penuh keduanya saat awal musim.



    Masalahnya di sini adalah bahwa setiap cedera baru bisa menempatkan Inzaghi di hadapan pilihan yang sangat terbatas, khususnya di musim yang di dalamnya Al Hilal menanti persaingan sengit di lebih dari satu front. Oleh karena itu, mendatangkan bek tengah baru tampaknya bukan sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan pertahanan.


Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS