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Hansi Flick - هانز فليك - Kooora OnlyKooora.com
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Sevilla Bayar Harganya: Barcelona Hindari Kesalahan "Naif" dengan Senjata Andalan

FEATURES
Analysis
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
LaLiga
Raphinha
Rodri
Pedri
L. Yamal
A. Gordon
H. Flick
Spanyol
Brasil
Inggris
Jerman

Blaugrana lepas dari beban kesalahan babak pertama

Barcelona mengalahkan Sevilla 3-1 pada pekan ketujuh Liga Spanyol, Sabtu, setelah tim Katalan itu berhasil mengubah wajah permainannya di antara dua babak, dan mengubah awal yang sulit menghadapi tekanan tuan rumah menjadi penampilan menyerang yang kuat, yang membuat mereka memaksakan tempo dan merebut kembali kendali, hingga menghukum Sevilla atas keunggulan yang sempat diraih.

Barcelona pun mempertahankan puncak klasemen Liga, dengan menambah koleksi poinnya menjadi 21 poin, sementara di sisi lain perolehan poin tim Andalusia itu terhenti di angka 13 poin di posisi keenam.

  • Sevilla mengejutkan Flick

    Barcelona mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 1-1 setelah menghadapi ujian yang lebih sulit dari perkiraan di kandang lawannya, yang menerapkan tekanan tinggi dan terorganisir serta memaksa tim Catalan itu meninggalkan gaya membangun serangan yang biasa mereka lakukan dan beralih ke umpan-umpan panjang.

    Sevilla tidak hanya menekan di sepertiga area pertama lapangan, tetapi juga piawai menutup ruang saat mundur ke wilayah mereka sendiri, sehingga membuat Barcelona kesulitan keluar dengan bola dan mencapai area berbahaya secara teratur.

    Tuan rumah membuka keunggulan melalui Fofana (menit 19) setelah memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Barcelona, sebelum Raphinha menyamakan kedudukan (menit 21) dalam sebuah momen yang menggambarkan salah satu solusi yang dibutuhkan Barca menghadapi jenis tekanan seperti ini, yaitu dengan bermain lebih langsung ke belakang lini pertahanan lawan.

    Barcelona juga menderita karena kurangnya ketenangan dalam mengeksekusi serangan-serangan mereka, di mana mereka terkadang terburu-buru melakukan transisi serangan sebelum jumlah pemain yang cukup tiba di lini depan, yang terkadang berdampak pada stabilitas pertahanan ketika kehilangan bola.

    Sebaliknya, Sevilla tampil baik dalam menekan lalu menutup ruang di dalam sepertiga area pertahanan mereka, dan berhasil membatasi kemampuan Barcelona dalam menciptakan peluang.

    Yang turut memperberat kesulitan Barca pada babak ini adalah Pedri yang tidak menunjukkan penampilan terbaiknya, ditambah minimnya pengaruh Gordon sebagaimana yang diharapkan, sementara Lamine Yamal tetap menjadi sumber ancaman paling menonjol dari kubu Barcelona, dan nyaris mencetak gol melalui tembakan yang hampir saja mengubah keseluruhan jalannya laga.

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  • Barcelona membalikkan keadaan pertandingan

    Barcelona tampil sama sekali berbeda pada babak kedua. Setelah menderita menghadapi tekanan Sevilla di paruh pertama, mereka berhasil menangani tekanan individu dengan lebih baik usai turun minum, memaksa tuan rumah mundur, kemudian menerapkan dominasi yang lebih besar atas jalannya pertandingan dan sangat mengurangi bahaya yang mereka ciptakan.

    Tim tidak berhenti sampai di situ, karena mereka melanjutkan pergerakan cepat dan vertikal, dengan mengandalkan secara jelas pergerakan di belakang pertahanan serta pergantian posisi yang terus-menerus antara para penyerang dan pemain tengah untuk membuka ruang, sehingga menegaskan bahwa mereka memiliki beragam solusi untuk menghadapi tekanan.

  • Rodri sang pahlawan tak terduga, Raphinha senjata andalan Barcelona

    Rodri tampil menonjol secara khusus dalam perubahan yang dialami Barcelona, karena ia memberikan keseimbangan yang lebih besar bagi tim. Ia sering kali turun ke sisi dua bek tengah untuk membantu membangun serangan dan menggagalkan upaya Sevilla.

    Pergerakan dan penempatan posisinya juga membantu membuka ruang umpan bagi rekan-rekannya serta menjaga kesinambungan dan efektivitas serangan.

    Di lini depan, Raphinha melanjutkan penampilan gemilangnya pada babak kedua, dan menunjukkan kemampuan untuk menjalankan peran sebagai penyerang murni secara efektif, sementara Yamal tetap menjadi sumber ancaman yang konstan.

    Hansi Flick mengatakan seusai pertandingan bahwa ia tidak terkejut dengan penampilan cemerlang Raphinha sebagai penyerang, seraya menegaskan bahwa mobilitasnya yang tinggi dan kemampuannya bergerak ke ruang-ruang kosong memberinya keunggulan yang jelas.

    Bintang Brasil itu melampaui dirinya sendiri dalam peran sebagai ujung tombak dan menjadi senjata andalan yang digunakan Flick — dengan bantuan Yamal — untuk menggagalkan segala upaya lawan dalam memperkuat pertahanan. Kini ia menjadi pencetak gol terbanyak La Liga dengan 12 gol dan 3 assist, hanya dalam 7 pertandingan, sehingga meningkatkan ekspektasi untuk meraih musim yang luar biasa.

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  • Flick mengakui kesalahan

    Meski menang, Flick mengakui bahwa laga tersebut berlangsung sulit dan timnya kehilangan banyak bola dengan mudah, seraya menjelaskan bahwa dia meminta para pemain lini tengah untuk lebih menguasai bola pada jeda antarbabak, karena akurasi umpan tidak berada pada level yang diharapkan dan ada sejumlah bola yang hilang akibat "kecerobohan".

    Di sisi lain, Sevilla tidak mampu menciptakan peluang nyata pada babak kedua, setelah Barcelona menjadi lebih disiplin dari sisi pertahanan dan lebih baik dalam menangani upaya-upaya tuan rumah, sementara perubahan-perubahan ofensif Sevilla tidak memberikan tambahan yang cukup untuk mengembalikan jalannya laga. Seiring berjalannya waktu, Barcelona tampak lebih menguasai detail permainan, sehingga mereka mempertahankan keunggulan dan menutup jalan bagi kemungkinan comeback apa pun.