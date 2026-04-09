Dalam sebuah pemandangan yang terus berulang dan memunculkan banyak tanda tanya, Barcelona menjalani realitas ganda musim ini: tim yang bersinar dengan konsisten di kompetisi domestik, namun tersandung di Eropa pada ujian nyata pertama.

Kekalahan terbaru dari Atletico Madrid dengan skor 2-0 di Stadion "Spotify Camp Nou" menempatkan tim Katalan di ambang perpisahan baru dari perempat final Liga Champions, dan kembali mengangkat pertanyaan lama yang muncul setiap tahun: mengapa Barcelona kehilangan kilau di kancah Eropa pada momen-momen krusial?

Di sisi lain, Real Madrid meneguhkan citra yang sangat berbeda sepanjang dekade terakhir, di mana penderitaan berubah menjadi kemenangan, dan kekalahan menjadi "remontada", dalam sebuah fenomena yang oleh sebagian orang dirangkum dengan istilah "mentalitas juara".

