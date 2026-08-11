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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

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Siapa yang Berani Menggantikan Guardiola? Maresca Ungkap Sisi Lain Misi Mustahil

E. Maresca
Manchester City
P. Guardiola
Arsenal vs Manchester City
FEATURES
E. Haaland
Arsenal
Community Shield
Manchester City vs AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Premier League
Spanyol
Italia
Norwegia
Inggris
Wales

3 Masalah yang Membelit Enzo

Enzo Maresca memulai musim panas ini dengan mencari jawaban atas pertanyaan tersulit: bagaimana caranya menggantikan salah satu pelatih terhebat dalam sejarah sepakbola?

Maresca mengemban tugas melatih Manchester City menggantikan pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, dalam sebuah kepulangan ke klub yang sebelumnya pernah menjadi tempatnya bekerja sebagai asisten Guardiola selama musim bersejarah 2022-2023, ketika tim tersebut meraih treble.

Guardiola sendiri telah meninggalkan Manchester City di akhir musim lalu, setelah membawa tim meraih 17 gelar besar, di antaranya enam gelar Liga Primer Inggris, ditambah gelar Liga Champions Eropa.

Dan menjelang akhir periode persiapan pertama menghadapi musim yang ia pimpin sebagai pelatih tim, Maresca duduk bersama 5 jurnalis Inggris yang mendampingi rombongan Manchester City di ibu kota Korea Selatan, Seoul, untuk berbicara mengenai tantangan-tantangan yang menantinya pada fase mendatang.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    Maresca: Perbandingan dengan Guardiola Tak Membuat Saya Tertekan

    Maresca berkata: "Setelah 10 pertandingan, entah kami meraih 10 poin, 20, atau 30 poin, orang-orang akan membandingkan hasil kami dengan apa yang diraih Pep setelah 10 pertandingan. Namun hal ini tidak memberikan tekanan apa pun kepada saya".

    Ia menambahkan: "Saya sudah mengatakan itu berulang kali, baik selama bekerja di Leicester City maupun Chelsea, Pep adalah pelatih terbaik di dunia selama 15 atau 20 tahun terakhir".

    Ia melanjutkan: "Ketika ia memulai kariernya di Spanyol, semua orang ingin bermain dengan gaya Barcelona, dan ketika ia pindah ke Jerman, semua orang ingin bermain seperti Bayern Munich, dan kini ia datang ke Inggris dan semua orang menjadi ingin bermain seperti Manchester City".

    Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip "BBC Sport": "Seseorang bertanya kepada saya apakah tugas menggantikannya adalah hal yang mustahil. Mungkin memang begitu, tetapi pada saat yang sama ini merupakan sebuah kehormatan besar".

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    Pertemuan khusus dengan Guardiola sebelum mengemban tugas

    Maresca, mantan pelatih Chelsea itu, sempat bertemu Guardiola di Barcelona hanya sehari sebelum ia resmi menandatangani kontrak untuk mengemban tugas sebagai penggantinya, dan ia memanfaatkan pengalaman serta visinya setelah bertahun-tahun yang ia habiskan di dalam klub.

    Ia menjelaskan: "Kami menghabiskan beberapa jam bersama. Kami sudah merencanakan, sebelum akhir musim di sini, untuk menghabiskan waktu bersama selama libur musim panas."

    Ia menambahkan: "Terkadang saya suka memulai dengan pikiran yang jernih, tanpa gagasan yang terbentuk sebelumnya, agar saya bisa melihat berbagai hal dengan mata kepala sendiri. Memang benar Pep menghabiskan waktu yang lama di sini dan punya pandangannya sendiri, tetapi kamu harus datang dan melihat berbagai hal sendiri, lalu membentuk gambaran menyeluruh tentang situasinya."

    Dalam sebuah langkah yang bertujuan menciptakan perubahan nyata, Maresca pindah ke kantor mantan asisten Guardiola, Pep Lijnders, di markas klub, kantor yang berada di sebelah bekas kantor Guardiola, yang kini telah diubah menjadi ruang rapat.

  • imago-sport-1080580993.jpgNexpher Images

    Maresca Ungkap Apa yang Dilakukannya Selama Beberapa Bulan Terakhir

    Tak lama setelah ditunjuk sebagai direktur teknik Manchester City pada akhir Juni, Maresca menyampaikan permintaan maafnya kepada mantan klubnya, Chelsea, atas situasi "kebingungan" yang ditimbulkan oleh kepergiannya dari tim pada pertengahan musim.

    Namun, apa yang dilakukan sang pelatih selama enam bulan sebelum ia mengemban tugas melatih Manchester City? Berbicara mengenai istri dan keempat anaknya, Maresca berkata: "Saya mencoba menikmati waktu yang sedikit lebih lama bersama keluarga".

    Ia menambahkan: "Semua orang berbicara tentang kecerdasan buatan, dan karena itu saya ingin memahami cara kerjanya. Saya mengikuti dua sesi pelatihan khusus (master class) untuk memahaminya dengan lebih baik dan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentangnya".

    Kecerdasan buatan telah menjadi bagian yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan para pelatih Liga Primer Inggris pun mulai menjajaki potensinya demi mencari detail-detail kecil yang bisa membuat perbedaan.

    Namun, Maresca menyadari bahwa kesuksesan bersama Manchester City akan menuntut jauh lebih banyak daripada sekadar memanfaatkan kecerdasan buatan, terutama karena ia mengemban tanggung jawab ini sebagai penerus salah satu pelatih terhebat di generasinya.

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  • Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Bola mati mengubah wajah Liga Inggris

    Maresca menilai bahwa perubahan terbesar yang terjadi di Liga Premier Inggris selama tiga tahun terakhir, dibandingkan dengan periode saat ia menjadi asisten Guardiola, adalah meningkatnya ketergantungan pada bola-bola mati dan menyebarnya gaya bertahan satu lawan satu.

    Pada musim lalu, Arsenal meraih gelar Liga Premier Inggris untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, dan mencetak 25 gol dari bola-bola mati, termasuk 19 gol melalui tendangan sudut saja, sebuah aspek yang ingin "coba ditingkatkan" oleh Manchester City.

    Sebaliknya, aturan baru telah diberlakukan untuk musim mendatang dengan tujuan mempercepat tempo permainan, di mana para pemain hanya akan diberi waktu lima detik untuk melakukan tendangan gawang dan lemparan ke dalam, dan apabila melewati durasi tersebut, bola berpindah ke tim lawan.

    Meskipun berdesakannya area kotak penalti dan benturan-benturan fisik selama tendangan sudut bisa memberi kesan bahwa aspek teknis mengalami kemunduran, Maresca tetap menilai bahwa Liga Premier Inggris adalah "liga terbaik" di dunia, dan berisi "para pemain terbaik".

    Ia berkata: "Hal ini kembali kepada kualitas para pemain, kompetensi para pelatih, dan pengelolaan Liga Premier Inggris yang istimewa. Segala sesuatunya benar-benar berbeda dibandingkan dengan liga-liga di negara lain."

    Ia menambahkan: "Liga mana yang bisa menyaingi Liga Premier Inggris? Spanyol? Ya, ada Barcelona dan Real Madrid, tapi tim-tim lainnya tidak menyamai level ini. Sedangkan di sini, kami memiliki enam tim yang hampir semuanya bersaing di level tertinggi."

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    Saya tidak bernyanyi, tetapi staf Maresca yang melakukannya

    Maresca mengungkap bahwa ia tidak menyanyikan lagu perkenalan atau sambutan di hadapan para pemain, dengan menjelaskan secara sederhana: "Pelatih tidak menyanyi".

    Ia menggambarkan penampilan pelatih penjaga gawang, Michele De Bernardin, sebagai "sangat bagus", sementara menganggap penampilan analis Javi Molina saat menyanyikan lagu "My Way" milik Frank Sinatra sebagai yang terburuk.

    Sambil tertawa ia berkata: "Sebenarnya, itu adalah bencana".

    Staf kepelatihan Maresca mencakup pemain Argentina Willy Caballero, di samping dua orang Italia dan tiga orang Spanyol, ditambah kemampuan sang pelatih sendiri untuk berbicara dalam bahasa Prancis, yang memberikan tim kepelatihan keragaman bahasa yang besar.

    Ada juga "orang Inggris" Danny Walker, pelatih tim utama, yang sebelumnya pernah bekerja sebagai asisten Maresca di tim pengembangan elit (EDS) Manchester City, sebelum kemudian mendampinginya di Leicester City dan Chelsea.

    Tanda-tanda kebahagiaan terlihat di wajah Maresca ketika ia berbicara tentang Walker, dengan berkata: "Ketika kami pergi sarapan, kami memesan kacang dengan roti panggang, dan ketika kami pergi makan malam, kami minum bir".

    Ia menambahkan: "Ketika saya bergabung dengan tim pengembangan elit, Danny sudah ada di sana. Ia sebelumnya pernah bekerja dengan tim U-16, kemudian dipindahkan untuk menjadi asisten saya. Dan sejak saat itu kami selalu bersama".

    Ia melanjutkan: "Ia mengenal Nico O'Reilly dan Rico Lewis dengan baik, karena ia telah mengawasi mereka sejak tahap U-6 hingga U-12. Ia mengenal mereka semua".

    Ia menyambung: "Ia sangat bagus, dan menonjol dalam mengawasi latihan tambahan di akhir sesi latihan, ketika kami meminta para pemain melakukan latihan tambahan".

    Ia menutup: "Ini adalah tugas yang menuntut banyak upaya; sebab jika kami tidak meraih kemenangan dalam pertandingan, kami semua akan pulang ke rumah masing-masing".

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Siapa yang Mengenakan Ban Kapten Manchester City?

    Berbicara mengenai para pemain Inggris, Maresca sendiri yang akan memilih kapten Manchester City berikutnya setelah kepergian Bernardo Silva. Ia juga ingin ada pemain yang dibesarkan di dalam klub sebagai bagian dari kelompok kepemimpinan.

    Kelompok kepemimpinan saat ini mencakup Ruben Dias, kandidat terkuat untuk mengenakan ban kapten, di samping Erling Haaland dan Rodri, yang berupaya hengkang ke Barcelona.

    Namun, apakah sang penyerang Norwegia menjadi kandidat kuat untuk mengenakan ban kapten? Maresca berkata: "Erling adalah salah satu pemain pertama yang mengirimkan pesan sambutan kepada saya ketika saya bergabung dengan klub."

    Ia menambahkan: "Di Leicester City dan Chelsea, saya memiliki aturan yang menyatakan bahwa ketika kami mencetak gol, kapten harus datang ke bangku cadangan, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menerima instruksi. Dan jika dia yang mencetak gol, maka dia boleh merayakannya."

    Ia melanjutkan sambil bercanda: "Jika Erling menjadi kapten, kami akan menghadapi masalah. Bisakah Anda membayangkannya? Jika Anda menyaksikan pertandingan melawan tim bintang Liga Korea pada hari Rabu, Anda akan mendapati bahwa Ruben menuju ke bangku cadangan setelah mencetak gol pertama."

    Ia menjelaskan: "Menurut saya, bahkan jika hanya menyangkut dua atau tiga menit saja, selalu ada sesuatu yang perlu disesuaikan. Saat ini, kami memiliki tiga atau empat pemain dalam kelompok kepemimpinan, dan kami kekurangan satu pemain. Adapun mengenai kasus Rodri, kita akan melihat apa yang akan terjadi."

    Menentukan kapten baru Manchester City, memutuskan masa depan Rodri, dan memilih susunan pemain utama yang akan menghadapi Arsenal dalam laga Community Shield pada hari Minggu, semuanya adalah keputusan besar yang menanti Maresca di awal tugas barunya.

    Di antara warisan berat Guardiola, upaya mengembangkan gaya bermain tim, dan menangani skuad yang penuh dengan bintang, Maresca mulai beradaptasi dengan salah satu pekerjaan terbesar dan tersulit di dunia sepak bola.

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