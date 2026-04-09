Mengapa Barcelona mendominasi di kompetisi domestik namun memudar ketika musik Liga Champions diputar?

Dalam sebuah pemandangan yang terus berulang dan memunculkan banyak tanda tanya, Barcelona menjalani realitas ganda musim ini: tim yang bersinar dengan konsisten di kompetisi domestik, namun tersandung di Eropa pada ujian nyata pertama.

Kekalahan terbaru dari Atletico Madrid dengan skor 2-0 di Stadion "Spotify Camp Nou" menempatkan tim Katalan di ambang perpisahan baru dari perempat final Liga Champions, dan kembali mengangkat pertanyaan lama yang muncul setiap tahun: mengapa Barcelona kehilangan kilau di kancah Eropa pada momen-momen krusial?

Di sisi lain, Real Madrid meneguhkan citra yang sangat berbeda sepanjang dekade terakhir, di mana penderitaan berubah menjadi kemenangan, dan kekalahan menjadi "remontada", dalam sebuah fenomena yang oleh sebagian orang dirangkum dengan istilah "mentalitas juara".

Baca juga:

Cubarsí memecah kebisuannya setelah insiden Atletico Madrid 

Arbeloa tentang keluhan Barcelona soal wasit: saya tidak akan mengubah pendapat saya 

Barcelona terancam sanksi dari UEFA setelah insiden pada pertandingan Atletico

  • Krisis artistik atau hambatan psikologis?

    Selama satu dekade terakhir, Liga Champions Eropa menjadi batu sandungan bagi Barcelona. Sejak meraih gelar terakhir pada 2015 atas Juventus, Barca mengalami kesulitan di kompetisi kontinental.

    Dalam 10 percobaan terakhir Barcelona, tim ini tersingkir dari turnamen pada babak perempat final sebanyak 5 kali, dan tampaknya berada di ambang tersingkir untuk keenam kalinya dari babak yang sama, dengan catatan itu akan menjadi kali kedua oleh Atletico Madrid setelah musim 2015-2016.

    Di sisi lain, jika kita melihat catatan Barcelona di Liga Spanyol pada periode yang sama, kita akan mendapati bahwa tim ini menjuarai liga sebanyak 5 kali, dan sedang berada di jalur untuk meraih yang keenam pada musim ini, sementara mereka hanya sekali finis di luar dua besar pada musim 2020-2021 (peringkat ketiga).

    Paradoks ini memunculkan pertanyaan penting: mengapa performa Barcelona berubah di Liga Champions meski begitu unggul di liga domestik?

    Memang benar bahwa kompetisi kontinental dihuni raksasa-raksasa dari lima liga top Eropa, tetapi Barca mampu mengungguli Real Madrid di La Liga, padahal tim itulah yang meraih 5 gelar Eropa dalam satu dekade terakhir.

    Artinya, jika Barcelona mampu mengalahkan Real Madrid di level domestik—salah satu tim terkuat di Liga Champions—mengapa mereka gagal menegaskan dominasinya di Eropa walau sekali pun dalam 10 musim?

    أtlético mengungkapkan paradoks

    Mungkin apa yang terjadi sepanjang pekan ini mengungkap bahwa persoalannya tidak berhenti pada sekadar krisis teknis, melainkan telah meluas menjadi penghalang psikologis.

    Barcelona meraih kemenangan berharga atas Atletico Madrid dengan skor 2-1 di kandang lawan pada Sabtu lalu di Liga Spanyol, memanfaatkan terpelesetnya rival mereka Real Madrid, untuk memperlebar jarak di puncak menjadi 7 poin.

    Namun melawan lawan yang sama, dan di Stadion "Spotify Camp Nou" dengan dukungan besar dari para suporter, Barcelona kalah begitu urusannya menyangkut Liga Champions.

    Barcelona berubah seolah menjadi tim lain, tim kecil yang tidak memiliki pengalaman bermain di kompetisi kontinental, tidak punya kemampuan untuk menuntaskan peluang di depan gawang meski ada kesempatan-kesempatan jelas, yang lebih mudah daripada yang mereka temukan saat menghadapi lawan-lawan di LaLiga.

    Yang juga terlihat adalah Barcelona gagal bangkit melawan Atletico Madrid, meski Barca merupakan tim yang paling sering melakukan "remontada" di Liga Spanyol, dengan mengumpulkan 21 poin dari posisi tertinggal.

  • Target mudah di La Liga… dan kutukan di Eropa

    Terlepas dari pertemuan saya pekan ini, muncul sebuah statistik penting dalam laga-laga Atletico yang mengungkap perbedaan antara Barcelona di La Liga dan di Liga Champions.

    Di Liga Spanyol, Atletico menjadi lawan yang mudah bagi Barcelona, tetapi di level kontinental tim ibu kota tersebut menjadi batu sandungan yang jelas.

    Barca telah bertemu Atletico dua kali di babak gugur, dan tersingkir dari kompetisi setiap kali: pertama di perempat final musim 2013-2014, dan kedua di babak yang sama pada musim 2015-2016.

    Melihat kekalahan di kandang pada leg pertama babak yang sama musim ini, Barcelona tampak dekat dengan nasib yang serupa.

    Selain itu, Atletico Madrid meraih kemenangan pertamanya di stadion "Camp Nou" sejak 2005 di semua kompetisi, dan wajar jika itu terjadi di Liga Champions meski jarang bertemu, bukan di level domestik, tempat mereka bertemu setiap musim.

    استabilisasi dan peluang tanpa manfaat

    Kembali ke peristiwa laga di "Spotify Camp Nou", memang benar kartu merah Pau Cubarsí pada babak pertama membalikkan keadaan menguntungkan Atlético Madrid, namun Barça tetap menguasai bola dan memaksakan dominasinya meski bermain dengan kekurangan pemain, tetapi pada akhirnya tidak mencetak gol.

    Barcelona unggul dalam persentase penguasaan bola sepanjang pertandingan, menutup laga dengan 58% untuk keunggulannya, selain melepaskan 18 tembakan, 7 di antaranya tepat sasaran, tetapi hasil gol tetap nol.

    Sebaliknya, tim tamu lebih efektif di depan gawang; dari hanya 3 tembakan tepat sasaran, mereka mencetak dua gol yang mendekatkan mereka ke semifinal.

    Mengapa Barcelona kesulitan di kompetisi Eropa?

    Tanpa masuk ke detail, jelas bahwa Barcelona kehilangan “pengalaman Liga Champions”, karena kompetisi ini membutuhkan penanganan khusus dari para pemain, meski mereka memiliki pelatih yang berpengalaman.

    Barça mulai menderita krisis ini setelah kepergian Lionel Messi dan generasi emasnya yang mendominasi Eropa dan meraih gelar terakhir; cukup menyebut trio penyerang menakutkan Luis Suárez dan Neymar da Silva pada level tertinggi mereka, bersama Messi.

    Jika menilik kembali susunan pemain yang mengalahkan Juventus (3-1) di final 2015 di Berlin, kita akan menemukan lebih dari satu elemen berpengalaman. Selain trio penyerang, ada lini tengah yang terdiri dari trio Iniesta, Busquets, dan Rakitic, sementara Xavi masuk sebagai pemain pengganti. Ditambah lagi Piqué, Mascherano, Dani Alves, dan Jordi Alba di lini belakang.

    Mereka semua adalah bintang dengan pengalaman besar; bahkan sebagian besar dari mereka pernah menjuarai trofi itu empat tahun sebelumnya atas Manchester United, dan mereka dipimpin oleh Luis Enrique.

    Namun generasi Barcelona saat ini tidak memiliki jenis pengalaman seperti itu. Bahkan, susunan pemain yang tampil melawan Atlético Madrid tidak mencakup satu pun pemain yang pernah memenangkan “Si Kuping Besar” selain Robert Lewandowski. Sekalipun pelatihnya adalah Hans Flick, yang juga pernah meraih gelar kontinental, ia tidak bisa membuat keajaiban dengan mengubah kenyataan dalam waktu singkat.

    Meski Flick berhasil membawa tim ke semifinal musim lalu, ia kehilangan tiket lolos karena kesalahan-kesalahan defensif yang mencerminkan minimnya pengalaman.

    Dan tidak bisa dikatakan bahwa Inter Milan cukup kuat untuk menjatuhkan Barcelona, terbukti dari kekalahannya dengan skor 0-5 di laga final melawan Paris Saint-Germain; karena itu, Barça-lah yang bertanggung jawab atas kekalahannya.

    Keunggulan Real Madrid yang tidak dimiliki Barcelona

    Sebaliknya, apa yang ditunjukkan Real Madrid di Liga Champions tidak bisa dianggap sekadar keunggulan teknis, melainkan sebuah model nyata dari tim yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Barcelona: pengalaman di kompetisi kontinental, atau yang secara istilah dikenal sebagai “mentalitas juara”.

    Konsep ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui akumulasi selama bertahun-tahun, terutama dalam satu dekade terakhir yang menyaksikan Real Madrid meraih lima gelar Liga Champions, banyak di antaranya datang dalam situasi ketika tim bukan yang terbaik secara teknis, tetapi yang paling siap secara mental.

    “Mentalitas juara” di sini tidak hanya berarti kemampuan untuk menang, tetapi melampaui itu menjadi sebuah budaya yang utuh di dalam klub: ketenangan di bawah tekanan, kepercayaan diri yang tidak goyah, dan keyakinan yang selalu ada bahwa kebangkitan itu mungkin terjadi apa pun keadaannya. Hal ini berulang kali tampak dalam “remontada” bersejarah, melawan lawan-lawan besar dan pada momen-momen ketika segalanya tampak sudah ditentukan.

    Seiring waktu, mentalitas ini berubah menjadi senjata psikologis yang menentukan; tim tidak runtuh ketika tertinggal, melainkan justru tumbuh dari krisis, sementara lawan masuk ke dalam keadaan gugup dengan setiap menit yang berlalu tanpa kepastian hasil.