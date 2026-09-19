Barcelona mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 1-1 setelah menghadapi ujian yang lebih sulit dari perkiraan di kandang lawannya, yang menerapkan tekanan tinggi dan terorganisir serta memaksa tim Catalan itu meninggalkan gaya membangun serangan yang biasa mereka lakukan dan beralih ke umpan-umpan panjang.

Sevilla tidak hanya menekan di sepertiga area pertama lapangan, tetapi juga piawai menutup ruang saat mundur ke wilayah mereka sendiri, sehingga membuat Barcelona kesulitan keluar dengan bola dan mencapai area berbahaya secara teratur.

Tuan rumah membuka keunggulan melalui Fofana (menit 19) setelah memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Barcelona, sebelum Raphinha menyamakan kedudukan (menit 21) dalam sebuah momen yang menggambarkan salah satu solusi yang dibutuhkan Barca menghadapi jenis tekanan seperti ini, yaitu dengan bermain lebih langsung ke belakang lini pertahanan lawan.

Barcelona juga menderita karena kurangnya ketenangan dalam mengeksekusi serangan-serangan mereka, di mana mereka terkadang terburu-buru melakukan transisi serangan sebelum jumlah pemain yang cukup tiba di lini depan, yang terkadang berdampak pada stabilitas pertahanan ketika kehilangan bola.

Sebaliknya, Sevilla tampil baik dalam menekan lalu menutup ruang di dalam sepertiga area pertahanan mereka, dan berhasil membatasi kemampuan Barcelona dalam menciptakan peluang.

Yang turut memperberat kesulitan Barca pada babak ini adalah Pedri yang tidak menunjukkan penampilan terbaiknya, ditambah minimnya pengaruh Gordon sebagaimana yang diharapkan, sementara Lamine Yamal tetap menjadi sumber ancaman paling menonjol dari kubu Barcelona, dan nyaris mencetak gol melalui tembakan yang hampir saja mengubah keseluruhan jalannya laga.