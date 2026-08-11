Enzo Maresca memulai musim panas ini dengan mencari jawaban atas pertanyaan tersulit: bagaimana caranya menggantikan salah satu pelatih terhebat dalam sejarah sepakbola?

Maresca mengemban tugas melatih Manchester City menggantikan pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, dalam sebuah kepulangan ke klub yang sebelumnya pernah menjadi tempatnya bekerja sebagai asisten Guardiola selama musim bersejarah 2022-2023, ketika tim tersebut meraih treble.

Guardiola sendiri telah meninggalkan Manchester City di akhir musim lalu, setelah membawa tim meraih 17 gelar besar, di antaranya enam gelar Liga Primer Inggris, ditambah gelar Liga Champions Eropa.

Dan menjelang akhir periode persiapan pertama menghadapi musim yang ia pimpin sebagai pelatih tim, Maresca duduk bersama 5 jurnalis Inggris yang mendampingi rombongan Manchester City di ibu kota Korea Selatan, Seoul, untuk berbicara mengenai tantangan-tantangan yang menantinya pada fase mendatang.